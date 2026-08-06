Kim Tiểu Long nhắc về Thanh Ngân, Thoại Mỹ và tin đồn 'đại gia ngầm' trong showbiz

Là giọng ca quen thuộc của sân khấu cải lương suốt hơn ba thập kỷ, NSƯT Kim Tiểu Long luôn giữ được sức hút với khán giả. Hoạt động nghệ thuật bền bỉ, thường xuyên lưu diễn giữa Việt Nam và Mỹ, lại chuẩn bị thực hiện liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát, anh không ít lần bị đồn sở hữu khối tài sản "khủng" hay gắn với danh xưng "đại gia ngầm" của giới cải lương.

Trước những lời đồn ấy, Kim Tiểu Long bật cười vì bất ngờ. Anh nói: “Không phải đâu, nói như vậy tội nghiệp cho tôi quá”. Dù vậy, giọng ca Thua một người dưng thừa nhận bản thân là “đại gia trong công việc”.

NSƯT Kim Tiểu Long vẫn giữ niềm đam mê ca hát sau 35 năm Ảnh: T.A

Với Kim Tiểu Long, niềm đam mê nghề nghiệp lớn đến mức anh sẵn sàng nhận những công việc không thù lao, miễn cảm thấy có ý nghĩa. Đó là lý do không ít lần anh đi hát phục vụ cộng đồng, làm thiện nguyện hay tham gia các chương trình vì khán giả mà không đặt nặng chuyện cát sê.

Theo nam nghệ sĩ, sự giàu có không nằm ở tài sản hay tiền bạc, mà là được sống đủ đầy trong tinh thần. "Đại gia đối với tôi là không thiếu ăn, không thiếu mặc, ngủ ngon, tinh thần vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, gia đình trên dưới hòa thuận", giọng ca cải lương bày tỏ.

Hơn 10 năm qua, NSƯT Kim Tiểu Long vẫn duy trì việc ăn chay. Thói quen này tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống của giọng ca cải lương, khiến anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn, không còn sân si, nóng tính và anh dần học được cách buông bỏ.

Nam nghệ sĩ tin rằng chính sự bình an trong tâm hồn giúp bản thân trẻ lâu hơn. "Không lo, không buồn, không giận, không trách. Có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, không có đồ chay thì ăn mì gói với vài cọng rau cũng được. Quan trọng nhất là ngủ ngon”, anh chia sẻ.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, giọng ca cải lương vẫn dành thời gian chăm sóc con trai Ảnh: T.A

Suốt hành trình hơn 35 năm đứng trên sân khấu, Kim Tiểu Long từng kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng. Tuy nhiên, khi được hỏi đâu là những bạn diễn ăn ý nhất, anh không ngần ngại nhắc đến ba cái tên quen thuộc: Thanh Ngân, Thoại Mỹ và Quế Trân.

Theo nam nghệ sĩ, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Nếu Quế Trân mang vẻ mềm mại, dịu dàng và rất duyên thì Thoại Mỹ lại gây ấn tượng bởi cá tính mạnh cùng phong cách biểu diễn đầy nội lực. Trong khi đó, Thanh Ngân là nghệ sĩ hội tụ đầy đủ cả nhan sắc, giọng hát lẫn khả năng diễn xuất, xử lý tâm lý nhân vật đa dạng. Chính vì vậy, tùy từng địa phương mà khán giả sẽ yêu cầu Kim Tiểu Long hát cùng những bạn diễn khác nhau.

Có nhiều ý kiến cho rằng nếu không sang Mỹ dành thời gian chăm sóc gia đình, Kim Tiểu Long có lẽ đã còn thành công hơn nữa tại Việt Nam. Đối diện nhận xét này, giọng ca cải lương khẳng định không hề tiếc nuối.

Theo anh, cuộc đời luôn có quy luật đánh đổi. Thời điểm con còn nhỏ, điều quan trọng nhất là ở bên cạnh chăm sóc con. Nếu chỉ mải mê chạy theo danh tiếng mà phải sống trong cô đơn thì với anh cũng không còn nhiều ý nghĩa. Kim Tiểu Long ví cuộc đời giống như việc mang một đôi dép. “Cố mang đôi lớn hơn thì rất mệt. Cuộc sống cũng vậy, vừa đủ với mình là hạnh phúc”, anh khẳng định.

NSƯT Kim Tiểu Long trân trọng những lời chỉ dạy từ người thầy là NSƯT Kim Tử Long Ảnh: T.A

Người thầy đặc biệt đứng sau liveshow 35 năm của Kim Tiểu Long

Một trong những điều khiến Kim Tiểu Long xúc động nhất khi nhắc về chặng đường nghệ thuật chính là tình thầy trò với NSƯT Kim Tử Long. Nam nghệ sĩ cho biết người thầy đã đồng hành với anh từ nhiều năm trước, từng dàn dựng vở Hào kiệt Lam Sơn, giúp anh giành huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Đến nay, khi chuẩn bị thực hiện liveshow 35 năm Dòng chảy thanh âm - Tiếng hát Kim Tiểu Long diễn ra ngày 10.1.2027 tại nhà hát Hòa Bình, Kim Tiểu Long tiếp tục mời NSƯT Kim Tử Long đảm nhận vai trò đạo diễn phần cải lương.

Điều đặc biệt, Kim Tiểu Long cho biết anh chưa bao giờ giận khi bị thầy la mắng. Ngược lại, càng bị góp ý, giọng ca cải lương càng thấy mình học được nhiều hơn. "Không thầy đố mày làm nên. Người khen mình nhiều chưa chắc đã tốt. Người dám chỉ ra cái chưa hay của mình mới là người giúp mình tiến bộ”, anh bày tỏ quan điểm.

Nói thêm về liveshow sắp tới, Kim Tiểu Long khẳng định điều khiến anh quyết định thực hiện chương trình không phải vì lợi nhuận mà xuất phát từ mong muốn giữ gìn nghệ thuật truyền thống. Anh cho rằng nếu một ngày không còn đủ sức đứng trên sân khấu, bản thân vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nghệ thuật ở vai trò người tổ chức, người dẫn dắt lớp nghệ sĩ trẻ.

"Bây giờ mình còn hát thì mình hát. Sau này già rồi, mình ngồi phía sau, chỉ huy các em hát. Như vậy cũng giống như mình vẫn đang được hát. Điều quan trọng nhất là giữ cho văn hóa dân tộc mình không bị mai một”, anh nói.