[Kỳ 2] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Áp lực lần đầu làm rể, làm dâu

Chạm ngõ cuộc sống hôn nhân, nhiều anh chàng năm đầu làm rể, nhiều cô nàng năm đầu làm dâu đã cảm thấy lo lắng và cho rằng "tết này hơi... áp lực".

"Em phải dậy lúc mấy giờ?"

Vợ chồng Nguyễn Đại Dương (34 tuổi, quê ở Gia Lai) và Dương Huyền Ly (34 tuổi, quê ở Bình Dương) cưới nhau vào đầu năm 2022, hiện đang ngụ tại 43/10 đường số 8, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ly cho biết Tết Quý Mão 2023 là năm đầu tiên mà cô sẽ được đón tết ở quê chồng. Và khi mà thời gian đang trôi dần về những ngày cuối năm, cô cảm thấy... áp lực.

Ly kể hai vợ chồng sinh sống và làm việc ở TP.HCM, nên quen thuộc với nhịp sống tự do. Theo đó có thể làm những thứ bản thân muốn hoặc thích, có thể ăn uống, ngủ nghỉ bất kỳ lúc nào... "Nhưng khi về nhà chồng, không thể "muốn gì muốn" được. Không thể ngủ nướng, cũng chẳng thể vì lười mà đặt đồ ăn. Không thể nói chồng quét dọn hay rửa chén bát giúp... Mà những thứ đó bản thân tôi phải làm. Nghĩ tới tết mà... lo lo", Ly tâm sự.

Cũng theo Ly, những ngày qua, cô thường hỏi chồng: "Về quê, em phải dậy lúc mấy giờ? 5 giờ hay 6 giờ? Nếu lỡ thức giấc muộn hơn thì liệu có sao không?".

Nỗi niềm của Ly chẳng cá biệt. Nhiều người trẻ vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, dù là trong vai dâu hay vai rể, cũng đều cảm thấy bối rối với việc tết này về quê chồng, quê vợ.

"Hai vợ chồng ở TP.HCM chủ yếu ăn ngoài vì đặc thù công việc quá bận. Nên rất ít khi tôi phải nấu ăn. Nên khi mà tết tới về quê chồng, tôi thấy run và mất tự tin trong việc bếp núc. Chưa kể, vào những ngày tết, cúng kiếng rất nhiều, phải nấu rất nhiều. Tôi cũng đang hơi... bấn loạn thật", Trần Thị Diệu Hiền (34 tuổi, ở 37 Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) ta thán.

Hiền cho biết khoảng một tuần nay, Hiền hay lên mạng để tìm kiếm công thức, cách nấu những món ăn phổ biến ngày tết ở quê chồng (H.Đông Hòa, Phú Yên). "Không quá lời nếu nói là khá 'lao tâm khổ tứ' khi nghĩ đến tết này. Nhất là vì chuyện nấu ăn. Nấu cũng được được thì không sao, lỡ nấu... không ra gì, nêm nếm không hợp khẩu vị thì sợ bị mẹ chồng la. Áp lực thật", Hiền thở dài.

Chính thức làm rể ở H.Ba Tri (Bến Tre) được 4 tháng, Đỗ Hữu Mạnh (29 tuổi, làm việc tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Q.10, TP.HCM) cho biết nghĩ tới ngày tết mà... rầu.

Hỏi lý do, Mạnh nói mà như mếu: "Ở quê vợ, nhiều người hay mời uống rượu. Lần đầu làm rể, lại vào dịp tết, lỡ bị mời nhiều thì biết phải thế nào? Đầu năm mà từ chối thì không được. Nếu nhấp môi thì sợ bị cho là thất lễ. Còn nếu cạn ly với vài người thì sẽ say. Đầu năm mà lỡ say thì không còn mặt mũi nào... Chẳng biết phải làm sao".

Ngoài ra, còn... 1001 lý do khác khiến những lần đầu làm rể, làm dâu cảm thấy "lạnh xương sống" và căng thẳng khi bất giác nghĩ đến tết.

Dù hạnh phúc khi tận hưởng cuộc sống hôn nhân, nhưng họ tâm sự "không thể không lo" bởi đủ điều lo lắng đang bủa vây. Hoặc sợ cách nói năng hay vô tình làm điều gì đó khiến nhạc phụ, nhạc mẫu khó chịu, hay sợ bị người thân, họ hàng phía vợ, phía chồng... lắc đầu "làm dâu mà thế này là không được", "làm rể thế này là chưa ưng"...





Điệp khúc... lo

Phan Phương Phương (30 tuổi, nhà ở 33 đường số 5, Q.Bình Tân, TP.HCM) lên xe hoa vào tháng 8 vừa qua. Chồng Phương ở H.Gia Viễn, Ninh Bình). Tết này, Phương cho biết sẽ theo chồng về quê đón tết.

Theo Phương, cô được phía chồng thương yêu rất nhiều. Từ ngày cưới, họ hàng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Nhưng chính điều đó làm Phương... lo.

"Một chuyện khá tế nhị là quà tết. Năm đầu làm dâu, chẳng lẽ về nhà chồng đón tết với mọi người mà không mua quà? Chẳng thể mua cho cha mẹ chồng mà bỏ qua những người thân thiết khác trong dòng họ. Rồi mua gì cho họ? Nếu lì xì tết thì lì xì bao nhiêu?... Dù rằng đây hoàn toàn là sự tự nguyện. Nhưng nghĩ tới là thấy nhức đầu", Phương chia sẻ rồi kể tiếp: "Chính những điệp khúc lo ấy khiến tôi sụt ký kể từ khi nghe chồng nói tết này về quê".

Với những người làm dâu thứ, rể thứ vốn đã căng thẳng vì lần đầu đón tết ở quê chồng, quê vợ, thì những nỗi lo còn gấp nhiều lần đối với những người làm dâu trưởng, rể trưởng.

"Chồng tôi là con trai trưởng, là cháu đích tôn, nên tôi thành dâu trưởng. Tôi thật sự thấy áp lực và thấy trách nhiệm khá nặng. Vì phải cùng mẹ chồng lo quán xuyến mọi thứ lễ nghi, cúng bái của dòng họ. Tết này là lần đầu tiên đón tết ở quê chồng (ở H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nên trong đầu tôi ngổn ngang những nỗi lo. Nếu hoàn thành phận sự của con dâu không tốt, sợ bị quở trách, lo bị mọi người nói này nói kia", Trần Thị Anh Thư (31 tuổi, nhà ở 78 đường số 12, Q.Bình Tân, TP.HCM), tâm sự.

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thu Sương (Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Tâm, TP.HCM), không khó hiểu về những nỗi niềm của những người lần đầu làm rể, làm dâu... trong dịp tết này.

"Bản thân tôi cũng từng lo lắng tương tự trong năm đầu tiên làm dâu, về quê chồng đón tết. Làm gì cũng phải ý tứ, khép nép. Làm gì cũng... run. Cẩn trọng trong lời nói. Giấc ngủ cũng chập chờn", chị Sương kể lại.

"Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua một cách êm xui. Và tôi nhận ra, cách tháo gỡ những điệp khúc lo mà những người chồng, người vợ trẻ đang đeo mang như tôi đã từng, đó chính là sự quan tâm, đồng cảm của người bạn đời", chị Sương nói.

Chuyên gia tâm lý này lý giải: "Nếu cảm thấy lo lắng vì chưa quen với những nét văn hóa đặc trưng, với những phong tục tập quán ở quê chồng, quê vợ, thì người bạn đời nên chia sẻ để người vợ, người chồng hiểu nhiều hơn. Nếu người vợ cảm thấy khó khăn trong việc nấu ăn, người chồng có thể chia sẻ cùng mẹ chồng một cách hài hước rằng: "mẹ nấu sẽ ngon hơn là vợ con nấu". Thấy vợ phải lo toan đủ thứ việc từ bếp núc, dọn rửa... người chồng hãy xắn tay áo phụ giúp, làm cùng. Khi thấy chồng bị họ hàng cứ mời mọc, người vợ thử viện lý do để "cứu" chồng thoát ra khỏi bàn nhậu một cách hợp lý...".

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân kẻo đón tết với những hoang mang, lo lắng. Thay vào đó, hãy tin rằng cha mẹ vợ, cha mẹ chồng sẽ luôn thương mình như con ruột. Bên cạnh đó, hãy yêu thương cha mẹ chồng, cha mẹ vợ như cha mẹ ruột. Chính tình cảm thân thuộc ấy sẽ gắn kết được mọi người, xóa nhòa những nỗi lo vô hình... Qua đó, người trẻ sẽ không phải lo dù tết này là tết lần đầu làm rể, làm dâu", chị Sương nói thêm.