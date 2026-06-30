'Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm' xuất hiện quán quân

Sau hành trình dài trải qua 12 tập lên sóng đầy sôi động và hấp dẫn, Gameshow Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa 3 vừa chính thức khép lại vào tối 28.6, bằng trận chung kết kịch tính với sự tranh tài của ba đội thi xuất sắc nhất.

Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa 3 do EVNHCMC, HTV, Sở Công thương TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM đồng tổ chức diễn ra vô cùng hấp dẫn

ẢNH: BTC

Học sinh trường THCS Nguyễn An Khương hòa mình vào không khí sôi động của chương trình Ảnh: BTC

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ 24 trường THCS khu vực TP.HCM mở rộng, Trường THCS Nam Sài Gòn đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa 3, trở thành đội thi đầu tiên hai lần bước lên vị trí cao nhất của chương trình.

Trước đó, với sự nhanh trí và thông minh của các thành viên tham gia, Trường THCS Nam Sài Gòn cũng đã đạt được ngôi vị quán quân của mùa đầu tiên năm 2024.

Dù không phải đội thi dẫn đầu về điểm số tại các vòng loại và bán kết nhưng Trường THCS Nam Sài Gòn đã tạo nên cú "lội ngược dòng" ấn tượng trong trận chung kết, xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh để lần thứ hai giành ngôi vị quán quân.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC (thứ 4 từ trái sang) cùng các phụ huynh, học sinh tham gia chương trình Ảnh: BTC

Trong tập phát sóng chung kết, các đội thi lần lượt trải qua các vòng thử thách đặc trưng của Kilowatt? như Động não, Bắt sóng và Về đích - nơi kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm được kết hợp cùng khả năng phản xạ, tư duy logic và tinh thần đồng đội. Những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Chương trình Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm - một chương trình giáo dục cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến học sinh, gia đình và xã hội. Qua ba mùa phát sóng, chương trình đã góp phần hình thành những "đại sứ tiết kiệm điện" trong học đường, từ đó lan tỏa các thói quen sử dụng năng lượng bền vững.

Niềm vui của các đội tại đêm chung kết xếp hạng và trao giải ở HTV Ảnh: BTC

Chiến thắng của Trường THCS Nam Sài Gòn không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, mà còn khẳng định sức lan tỏa của phong trào chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng.

Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa 3 đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, chương trình ngày càng khẳng định vị thế là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh và gia đình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Chương trình Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa 3 năm 2026 có 3 trường vào "trận chung kết", gồm: Trường THCS Nguyễn An Khương, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Trường THCS Nam Sài Gòn. Quán quân là Trường THCS Nam Sài với đội chơi là gia đình: phụ huynh Võ Hữu Thuấn - học sinh Võ Hữu Trí Tín. Các thành viên tham dự của các trường lên bục nhận giải thưởng Ảnh: BTC Đoạt giải nhì là Trường THCS Ngô Sĩ Liên với đội chơi là gia đình: phụ huynh Nguyễn Thị Thu Hằng - học sinh Lương Đình Khang; giải ba thuộc về Trường THCS Nguyễn An Khương với hai thành viên là phụ huynh Lê Văn Lộc và học sinh Lê Ngọc Thanh Hà.



