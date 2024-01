Kon Tum: Khởi tố nhóm người bán thuốc xương khớp lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 10.1, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Dương Văn Thái (24 tuổi), Ngô Văn Thức (24 tuổi) và Ngô Văn Thế (22 tuổi, cùng trú tại xã Yên Nhân, H.Ý Yên, Nam Định), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm nghi phạm gọi điện bán thuốc xương khớp rồi lừa đảo CÔNG AN CUNG CẤP

Cuối tháng 12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.P (trú tại P.Trường Chinh, TP.Kon Tum) về việc bị lừa đảo hơn 700 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Kon Tum) vào cuộc xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Dương Văn Thái là nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận có tham gia các nhóm bán thực phẩm chức năng điều trị xương khớp trên mạng xã hội nên đã có thông tin cá nhân của khách hàng đã từng mua thuốc. Sau đó, Thái cùng Ngô Văn Thức, Ngô Văn Thế sử dụng các SIM rác gọi đến các số điện thoại của người bị hại để tư vấn bán thuốc về xương khớp.

Khi bị hại đồng ý mua thuốc, Thái sẽ lên đơn và bán thuốc điều trị với giá từ 300.000 - 500.000 đồng/hộp. Khách hàng sẽ thanh toán tiền sau khi nhận hàng. Để tạo sự tin tưởng, các nghi phạm tự giới thiệu là Trưởng khoa Khớp Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; giám đốc trung tâm điều trị xương khớp; chủ tịch hiệp hội đông y; giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe…

Sau khi bị hại đồng ý sử dụng thuốc, nhóm lừa đảo sẽ cung cấp thông tin có trợ cấp cho những người điều trị bệnh lâu năm không khỏi, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng, người già neo đơn và hỗ trợ cho bệnh nhân chế độ bảo hiểm.

Các nghi phạm sẽ yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào số tài khoản do chúng cung cấp để làm thủ tục hồ sơ, từ đó, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Từ thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà P. hơn 700 triệu đồng.

Ngoài 3 bị can bị khởi tố, cơ quan công an đang tạm giữ 4 người khác có liên quan. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Kon Tum thông báo các bị hại trong vụ án nêu trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum để phối hợp phục vụ công tác điều tra.