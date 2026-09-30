Kinh tế toàn cầu khả quan hơn?

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của Fitch Ratings cập nhật đến tháng 9 về tình hình kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Âu - Mỹ diễn biến tích cực

Theo đó, việc điều chỉnh này phản ánh dự báo tăng trưởng cao hơn đối với Mỹ, khu vực sử dụng euro, một số nền kinh tế phát triển lớn khác và các thị trường mới nổi (ngoại trừ Trung Quốc).

Kết quả này đến từ việc tăng trưởng tiêu dùng tại Mỹ đang duy trì tốt hơn dự kiến nhờ sự gia tăng mạnh mẽ về tài sản ròng của các hộ gia đình trong những năm gần đây - và đầu tư của khu vực tư nhân đang bùng nổ khi đầu tư vốn (capex) cho trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng. Dự báo tăng trưởng của Mỹ cho cả năm 2026 và 2027 đã được điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm, lên mức 2,1%. Mức điều chỉnh này phản ánh việc nâng dự báo cho cả chi tiêu tiêu dùng và đầu tư, dù một phần tác động tích cực bị triệt tiêu bởi lực cản lớn hơn từ thương mại ròng do sự bùng nổ đầu tư vốn vào công nghệ thông tin (IT) làm gia tăng nhập khẩu.

Tiêu dùng của Mỹ được đánh giá đang tăng trưởng Ảnh: Hoàng Đình

Dự báo tăng trưởng của khu vực dùng euro được nâng thêm 0,1 điểm phần trăm cho cả năm 2026 và 2027, lần lượt lên mức 1,0% và 1,2%. Điều này vẫn cho thấy sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của khu vực sử dụng euro trong năm nay so với mức 1,2% năm 2025, nhưng chủ yếu phản ánh dự báo về sự giảm tốc mạnh tại Ireland sau khi nền kinh tế này đạt mức tăng trưởng 8% vào năm 2025.

Xét tổng thể 4 nền kinh tế lớn nhất khu vực sử dụng euro, dự báo tăng trưởng năm 2026 đã được điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm lên mức 1,1%. Đây là mức tăng nhẹ so với mức 0,9% của năm 2025. Cụ thể, dự báo cho năm 2026 đã được nâng thêm 0,3 điểm phần trăm lên 1,1% đối với Đức, 0,4 điểm phần trăm lên 1,0% đối với Ý và 0,2 điểm phần trăm lên 2,5% đối với Tây Ban Nha. Còn Pháp thì cắt giảm 0,3 điểm phần trăm, xuống còn 0,5%.

Đức đã ghi nhận sức tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong quý 2/2026. Mặc dù động lực chính đến từ xuất khẩu, nhưng sự phục hồi tăng trưởng cũng được hưởng lợi từ các biện pháp nới lỏng tài khóa. Trong khi đó, động lực đầu tư vẫn duy trì mạnh mẽ tại Ý và Tây Ban Nha đến từ việc một phần nhờ vào các dự án do EU tài trợ. Nhưng Pháp thì tăng trưởng suy yếu do chính sách còn nhiều bất định.

Bên cạnh đó, các số liệu thực tế khả quan hơn dự kiến trong quý 2/2026 đã dẫn đến việc nâng mức dự báo tăng trưởng cho Thụy Sĩ, Canada và Anh.

Châu Á nhiều gam màu

Trong khi đó, Fitch Ratings hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Trung Quốc xuống 0,1 điểm phần trăm, còn 4,5%. Nguyên nhân là vì các chỉ số về nhu cầu nội địa Trung Quốc đã suy yếu trở lại trong những tháng gần đây, đầu tư vào tài sản cố định sụt giảm và tình trạng sa sút của thị trường nhà ở ngày càng trầm trọng. Doanh số bán lẻ và tăng trưởng tín dụng cũng chậm lại khi khu vực hộ gia đình đối mặt với áp lực giảm đòn bẩy tài chính. Sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa đối với tăng trưởng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, hiệu quả xuất khẩu vẫn rất ấn tượng, giúp giảm thiểu tác động của sự suy giảm tăng trưởng.

Cũng tại Đông Bắc Á, dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ sự bùng nổ của ngành công nghệ toàn cầu, với doanh số bán dẫn trên thế giới tăng 135% so với cùng kỳ năm trước (tính theo giá trị) trong tháng 7. Sự gia tăng mạnh mẽ trong chi tiêu công nghệ thông tin toàn cầu cũng đã hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản.

Song song, động lực tăng trưởng tại Ấn Độ vẫn rất mạnh mẽ bất chấp cú sốc giá dầu. Dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài chính

2026 - 2027 đã được nâng từ mức 6,4% (theo dự báo hồi tháng 6) lên mức 6,9%, góp phần đẩy mức dự báo tổng thể cho các thị trường mới nổi (không bao gồm Trung Quốc) tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 3,6%.

Liên quan các nền kinh tế mới nổi, Fitch Ratings hạ dự báo cho Brazil trong cả năm 2026 và 2027 do lãi suất thực cao đang gây áp lực lên nhu cầu của khu vực tư nhân.