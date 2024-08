Kon Tum: Bắt quả tang một doanh nghiệp khai thác cát trái phép

Ngày 16.8, UBND TP.Kon Tum cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum về hành vi khai thác cát trái phép.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an P.Nguyễn Trãi (TP.Kon Tum) nhận được tin của người dân về việc một doanh nghiệp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực hạ lưu đập Đăk Tía (thuộc tổ 5, P.Nguyễn Trãi).

Khoảng 23 giờ ngày 3.8, Công an P.Nguyễn Trãi kiểm tra đột xuất tại khu vực nêu trên. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhóm người có hành vi khai thác cát. Làm việc với cơ quan công an, nhóm người này khai nhận làm việc cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum.

Công an phát hiện Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum khai thác cát trái phép NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, nhóm người trên không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản. Công an P.Nguyễn Trãi đã lập biên bản vi phạm và thu giữ tang vật vi phạm gồm một đầu bơm, hút cát và khoảng hơn 3 m3 cát để xử lý theo quy định.

UBND TP.Kon Tum ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum với số tiền 50 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép. Ngoài ra UBND TP.Kon Tum cũng yêu cầu doanh nghiệp này cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa các khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác về trạng thái an toàn.