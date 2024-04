Song Joong Ki phong độ và thành công ở tuổi 39

Song Joong Ki vẫn giữ được vẻ điển trai và trẻ trung bất chấp tuổi tác HIGH ZIUM

Ba tháng đầu năm 2024, Song Joong Ki gây chú ý với hai vai diễn trong Tên tôi là Loh Kiwan (My Name is Loh Kiwan) và Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears). Ở Tên tôi là Loh Kiwan, anh đem đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho khán giả cùng Loh Ki Wan, một người đàn ông trải qua nhiều biến cố cuộc đời trong quá trình đào thoát khỏi Triều Tiên đến tị nạn ở Bỉ.

Thời điểm ra mắt vào đầu tháng 3 năm nay, Tên tôi là Loh Kiwan không tạo nên cơn sốt nhưng vẫn đạt được một số thành tựu nhất định, điển hình như việc nằm trong top phim hot trên Netflix nhiều quốc gia vùng lãnh thổ. Song song đó, bộ phim nhận nhiều phản hồi trái chiều về cốt truyện thiếu chiều sâu, diễn biến kém hấp dẫn… Tuy nhiên, diễn xuất của dàn sao Hàn mà đặc biệt là Song Joong Ki được xem là điểm sáng hiếm hoi của tác phẩm này.

Nam diễn viên trong Tên tôi là Loh Kiwan POSTER PHIM

Chưa đầy một tháng sau khi Tên tôi là Loh Kiwan phát sóng, Song Joong Ki bất ngờ tái xuất với vai khách mời trong Nữ hoàng nước mắt. Nếu như trong Tên tôi là Loh Kiwan, mỹ nam 8X khẳng định khả năng bộc lộ tâm lý nhân vật ấn tượng, thì đến Nữ hoàng nước mắt, anh đem đến những phút giây thư giãn cho người xem nhờ lối diễn xuất đậm chất hài hước và duyên dáng dù thời lượng lên hình ít ỏi.

Trong tập 8 Nữ hoàng nước mắt, Song Joong Ki tái hiện vai diễn Vincenzo của sê ri cùng tên từng gây sốt năm 2021. Qua vài phút trên màn ảnh nhỏ lần này, anh gây chú ý vì ngoại hình bảnh bao, gương mặt điển trai và trẻ trung ở tuổi 39.

Tài tử U.40 nhận đóng vai khách mời trong Nữ hoàng nước mắt nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho nhà làm phim Kim Hee Won, cũng là đạo diễn Vincenzo POSTER PHIM

Queen Of Tears đánh dấu màn tái hợp giữa Song Joong Ki với Kim Ji Won sau Hậu duệ mặt trời và Biên niên sử Arthdal (Arthdal niên sử ký). Cả hai diễn viên đều đang trực thuộc công ty quản lý High Zium Studio HIGH ZIUM

Từ khóa về Song Joong Ki và màn cameo ngắn ngủi của anh trong Nữ hoàng nước mắt trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông nhiều ngày liền. Điều này cho thấy danh tiếng của Song Joong Ki hiện giờ, cũng như sự mong chờ của khán giả về màn trở lại của nam diễn viên dù anh chỉ lộ diện thoáng qua trên màn ảnh.

Năm qua, Song Joong Ki đạt thành tựu trong công việc lẫn đời tư. Tháng 5.2023, anh cùng ê kíp Hopeless đến Liên hoan phim Cannes (Pháp) quảng bá phim. Cũng nhờ vai Chi Geon trong Hopeless, Song Joong Ki giành chiến thắng hạng mục Ngôi sao được yêu thích nhất Rồng Xanh 2023 và được đề cử mảng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Song Joong Ki thắng giải Baeksang 2023 Ngôi sao được yêu thích HIGH ZIUM

Tháng 1 năm ngoái, sao phim Hậu duệ mặt trời công bố tin kết hôn với bà xã người Anh - Katy Louise Saunders. Đến tháng 6 cùng năm, cả hai chào đón con trai đầu lòng ở Ý. Nhắc đến quý tử, Song Joong Ki thừa nhận bản thân còn lóng ngóng khi làm bố nhưng bản thân có động lực làm việc chăm chỉ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn, anh tiết lộ Katy Louise Saunders có vai trò quan trọng trong việc giúp mình tìm kiếm cơ hội diễn xuất ở thị trường quốc tế.

Mới đây, Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders được trông thấy tình tứ đi du lịch Nhật Bản. Trước đó, đôi vợ chồng cũng chiếm spotligh khi cùng xuất hiện trên khán đài sân vận động Gocheok Sky Dome ở Seoul (Hàn Quốc), theo dõi trận đấu bóng chày giữa LA Dodgers và San Diego Padres thuộc khuôn khổ MLB World Tour Seoul Series 2024.

Song Joong Ki và bà xã CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Song Joong Ki đang là một trong những tài tử hàng đầu làng phim ảnh Hàn Quốc. Mỹ nam sinh năm 1985 "bỏ túi" thêm nhiều tác phẩm đình đám như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Chàng trai tốt bụng, Sói, Hậu duệ mặt trời, Biên niên sử Arthdal, Đảo địa ngục, Con tàu chiến thắng, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt... Người hâm mộ kỳ vọng Song Joong Ki trở lại màn ảnh trong năm nay cùng dự án điện ảnh Bogota: City of the Lost.