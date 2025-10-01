Chuyện hay của những 'sứ giả' an toàn, tiết kiệm điện

Q UÁ NHIỀU BÀI VIẾT HAY, SÁNG KIẾN HIỆU QUẢ

Sáng 30.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 với chủ đề An toàn - tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận xét: "Nhìn lại cuộc thi, Ban tổ chức ghi nhận có quá nhiều bài viết hay, sáng kiến hiệu quả trong việc sử dụng điện an toàn của nhiều tổ chức, cá nhân. Các hình thức tiết kiệm truyền thống trước đây như tận dụng củi khô, sử dụng bếp than… được thay thế bằng những cách làm đầy sáng tạo, như sáng kiến đun nước cho toàn trường bằng ủ trấu của thầy Vũ Xuân Quế ở Lào Cai, giúp tiết kiệm được tiền triệu mỗi ngày. Kiến trúc sư Trần Thị Phương (TP.HCM) lại để ý đến cách ánh sáng rơi lên bức tường mỗi chiều, cách màu rèm ảnh hưởng đến không khí trong phòng mỗi tối, điều tưởng nhỏ bé nhưng khi được điều chỉnh theo hướng tinh tế, tự nhiên cũng đã giúp chi trả tiền điện ít hơn…, mà các cuộc thi trước chưa có".

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (trái), cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao giải nhất cho tác giả Ni Ly hạng mục bài video ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Võ Quang Lâm, nguyên Phó tổng giám đốc EVN, và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, trao giải nhất cho tác giả Trần Văn Tám hạng mục bài viết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban tổ chức, sau thành công của hai mùa trước, cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của thương hiệu khi thu hút 525 bài dự thi được gửi về từ khắp các vùng miền, đặc biệt từ nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Trong số đó có cả cụ bà 86 tuổi vẫn ngồi viết tay, em bé mới 6 tuổi cũng tập quay video clip gửi tác phẩm dự thi. Các tác giả thuộc đủ mọi ngành nghề: nội trợ, công nhân, học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sĩ… cho thấy sức hấp dẫn và tính đại chúng của cuộc thi. Như người xưa từng đúc kết "gừng càng già càng cay", cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen mùa 3 càng nhận nhiều bài dự thi hơn, nội dung phản ánh đa dạng hơn với nhiều vấn đề rất thiết thực trong đời sống liên quan sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Điểm nhấn năm nay là sự xuất hiện của hạng mục video với 48 clip dự thi. Với lợi thế trực quan và giàu cảm xúc, nhiều tác phẩm video đã gây ấn tượng mạnh bởi cách kể chuyện sinh động, từ clip ngắn về những hành động giản dị trong gia đình đến những thước phim ghi lại nỗ lực của cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, một bước mở rộng cần thiết, giúp cuộc thi tiếp cận gần hơn với giới trẻ và thêm không gian sáng tạo cho các tác giả.

Đ ỪNG ĐỂ LẠI ĐỜI SAU MỘT TRÁI ĐẤT NHIỀU TỔN THƯƠNG

Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà, đại sứ của cuộc thi, gửi gắm tại buổi giao lưu thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường: "An toàn - tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia không chỉ là một sân chơi sáng tạo, mà còn là nơi khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tôi rất ấn tượng với những ý tưởng và câu chuyện mà tác giả chia sẻ, từ các giải pháp kỹ thuật điện thông minh đến những hành động giản dị nhưng đầy tính thực tế, giúp mọi người tạo "nếp nhà" tiết kiệm điện như một phần trong lối sống của mình".

Nghệ sĩ Hòa Hiệp, đại sứ của cuộc thi, nhắn nhủ thêm: "Áp lực chi phí trong gia đình sẽ buộc các thành viên phải tìm cách sống tối giản và tiết kiệm. Bài học kinh nghiệm qua cuộc thi rất vô giá để các bậc cha mẹ luôn phải giữ cho con nhỏ được an toàn trong quá trình sử dụng điện. Đừng bao giờ để xảy ra sự cố nào đáng tiếc do những bất cẩn hay tắc trách…".

Các tác giả đoạt giải cao giao lưu tại buổi lễ trao giải thưởng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đánh giá cao cuộc thi năm nay có rất nhiều tác phẩm hay và ấn tượng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chủ tịch HĐTV EVNHCMC Phạm Quốc Bảo, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại lễ trao thưởng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cô giáo Cao Huyền, giải nhì với tác phẩm Kế hoạch xung kích phòng chống tai nạn điện hiệu quả, không chỉ tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc luôn đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non mà cô còn xây dựng nhiều lớp kỹ năng đưa vào giảng dạy, giúp các em biết cách phòng tránh. "Một nồi cơm điện nóng, sờ bề ngoài dễ phát hiện nhưng với điện, sờ vào là giật ngay nên chúng tôi tìm ra "điểm nghẽn" để thông, sáng tạo ra hình thức tuyên truyền, bằng cách quay, dàn dựng nhiều video clip từ thực tế, lồng ghép sao cho thật hấp dẫn để con trẻ thích xem, nhận diện nhanh chóng nguy hiểm đang lơ lửng…".

Giải nhì hạng mục video clip, tác giả Lê Thị Ngọc Hân đề nghị mỗi gia đình phải xây dựng nếp nhà an toàn và tiết kiệm điện. "Từ những hành động nhỏ như: sơ chế thức ăn phải làm trước khi mở bếp điện, để ý các thiết bị quá cũ kỹ thay mới theo lộ trình, lau chùi sạch bụi… cũng góp phần làm cho tiền điện giảm sâu. Thường xuyên vào app của ngành điện theo dõi lượng điện năng tiêu thụ để điều chỉnh cho phù hợp, những việc làm chẳng có gì khó mà đôi khi lại trở thành niềm vui nho nhỏ. Vì đó là quan tâm cho đời sau, chúng ta đừng trao cho thế hệ đời sau một trái đất bị tổn thương quá nhiều…", Ngọc Hân cảm xúc.

Không "quá tam ba bận", ở lần thứ 3 này giải cao nhất của cuộc thi đã "mỉm cười" với tác giả Trần Văn Tám. Bài Tự học kỹ năng an toàn về điện: Không biết cứ hỏi... tổng đài 1900 545454, ông đã kể lại một câu chuyện thật sự hữu ích để mọi người tự khám phá các tiện ích quan trọng của tổng đài Trung tâm dịch vụ khách hàng (EVNHCMC) đang "trên từng cây số" cùng khách hàng.

Chung vui với sự thành công mỹ mãn của cuộc thi, thành viên Ban giám khảo, nhà thơ Lê Minh Quốc đã ứng tác mấy câu lục bát đúc kết: Sẻ chia - tiết kiệm - an toàn/Chủ đề ý nghĩa nhẹ nhàng nhớ sâu/Thí sinh thức cả đêm thâu/Viết bài, quay clip gởi câu ân tình/Bắt đầu từ mái gia đình/Mọi người chia sẻ - chúng mình chung tay/Cuộc vui từ buổi hôm nay/Vẫn còn hướng đến tương lai tuyệt vời.