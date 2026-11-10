Kịp thời hỗ trợ tàu hàng Singapore gặp sự cố neo đậu trước mưa bão

Ngày 10.11, thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý sự cố đứt dây neo, hỗ trợ tàu hàng Seatrek (quốc tịch Singapore) hoạt động trở lại an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lực lượng bộ đội biên phòng trao đổi với thuyền viên nước ngoài bàn phương án neo đậu tàu ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, tàu Seatrek do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, chở 60.680 tấn than, cập cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch lúc 19 giờ ngày 5.11 để bốc dỡ hàng hóa. Trên tàu có 21 thuyền viên.

Đến 15 giờ ngày 9.11, khi tàu đang neo đậu tại cảng, mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao đã khiến hệ thống dây buộc tàu vào bờ bị đứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với người và tài sản.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đồn biên phòng Roòn khẩn trương triển khai tổ công tác, huy động những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm đi biển phối hợp Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch xử lý sự cố.

Lực lượng biên phòng khẩn trương gia cố việc neo đậu cho tàu hàng ẢNH: THANH LỘC

Các lực lượng đã tiếp cận tàu hàng, triển khai phương án gia cố, bổ sung hệ thống dây neo nhằm giữ tàu ổn định trước sóng gió. Quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi, sóng lớn và gió mạnh. Sau nhiều giờ nỗ lực, sự cố dây neo được xử lý, tàu Seatrek được bảo đảm an toàn và có thể nổ máy hoạt động trở lại.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến tiếp theo của thời tiết, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục duy trì liên lạc với thuyền trưởng tàu Seatrek để cập nhật tình hình, đồng thời trao đổi thông tin với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2, sẵn sàng phương án hỗ trợ khi phát sinh tình huống khẩn cấp.