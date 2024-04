Kim Soo Hyun rơi vào nguy hiểm trong tập 9 'Nữ hoàng nước mắt'

Tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt chủ yếu xoay quanh sự cố gắng của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) trong quá trình lấy lại quyền lực cho gia đình vợ cũ POSTER PHIM

Tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) vẫn giữ được mạch phim nhanh gọn, khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn ảnh. Tập 9 mở đầu với cảnh cả nhà họ Hong thất thế, mất toàn bộ quyền kiểm soát tập đoàn Queens và thậm chí là còn bị đuổi khỏi chính căn biệt thự hoành tráng của mình.

Trong lúc Hong Hae In (Kim Ji Won) và gia đình loay hoay không còn nơi nào để đi, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) xuất hiện kịp thời đưa mọi người về quê lánh nạn. Trong phần còn lại của tập 9, Baek Hyun Woo cũng hết lần này đến lần khác tìm mọi cách giúp gia đình vợ cũ lấy lại tập đoàn.

Baek Hyun Woo dành tình cảm sâu đậm với vợ cũ Hong Hae In POSTER PHIM

Do là chồng cũ của Hong Hae In, Baek Hyun Woo dễ dàng qua mắt được mọi người trong tập đoàn. Anh nhẫn nại thu thập từng bằng chứng để vạch trần toàn bộ âm mưu xấu xa của hai mẹ con Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon).

Hai mẹ con ác độc này xảy ra xích mích căng thẳng dù mới nắm tập đoàn Queens chưa lâu. Yoon Eun Seong không giấu tình cảm đơn phương dành cho Hong Hae In và tuyên bố muốn đưa cô trở về.

Yoon Eun Seong tìm đến tận vùng quê của Baek Hyun Woo để gặp Hong Hae In POSTER PHIM

Về phía Baek Hyun Woo, anh trong lúc âm thầm tìm cách lật ngược thế cờ còn phải cố gắng bảo vệ an toàn cho Hong Hae In và gia đình cô. Cả nhà họ Hong cũng dần thích nghi với cuộc sống nông thôn với sự giúp đỡ của Baek Hyun Woo. Tuy nhiên, chính Baek Hyun Woo lại bất ngờ rơi vào tình thế nguy hiểm khi bị bọn xấu rượt đuổi và đánh bầm dập.

Những phân đoạn Kim Soo Hyun lái xế hộp rượt đuổi trên xa lộ đầy kịch tính hay cảnh anh một mình chiến đấu lại năm người, đều gây sốt mạng xã hội. Nhiều dân mạng khen ngợi nam diễn viên đóng cảnh hành động quá quyến rũ. Khán giả cũng hy vọng nhân vật Baek Hyun Woo của Kim Soo Hyun có thêm khoảnh khắc bùng nổ như thế này trong các tập tiếp theo Nữ hoàng nước mắt.

Baek Hyun Woo bị bọn xấu rình rập và tấn công trong lúc đang thu thập chứng cứ chống lại nhóm phản diện CẮT TỪ PHIM

Cũng trong tập 9 Queen of Tears, Baek Hyun Woo và Hong Hae In vẫn luôn dành sự lo lắng tinh tế cho nhau dù đã ly hôn. Điều này được thể hiện rõ qua cảnh Baek Hyun Woo vội vàng trở về nhà khi nghe tin Hong Hae In tái phát bệnh, hay việc Hong Hae In quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn để giúp anh giải thoát một cách thoải mái.

Đồng thời, định mệnh của cả hai bắt đầu từ những năm trung học cũng được hé lộ trong tập phim này. Tuy nhiên, Baek Hyun Woo vẫn chưa nhận ra Hong Hae In chính là cô nữ sinh mà anh đã thích từ thời đó.

Bệnh tình của Hong Hae In tái phát trong tập 9 POSTER PHIM

Tập 9 Nữ hoàng nước mắt đạt rating 15,6% trên toàn Hàn Quốc, giảm nhẹ 0,5% so với tập trước. Tuy nhiên, con số này vẫn giúp tác phẩm trở thành chương trình có tỷ suất người xem cao nhất trong tối 6.4 tại xứ kim chi. Rating Nữ hoàng nước mắt nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh thời gian tới, khi Baek Hyun Woo dần chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành lại tập đoàn Queens về cho gia đình Hong Hae In.

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.