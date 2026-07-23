Kiến nghị cơ chế lãi suất để huy động 500.000 tỉ đồng tiền nhàn rỗi trong dân

Cơ chế lãi suất, phát triển quỹ đầu tư là những nội dung được nhiều chuyên gia nhấn mạnh để thu hút tiền nhàn rỗi trong dân, khi thảo luận tại hội thảo "Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường vốn", do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức ngày 23.7, tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thân kiến nghị cần có lãi suất hợp lý để huy động tiền nhàn rỗi trong dân ẢNH: HỮU THẮNG

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), cho rằng, theo thống kê, hiện nay trong dân có khoảng 500.000 tỉ đồng vốn nhưng nền kinh tế chưa có cách làm phù hợp để huy động.

Ông Nguyễn Văn Thân cho rằng, thực tế trước đây, vàng và ngoại tệ gửi ngân hàng chỉ hưởng lãi suất 0%, trong khi đó Nhà nước vẫn phải vay các tổ chức quốc tế với lãi suất khoảng 6%.

Do đó, thay vì để nguồn vốn khổng lồ này đứng ngoài lưu thông, ông Thân kiến nghị Nhà nước hoàn toàn có thể xây dựng cơ chế huy động trong dân với mức lãi suất hợp lý.

"Khi hài hòa được lợi ích, người dân sẽ tự nguyện đưa tiền nhàn rỗi vào hệ thống, giúp Chính phủ quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nội địa", ông Thân nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán DNSE, cho biết, trong dân vẫn còn một lượng vốn nhàn rỗi lớn, trong khi tín dụng phi chính thức tiếp tục phát triển trong thời gian qua, phản ánh nhu cầu vay và đầu tư của người dân là có thật.

Tuy nhiên, thị trường lại đang thiếu các sản phẩm tài chính chính thức, minh bạch và được quản lý chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu này.

Phát triển mạnh hệ thống quỹ đầu tư đại chúng

Để dẫn nguồn vốn 500.000 tỉ đồng từ trong dân vào nền kinh tế, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp.

Bà Nguyễn Ngọc Linh đề xuất nghiên cứu mô hình kết hợp nền tảng cho vay ngang hàng với các dự án đầu tư tư nhân hoặc dự án công. Tuy nhiên, mô hình này cần vận hành dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quản lý, với cơ chế lãi suất đủ hấp dẫn để kết nối hiệu quả giữa người có tiền và bên cần vốn.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc khối Chiến lược và Đầu tư (Tập đoàn Hasco Holdings), cho rằng, những biến động vừa qua khiến người dân e ngại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, giải pháp cốt lõi hiện nay là đẩy mạnh các quỹ đầu tư đại chúng, đặc biệt là quỹ mở và quỹ trái phiếu.

"Các công ty quản lý quỹ sẽ có đội ngũ chuyên gia, quy trình thẩm định và quản trị rủi ro bài bản. Các nhà đầu tư cá nhân có thể ủy thác qua các quỹ có danh mục đa dạng, minh bạch. Đây là kênh mang lại lợi suất hấp dẫn hơn lãi suất tiền gửi thông thường nhưng vẫn bảo đảm an toàn tốt hơn cho người dân", ông Thuận nói và khẳng định, nếu hình thành được một hệ thống công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, khả năng huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân sẽ rất lớn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng kiến nghị, Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ hệ thống quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức dài hạn, tạo nền tảng cho thị trường trái phiếu vận hành ổn định. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh gọi vốn trung và dài hạn, nền kinh tế giảm bớt áp lực cung ứng vốn lên hệ thống ngân hàng.