Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng tình báo CAND

Ngày 8.2, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân (CAND) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.



Vinh dự nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, chiến công và đóng góp to lớn của các thế hệ tình báo CAND suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: HỒNG DŨNG

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm qua, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ chiến sĩ tình báo luôn thể hiện bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và n

hân dân… và luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng, kỷ nguyên mới và vận hội mới, do vậy vai trò, đóng góp của lực lượng CAND nói chung và lực lượng tình báo nói riêng hết sức quan trọng. Bối cảnh cũng đòi hỏi lực lượng tình báo CAND phải đổi mới mạnh về tư duy, có đột phá về tổ chức trong công tác và xây dựng lực lượng, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước.

Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng tình báo CAND sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và góp phần đắc lực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng tình báo CAND ẢNH: HỒNG DŨNG

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng tình báo CAND và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc lực lượng tình báo CAND.

Lập nhiều thành tích vẻ vang

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho hay cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh hợp nhất các tổ chức công an trong cả nước, thành lập "Việt Nam Công an vụ", quy định các nhiệm vụ của lực lượng công an. Trong đó, công tác tình báo được xác định là nhiệm vụ đầu tiên. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời của lực lượng tình báo CAND.

Theo đại tướng Lương Tam Quang, từ khi thành lập đến nay, lực lượng tình báo CAND đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Suốt 80 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng tình báo CAND luôn trung thành, gắn bó, hết lòng cống hiến và âm thầm lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: HỒNG DŨNG

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lực lượng tình báo CAND đã góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, phục vụ đắc lực cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng tình báo CAND đã kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn và các nước trong khu vực, chủ động hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế của đất nước.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng tình báo CAND trong 80 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng tình báo CAND đứng trước nhiều yêu cầu, nhiệm vụ vinh quang nhưng hết sức nặng nề. Lực lượng tình báo CAND sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nỗ lực, chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng từng mặt công tác để xứng đáng với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước.