52 ngày xong thủ tục một dự án NƠXH

Chỉ cách đây mấy ngày, trong chuyến tham quan thực tế và giám sát chương trình xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nói rằng ông rất phấn khởi khi thấy được tinh thần quyết tâm thực hiện dự án của các chủ đầu tư. Chỉ trong năm 2025, số lượng NƠXH của TP.HCM xây dựng và hoàn thành hơn 13.000 căn, gần gấp 3 lần giai đoạn từ năm 2021 đến 2024 là hơn 5.100 căn. Ông ghi nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện dự án. Thứ trưởng Sinh nhận định, sau sáp nhập TP.HCM có tiềm năng phát triển rất lớn về kinh tế - xã hội, do vậy chỉ tiêu phát triển NƠXH được Thủ tướng quan tâm và giao số lượng lớn cho TP. Trong thời gian tới, TP phải phân công và tăng cường công tác kiểm tra, đến hiện trường dự án để đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các dự án NƠXH. Rà soát lại toàn diện các chương trình kế hoạch phát triển NƠXH. Đặc biệt, trong quá trình lập quy hoạch, TP phải xác định được vị trí đất và bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH.

TP.HCM đang tăng tốc xây NƠXH để kiến tạo nhà ở cho người dân nghèo đô thị ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), chỉ tiêu phát triển NƠXH trên địa bàn TP đến năm 2030 là xây dựng được 199.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18.143 căn và giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 181.257 căn. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 cùng với những chính sách mạnh mẽ từ Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, UBND TP.HCM thời gian gần đây đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm "tăng tốc" để sớm về đích.

Cụ thể, thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH đã được cắt giảm tối đa khi thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn so với trước đây. Ví như lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất chỉ còn 52 ngày so với hơn 200 ngày hiện hành. Các dự án NƠXH hiện không phải thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500; không phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đơn giản hơn.

"UBND TP.HCM không chỉ yêu cầu sở, ngành và UBND cấp xã cắt giảm thời gian giải quyết sớm hơn so với quy định hiện hành mà cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức phối hợp thực hiện, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị", ông Phạm Đăng Hồ nói thêm.

Không để NƠXH bị trục lợi Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo TP.HCM có dự án NƠXH đang hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng. Các cơ quan liên quan cần chỉ đạo việc mua bán NƠXH phải được công khai minh bạch và đảm bảo đúng đối tượng, tránh xảy ra tình trạng trục lợi. Giá bán NƠXH phải được kiểm soát theo mặt bằng chung đảm bảo người dân có nhu cầu về nhà ở tiếp cận được NƠXH.

Không chỉ về thủ tục hành chính, đến năm 2040 TP cũng đã cân đối hơn 1.400 ha đất dành riêng ưu tiên phát triển quỹ nhà ở chi phí thấp và nhà ở cho thuê, xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, xây dựng quỹ nhà ở chính sách. Hơn 400 ha đất làm NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại cũng đã sẵn sàng. Đây là một bước đi quan trọng để giải bài toán thiếu đất.

Một điểm đáng chú ý là TP.HCM đang chuyển hướng rõ rệt sang huy động khu vực tư nhân trong phát triển NƠXH. Các doanh nghiệp bất động sản được khuyến khích tham gia theo mô hình "đôi bên cùng lợi", trong đó nhà nước hỗ trợ về tiền sử dụng đất, hạ tầng và thủ tục, thậm chí hỗ trợ đấu nối hạ tầng ngoài dự án, mẫu nhà còn doanh nghiệp triển khai xây dựng và phân phối sản phẩm đúng đối tượng, với lợi nhuận định mức nhằm bảo toàn vốn, không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận. Những chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo "làn sóng" mới trong việc thu hút doanh nghiệp tham gia lĩnh vực vốn ít hấp dẫn về lợi nhuận nhưng có giá trị xã hội cao cả.

Vừa lo an cư cho người dân, vừa hạ giá bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, phân tích thị trường bất động sản đã bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng trở lại từ quý 1/2024. Xu thế này không đảo ngược, cho nên tất cả đều có niềm tin rằng NƠXH cũng không ngoại lệ, đang tăng tốc để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là nền tảng để tạo nên "làn sóng" nguồn cung trong những năm tới, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Ngoài những nỗ lực của chính quyền TP.HCM, một trong những công cụ quan trọng là gói tín dụng 145.000 tỉ đồng của 9 ngân hàng thương mại. Đây là gói tín dụng thương mại tự nguyện, không phải gói ưu đãi, trong đó Vietcombank góp 30.000 tỉ đồng. Hiện nay gói tín dụng này giải ngân vẫn chưa nhiều, nhưng với các nghị quyết đặc thù, nghị quyết thí điểm và sửa đổi luật sắp ban hành, chắc chắn tới đây sẽ giải ngân được gói 145.000 tỉ đồng. Một nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi Nghị định 100 về NƠXH với đề xuất điều chỉnh tiêu chí thu nhập tăng lên 20 triệu đồng/tháng cho một cá nhân, 40 triệu đồng cho vợ chồng và 30 triệu đồng cho cá nhân nuôi con dưới 18 tuổi. Doanh nghiệp và người dân rất tán thành đề xuất này.

"Bộ Xây dựng mới đây cũng đề xuất 18 doanh nghiệp có tâm, có tầm giới thiệu cho các địa phương để chỉ định làm NƠXH, trong đó TP.HCM cũng có nhiều doanh nghiệp mạnh như Becamex, Nam Long, Tổng công ty xây dựng số 1 và Tập đoàn Kim Oanh đề xuất được tham gia. Tôi kỳ vọng với sự chung lưng đấu cật giữa chính quyền với doanh nghiệp, NƠXH tại TP.HCM và trên cả nước sẽ tăng tốc trong thời gian tới để về đích đúng như kế hoạch đề ra", ông Lê Hoàng Châu nói.

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án NƠXH. Những vướng mắc khi thực hiện xây dựng NƠXH, TP sẽ tháo gỡ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH mà Thủ tướng giao. Bởi nếu làm tốt việc phát triển NƠXH, TP sẽ giải quyết được chỗ ở cho người dân, đồng thời giúp ổn định thị trường bất động sản, cụ thể là kéo giảm giá nhà để người dân dễ tiếp cận.

Trong bức tranh phát triển đô thị hiện nay, NƠXH không chỉ là chính sách phúc lợi mà còn là thước đo cho năng lực điều hành và tầm nhìn của chính quyền đô thị. Khi những dự án NƠXH được hoàn thiện, không chỉ người lao động có thêm cơ hội an cư, mà TP cũng từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu TP.HCM là nơi đáng sống cho mọi tầng lớp nhân dân. Nay với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và cách làm linh hoạt, TP.HCM đang chứng minh rằng giấc mơ an cư của người thu nhập thấp không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang dần trở thành hiện thực.