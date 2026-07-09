Kiến nghị thanh tra toàn diện chuỗi AMES English Hà Nội

Tối 9.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa có kiến nghị thanh tra toàn diện và xử lý nghiêm những vi phạm tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Theo Công an TP.Hà Nội, Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội có địa chỉ đăng ký tại số 92/1 Nguyễn Khánh Toàn (P.Nghĩa Đô, Hà Nội), được cấp giấy phép kinh doanh từ 25.12.2019.

Quá trình rà soát hoạt động các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động đào tạo, sử dụng lao động cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp này.

Công an xác định nhiều vi phạm xảy ra tại hệ thống AMES English Hà Nội ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Cụ thể, trong tổng số 14 cơ sở của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép. Cạnh đó, 2 cơ sở đã hết hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục mở cửa đón học sinh.

Đáng chú ý, về chất lượng nhân sự chuyên môn, qua đối soát hồ sơ, hệ thống này đã sử dụng tới 54/63 trường hợp giáo viên Việt Nam không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở.

Quá trình kiểm tra, Công an Hà Nội cũng xác định cơ sở AMES English tại số 154 phố Yên Phụ (P.Tây Hồ, Hà Nội) chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu về các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, đặt ra vấn đề an toàn cho người học trong quá trình học tập tại trung tâm.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Ngoài ra, qua thông tin trao đổi từ Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy, Công an TP.Hà Nội cũng xác định Công ty phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng bảo hiểm kéo dài từ tháng 3.2024. Dù nhiều lần được cơ quan bảo hiểm nhắc nhở nhưng công ty này thường xuyên nợ tiền bảo hiểm xã hội với số tiền lớn.

Tại thời điểm tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền bảo hiểm công ty chậm nộp lên đến hơn 5 tỉ đồng, kéo theo số tiền lãi phải trả là hơn 800 triệu đồng.

Trước những vi phạm có tính hệ thống và kéo dài trên, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Sở GD-ĐT Hà Nội tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội.

Về hành vi chậm nộp bảo hiểm xã hội, Công an TP.Hà Nội kiến nghị Bảo hiểm xã hội Hà Nội xử lý theo thẩm quyền và trao đổi với Công an TP.Hà Nội khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự của Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội trong lĩnh vực bảo hiểm.