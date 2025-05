Kịp thời phát hiện, cứu sản phụ thoát nguy cơ băng huyết sau sinh

Ngày 20.5, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ T.N.N.T (29 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long)

Trước đó, sản phụ T.N.N.T mang thai lần 2 ở tuần thứ 40 + 4 ngày, nhập viện trong tình trạng đau trằn bụng, thai quá ngày dự sinh và chưa có dấu hiệu chuyển dạ thực sự. Sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, sản phụ được chỉ định khởi phát chuyển dạ bằng thuốc Propess.

Các bác sĩ thăm khám sản phụ và bé sau ca mổ Ảnh: Nam Long

Sau 12 giờ, mặc dù xuất hiện cơn gò nhiều nhưng quá trình chuyển dạ không tiến triển thuận lợi, sản phụ được chỉ định mổ lấy thai. Trong quá trình phẫu thuật, sau khi em bé được lấy ra và tử cung được khâu phục hồi, ê kíp mổ phát hiện tử cung co hồi kém, dù đã tăng co tích cực - biểu hiện rõ của tình trạng đờ tử cung.

Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng thắt động mạch tử cung và khâu mũi B-Lynch nhằm bảo tồn tử cung cho sản phụ. Nhờ xử trí kịp thời và hiệu quả, sinh hiệu của sản phụ được duy trì ổn định, bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng 3,3 kg.

BS.CK2 Trần Mỹ Dung, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cho biết tình trạng đờ tử cung sau sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây băng huyết sau sinh, có thể đe dọa tính mạng người mẹ nếu không được xử trí kịp thời.

Sau sinh, tử cung cần co hồi lại để cầm máu nơi bánh nhau bám vào. Tuy nhiên, khi cơ tử cung không co đủ mạnh, máu có thể tiếp tục chảy tự do dẫn đến mất máu nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện và can thiệp nhanh chóng, sản phụ có thể gặp nguy hiểm

Cũng theo BS.CK2 Trần Mỹ Dung, trường hợp sản phụ T. là lời cảnh báo quan trọng đối với những thai phụ có yếu tố nguy cơ như: đa sản, có vết mổ cũ, nhân xơ tử cung... Những trường hợp này cần được khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa để theo dõi sát và xử trí kịp thời, góp phần giảm thiểu biến chứng và nguy cơ tử vong mẹ - con. Đặc biệt, việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách có thể giúp bảo tồn khả năng sinh sản cho người phụ nữ.