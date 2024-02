Kinh nghiệm giúp lái xe an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Được khởi công từ tháng 9.2019, sau hơn 3 năm xây dựng, hoàn thiện các hạng mục tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn nối liền hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã khánh thành giai đoạn một và đưa vào hoạt động từ ngày 31.12.2022.



Tuyến cao tốc này có chiều dài 98,3 km với tổng mức đầu tư 7.669 tỉ đồng, trong đó có 37,3 km qua địa phận tỉnh Quảng Trị và 61 km qua địa phận Thừa Thiên Huế. Giai đoạn đầu đưa vào khai thác, đa phần các đoạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12 mét, bề rộng nền 23 mét, các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe. Các đoạn này dài 1 - 1,5 km, cách nhau 10 km.

Tuyến Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,3 km, trong đó 37,3 km qua địa phận tỉnh Quảng Trị và 61 km qua địa phận Thừa Thiên Huế

Lê Hoài Nhân

Nguy cơ tai nạn tiềm ẩn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Với nhiều đoạn thiết kế chỉ có 2 làn xe, lại không có dải phân cách cứng, những đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe có chiều dài hạn chế. Bên cạnh đó, do chưa thu phí nên nhiều tài xế chọn tuyến đường này để lưu thông thay vì đi quốc lộ 1, khiến lượng phương tiện lưu thông khá đông, đặc biệt vào những dịp trước và sau dịp Tết Nguyên đán…

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày trước và sau Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tấp nập phương tiện qua lại. Lượng xe đông thậm chí nhiều thời điểm ùn tắc xảy ra ở hai đầu cao tốc.

Lượng phương tiện đông, tuy nhiên nhiều đoạn thiết kế hai làn xe không có dải phân cách cứng và giới hạn tốc độ tối đa chỉ 60 km/giờ… do đó chỉ cần một xe phía trước đi chậm sẽ dẫn đến tình trạng ùn ứ, gây ức chế cho một số tài xế muốn vượt lên để đi nhanh. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều xe vi phạm giới hạn tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn… thậm chí nhiều người điều khiển xe khách, xe tải và ngay cả ô tô con còn phóng nhanh, lấn làn vượt ẩu rất dễ gây tai nạn.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có nhiều đoạn đi qua địa hình đồi núi nên thiết kế một số khúc cua nguy hiểm Lê Hoài Nhân

Trong khi đó, tại những đoạn đường bốn làn xe cho phép vượt, việc chiều dài khá ngắn (1 - 1,5 km) đoạn chuyển tiếp giữa các làn đường có vạch sơn, mũi tên cùng biển báo hiệu ở cách điểm kết thúc đường bốn làn khoảng 150 mét… Tuy nhiên, nhiều tài xế không quen đường hoặc lần đầu lái xe trên cao tốc này thường không chú ý. Mới đây, tại vị trí chuyển tiếp giữa 4 làn đường và 2 làn xe đoạn qua địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ vượt ẩu đã va vào đầu xe container cùng chiều sau đó gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có nhiều đoạn đi qua địa hình đồi núi nên thiết kế một số khúc cua nguy hiểm. Xung quanh tuyến đường cao tốc này có cảnh quan khá đẹp, do đó nhiều lái xe dễ mất tập trung, có thể dẫn đến tai nạn. Đáng nói, dù đã đưa vào hoạt động hơn 1 năm nay nhưng tuyến đường cao tốc này vẫn còn thiếu nhiều hạng mục như trạm dừng nghỉ, trung tâm điều hành giao thông, hệ thống camera giám sát. Thậm chí điểm ra vào cao tốc chưa có đèn.

Nên làm gì để đảm bảo an toàn khi lái xe qua tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

Trước những hạn chế về thiết kế cũng như giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nếu chọn hành trình lưu thông qua tuyến đường này, các lái xe nên chú ý tuân thủ luật giao thông.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua địa hình đồi núi với nhiều đoạn thiết kế chỉ có 2 làn xe và không có dải phân cách cứng Lê Hoài Nhân

Anh Lê Quốc Thoại - một tài xế ở Quảng Trị thường lái xe qua tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chia sẻ: "Dù đường vắng hay đông đúc, các lái xe nên luôn luôn duy trì sự tập trung. Chú ý quan sát hệ thống biển báo giao thông để chấp hành giới hạn tốc độ. Nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trường và tuyệt đối không nên vượt ẩu".

Những tài xế có kinh nghiệm và thường xuyên lái xe trên đường cao tốc chia sẻ, nếu lái xe với tốc độ 60 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước khoảng 35 mét. Từ 60 - 80 km/giờ, khoảng cách an toàn tối thiểu khoảng 55 mét. Tuy nhiên, nếu gặp thời tiết trời mưa, đường trơn trượt hay sương mù… nên tạo khoảng cách với xe phía trước lớn hơn khoảng cách an toàn tối thiểu.

Trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trước khi vào những đoạn đường 4 làn xe cho phép vượt đều có biển báo. Do đó, theo anh Thoại các tài xế nên chú ý quan sát khi vào những đoạn đường này, đảm bảo tốc độ cần thiết, phát tín hiệu giao thông để cảnh báo các phương tiện khác khi muốn vượt lên. Đặc biệt, không nên lái xe song song hoặc quá sát "đuôi" xe tải, xe container để tránh bị rơi vào điểm mù của các phương tiện này.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang nghiên cứu mở rộng tuyến Cam Lộ - La Sơn giai đoạn hai với quy mô bốn làn xe theo đúng tiêu chuẩn cao tốc, có làn dừng khẩn cấp Lê Hoài Nhân

Trong khi đó, anh Đức Trí, một tài xế lái xe khách tuyến Đà Nẵng - Đông Hà (Quảng Trị) thường lưu thông qua đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn chia sẻ: "Vì đoạn đường này khá hẹp, các phương tiện lưu thông nhanh lại thiếu các trạm dừng chân, trạm xăng dầu… do đó trước khi vào cao tốc nên chuẩn bị kỹ, hạn chế tối đa việc dừng xe hai bên đường để tránh nguy hiểm. Vì an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông các lái xe nên ý thức chấp hành luật giao thông".

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang nghiên cứu mở rộng tuyến Cam Lộ - La Sơn giai đoạn 2 với quy mô 4 làn xe theo đúng tiêu chuẩn cao tốc, có làn dừng khẩn cấp, hệ thống an toàn giao thông, dự kiến trình Bộ Giao thông vận tải trong quý 1/2024.