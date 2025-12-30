Kit RAM DDR5 4 TB đắt ngang ngửa xe Porsche và Range Rover

Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức một số kit RAM máy chủ cao cấp hiện được chào bán với giá cao hơn cả những chiếc SUV hạng sang và xe thể thao. Tiêu biểu nhất là Nemix, công ty chuyên cung cấp bộ nhớ và thiết bị lưu trữ cho các cơ quan chính phủ và nhà thầu Mỹ, đã niêm yết một kit RAM DDR5 PC5-51200 4 TB với mức giá "khủng" 77.000 USD.

Mức giá kit RAM DDR5 PC5-51200 4 TB được niêm yết bởi Nemix ẢNH: TECHSPOT

Kit RAM DDR5 PC5-51200 4 TB bao gồm 16 mô-đun ECC RDIMM 256 GB, hoạt động ở tốc độ 6.400 MT/giây với độ trễ CAS là 52. Trong khi đó, trên Amazon, các mô-đun bộ nhớ tương tự được bán với nhiều cấu hình khác nhau. Ví dụ ở phân khúc cao cấp, bộ kit 2 TB có giá lên tới 38.999 USD, bao gồm 8 mô-đun 256 GB với thông số kỹ thuật tương tự như bộ kit 4 TB.

Để so sánh, giá của bộ kit RAM DDR5 PC5-51200 4 TB từ Nemix cao hơn cả giá của Porsche 718 Cayman hay Range Rover Evoque, vốn có mức giá khởi điểm lần lượt khoảng 75.000 USD và 49.000 USD. Ngay cả phiên bản cơ bản của Defender 110 từ Range Rover cũng có giá khoảng 64.000 USD trước khi tính đến các khoản giảm giá và ưu đãi từ đại lý.

Khi nào giá RAM mới chịu 'hạ nhiệt'?

Mặc dù kit RAM của Nemix được thiết kế cho các máy chủ siêu cao cấp và không phải là thước đo tốt nhất cho giá RAM tiêu dùng, theo trang theo dõi giá CamelCamelCamel của Amazon, bộ kit 2 TB trên Amazon đã được niêm yết với giá 32.997,49 USD vào ngày 30.11, tương ứng mức giá đã tăng khoảng 20% trong chưa đầy một tháng.

Người dùng có thể phải chờ đến năm 2027 thì tình hình thiếu hụt RAM mới hạ nhiệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cần lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện tại chủ yếu ảnh hưởng đến bộ nhớ DDR5, trong khi các mô-đun DDR4 vẫn có sẵn với giá rẻ hơn. Ví dụ, một kit RAM DDR4 Nemix 2 TB (8 x 256 GB) được niêm yết với giá 13.468 USD, trong khi một mô-đun 256 GB đơn lẻ có giá 1.698 USD.

Sự bùng nổ của AI đã đẩy giá DRAM lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Với việc các nhà sản xuất PC và các nhà lắp ráp hệ thống đang mua sắm ồ ạt bộ nhớ, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027. Theo một nghiên cứu gần đây của IDC, giá PC và smartphone có thể tăng khoảng 8% vào năm tới nếu tình trạng thiếu hụt tiếp diễn.