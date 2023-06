Kịp thời cứu sống trẻ sơ sinh có khối bướu vùng cổ rất to

Ngày 22.6, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với BV Từ Dũ can thiệp EXIT (thủ thuật cứu các ca thai nhi bị chèn ép đường thở) kịp thời, cứu em bé có khối bướu khổng lồ chào đời an toàn.

Đến nay, em bé đã được tiêm xơ hóa giảm kích thước bướu từng giai đoạn và rút được ống nội khí quản hỗ trợ thở. Bé đã có thể tự thở được, tiêu hoá sữa tốt.

Trước đó, sản phụ B.T.X.H (32 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) mang thai lần thứ 2, khám thai đều đặn tại BV Từ Dũ ngay từ khi mới mang thai. Sàng lọc dị tật và sàng lọc tiền sản giật 3 tháng đầu có kết quả nguy cơ thấp. Đến tuần thai 21, chị H. đi khám và siêu âm hình thái phát hiện vùng mặt và cổ bên phải thai nhi có khối echo hỗn hợp kích thước 26x39x28 mm nghi là bướu bạch huyết vùng mặt cổ bên phải.

Hiện bé đã có thể tự thở N.C

Chị H. được các bác sĩ tư vấn chọc ối để xác định các bất thường nhiễm sắc thể hoặc đột biến gien có thể có, nhưng vì lo lắng nguy cơ có khả năng sẩy thai sau chọc ối nên chị H. quyết định không chọc ối.

Chị H. từng sanh thường 1 bé cách nay 3 năm. Lúc mang thai chị có bị đái tháo đường thai kỳ và được điều trị tiết chế, kết quả mẹ và bé đều khỏe.

Lần mang thai này, chị cũng bị đái tháo đường thai kỳ và tiếp tục điều trị tiết chế giống như lần trước.

Thai nhi càng lớn, kích thước khối bướu vùng cổ cũng tăng lên. Thai 26 tuần khối bướu là 56x64x54 mm, thai 31 tuần kích thước khối bướu tăng lên là 95x58x95 mm, hình ảnh MRI có dấu hiệu chèn ép nhẹ vùng hầu họng nhưng nhu mô não của bé không bị tổn thương.

Lúc thai được 34 tuần 6 ngày, hội chẩn liên chuyên khoa Sản và Nhi đánh giá đây là trường hợp kích thước khối u lớn, tiên lượng nặng, có khả năng suy hô hấp sau sinh. Các bác sĩ của BV Từ Dũ phối hợp với BV Nhi đồng Thành phố hội chẩn và thống nhất sẽ tiến hành phẫu thuật EXIT khi thai lớn hơn 37 tuần, lúc này khả năng hô hấp của trẻ gần giống như những ca đủ trưởng thành khác.

EXIT (Ex utero intrapartum treatment) là một thủ thuật đặc biệt được sử dụng trong quá trình sinh mổ cho những thai nhi bị chèn ép đường thở do do các khối u bẩm sinh làm tắc nghẽn đường thở, giúp bác sĩ phẫu thuật có thời gian để thông đường thở cho bé, bảo vệ đường thở và cung cấp thông khí đầy đủ, trước khi bé được tách ra khỏi mẹ. Khi em bé đủ ổn định để sinh nở, dây rốn bị cắt và trẻ sơ sinh được chuyển đến chăm sóc đặc biệt do bác sĩ chuyên khoa sơ sinh và và chuyên khoa phẫu thuật nhi đảm trách.

Đối với các trường hợp khối bướu to gây chèn ép đường thở trong bào thai, khi tiến hành đặt nội khí quản có thể gặp nhiều khó khăn hơn những trường hợp bình thường khác dẫn đến nguy cơ em bé bị ngạt, suy hô hấp và tử vong. Để tăng cơ hội sống cho em bé, chỉ có 1 phương pháp là can thiệp đặt nội khí quản ngay trước khi đưa em bé ra ngoài tử cung của người mẹ.

Các bác sĩ chia sẻ, nhờ sự phát triển của y khoa và nhờ quá trình theo dõi chăm sóc thai kỳ đầy đủ đã giúp phát hiện các trường hợp thai kỳ bất thường và có giải pháp theo dõi, can thiệp kịp thời và phù hợp nhằm tăng cơ hội sống tốt, sống khỏe mạnh cho trẻ.