Kiều bào cùng hòa chung khát vọng Việt Nam

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những thành tựu của đất nước trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh của "ý Đảng lòng dân", cho sự kết gắn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Hình ảnh những đại diện ưu tú người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Khối diễu hành kiều bào vào ngày 30.4 trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) và trên quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9 vừa qua là minh chứng sinh động cho chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 ẢNH: TTXVN

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Trong các chuyến công tác và gặp gỡ bà con tại nhiều quốc gia, Tổng Bí thư cảm nhận được niềm tự hào, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín ở nước sở tại, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiều ý kiến tâm huyết của bà con đã được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoạch định, hoàn thiện các chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mà mới đây nhất là những điều chỉnh trong luật Quốc tịch, ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ được nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Tổng Bí thư mong rằng, nhân dịp này, bà con sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân, đồng thời không chỉ chứng kiến mà còn chung tay góp sức cho sự đổi thay về diện mạo, tinh thần và sự phát triển mới của thủ đô, đất nước và ngay chính quê hương mình.

Thắt chặt hơn nữa tình nghĩa đồng bào

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy đất nước luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ở nước ngoài.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu về tình cảm đối với đồng bào ở nước ngoài, đó là "nhân tâm thiên lý", là "tình nghĩa một nhà", Chủ tịch nước cho biết trong mỗi chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ những người con xa quê, lắng nghe, động viên bà con; kịp thời chia sẻ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 tối 8.2 ẢNH: TUẤN MINH

Trong nước, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc dành cho kiều bào được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước. Chủ tịch nước cho rằng những hoạt động này đã kết nối hàng triệu trái tim đồng bào ta ở nước ngoài, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và nhân dân Việt Nam với các nước, nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước. Đặc biệt, trong lúc gian khó, bà con ta ở khắp năm châu đều hướng về quê hương, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đồng bào trong nước ở những khu vực còn nhiều khó khăn, chịu thiệt hại do bão lũ.

Để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, trong đó, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh có một yếu tố rất quan trọng, đó là dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đã đưa đất nước vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào trong nước và ngoài nước tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

Bộ phận máu thịt, nguồn lực quan trọng trong kỷ nguyên mới

Cũng trong ngày 8.2, Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Xuân Quê hương 2026 gồm 100 đại biểu từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tới chào Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực; ghi nhận những thành tựu đạt được của bà con ở sở tại, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh quật cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn kiều bào sẽ đóng góp nhiều ý kiến về triển khai Nghị quyết 57 ẢNH: UBNV

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước; đồng thời đánh giá cao những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bà khẳng định các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định các thế hệ lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với vai trò, tiếng nói của kiều bào ở nước ngoài, cho rằng những kiều bào hiện diện trong danh sách Ủy viên của Mặt trận ngay từ khóa đầu mang theo vinh dự và trách nhiệm lớn để đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng và giúp MTTQ thực sự trở thành mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. MTTQ thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn sẽ nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông các nguồn lực phát triển, đặc biệt là triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững.