Kim Kardashian mất hơn 100.000 fan sau khi bị Taylor Swift 'dằn mặt'

Mối thù giữa Taylor Swift và Kim Kardashian đang gây bàn tán trở lại AFP

Theo PageSix hôm 22.4, Kim Kardashian đã mất hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram và con số này đang tăng lên đáng kể sau khi ồn ào giữa cô với Taylor Swift bị khơi lại cách đây ít ngày. Trong một tháng trở lại đây, lượng người theo dõi Instagram của mỹ nhân "siêu vòng ba" cũng giảm đáng kể: từ 364,3 triệu người theo dõi vào tháng trước còn hơn 363 triệu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là con số đáng mơ ước, giúp vợ cũ Kanye West giữ vững vị thế là một trong những cái tên được theo dõi nhiều nhất trên Instagram.



Hiện người hâm mộ của Taylor Swift đang tràn vào trang cá nhân của Kim Kardashian, nhắc lại bê bối năm xưa, buông lời mỉa mai, chỉ trích nữ tỉ phú thị phi này đồng thời liên tục gọi cô là "aIMee" hay để lại loạt bình luận: "thanK you, aIMee". Trước phản ứng tiêu cực từ dân mạng, Kim vẫn giữ im lặng, khoe ảnh đi chơi cùng chị em hay quảng bá các sản phẩm của hãng thời trang mà cô sở hữu.

Doanh nhân 44 tuổi im lặng giữa ồn ào AFP

Giữa lúc Kim Kardashian không có động thái đáp trả, người hâm mộ của cô đã "réo tên" Kris Jenner - mẹ của Kim, hãy ra tay "giải cứu" con gái vì bà vốn là người sắc sảo, nhạy bén và luôn biết cách biến những ồn ào, tranh cãi của gia đình làm công cụ thu hút sự chú ý hay kiếm tiền. Trong khi đó, số fan khác của Kim nói rằng Taylor Swift và người hâm mộ của nữ ca sĩ đừng vội đắc ý. Us Weekly dẫn lời một người hâm mộ của Kim: "Các Swifties nghĩ rằng Taylor đã thắng à? Cô ta chỉ vừa củng cố vị thế của Kim như một huyền thoại bằng cách dành tặng cả một bài hát để nói về cô ấy".

"Drama" mới nhất giữa Taylor Swift và Kim Kardashian bắt đầu vào ngày 19.4, khi giọng ca sinh năm 1989 ra mắt album mới The Tortured Poets Department, trong đó có bài hát thanK you aIMee được cho là đá xoáy vợ cũ Kanye West. Cụ thể, tựa đề bài hát được viết thường, chỉ có 3 ký tự K, I, M được viết in hoa tạo thành chữ "KIM". Ca từ bài hát bày tỏ sự khó chịu đối với một cô gái xấu tính tên Aimee với các chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến ngôi sao show thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Mối quan hệ giữa Taylor Swift với Kim Kardashian - Kanye West nhiều lần khiến dư luận "dậy sóng" GETTY

Trước đó, hai người đẹp này vốn đã có mối thù khó mà hóa giải. Mọi chuyện khởi đầu từ việc Kanye West (chồng cũ Kim) giật micro của Taylor Swift khi cô nhận giải tại VMAs 2009. Kể từ đó, họ liên tục công khai chỉ trích, hạ bệ nhau trước truyền thông. Đỉnh điểm là năm 2016, Ye cho ra mắt ca khúc Famous, trong đó có câu: "Tôi cảm thấy như tôi và Taylor Swift có thể làm tình/Tại sao ư? Vì tôi đã làm cho con khốn đó nổi tiếng". Ye nói giọng ca Blank Space đã đồng ý với lời bài hát nhưng cô phủ nhận. Sau đó, Kim đăng một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kanye với Taylor, chứng minh rằng hai bên đã thống nhất vấn đề này. Bản ghi âm không rõ ràng và bị cáo buộc là đã được chỉnh sửa khiến người đẹp bị dư luận chỉ trích là kẻ nói dối, nham hiểm và gọi là "rắn độc".

Trong chương trình Watch What Happens Live With Andy Cohen hồi 2019, Kim Kardashian nói rằng mình đã kết thúc mối thù với Taylor Swift. Tuy nhiên, cuối năm 2023, giọng ca Look what you made me do nhắc lại bê bối hồi 2016 ảnh hưởng đến cô khủng khiếp thế nào. Ngôi sao này tâm sự với Time: "Chuyện đó đã khiến tâm lý tôi suy sụp đến mức độ mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi đã chuyển đến một đất nước xa lạ, không rời khỏi căn nhà thuê trong suốt một năm. Tôi sợ phải nghe điện thoại và đã xa lánh hầu hết mọi người vì không còn tin tưởng ai nữa. Tôi đã sa sút thực sự và có khoảng thời gian thật khó khăn".