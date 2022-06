Kỳ án ông Võ Tê bị oan sai: Hung thủ lộ diện nhưng... hết thời hiệu truy cứu

Kỳ án ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú Hàm Tân) bị bắt tạm giam oan sai bắt đầu từ vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn 3, xã Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Vụ án mạng xảy ra chiều tối 31.7.1980, nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (sinh năm 1954, người địa phương) bị sát hại tại rẫy bắp nhà mình, hung thủ lấy đi 1,6 lượng vàng.

Vào ngày 30.12.1980, Công an tỉnh Thuận Hải ban hành lệnh tạm tha số 05 đối với “nghi phạm Võ Tê”, sau 5 tháng tạm giam. Kể từ đó, vụ án rơi vào “ngõ cụt”, khi cơ quan công an không tìm ra hung thủ vụ án giết người này. Đến ngày 20.7.1984, Công an tỉnh Thuận Hải ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ vụ án “giết người, cướp tài sản”.

Ly kỳ đường "trốn chạy" của hung thủ giết người

Sau khi kết thúc phục hồi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận ông Trương Đình Chi (còn gọi là Mười Chi) có tên khác là Trương Đình Khôi hay Lê Minh Sơn, sinh năm 1956 tại H.Tuy Phước, Bình Định, thường trú tại thôn 3 xã Tân Minh, Hàm Tân, Thuận Hải (nay là Bình Thuận), còn có nơi cư trú khác tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ông Chi lấy bà V.T.B (sinh năm 1957, trú TT.Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 1980, Chi cùng gia đình đến H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng sinh sống, nhưng chỉ vài tháng lại quay trở lại Tân Minh (H.Hàm Tân).

Sau khi gây án 3 ngày, Chi đến TX.Phan Rang- Tháp Chàm, Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận) ở nhờ nhà người chú ruột. Lúc này, Chi mang theo số tài sản cướp được và đã tiết lộ cho bà B. biết chính mình đã giết chết bà Khanh để lấy số vàng này.

Thời điểm sau khi xảy vụ án mạng, Công an Thuận Hải đến Sóc Trăng phối hợp cùng Công an H.Trần Đề xác minh tung tích hung thủ. Biết được công an đang truy tìm mình, nên Chi đã trốn khỏi Sóc Trăng. Vụ án bắt đầu bị bế tắc từ lúc này.

Cũng vào thời điểm này, Chi đã bán chiếc xuồng từng mua 1.400 đồng bằng tiền cướp được. Rời Sóc Trăng, Chi đến tạm trú tại xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai.





Đầu năm 1985, Chi đưa bà B. cùng con cái đến sống tại xã Cam Phước, H.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đến 1988, ra sống tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Sau đó, Chi bỏ bà B., lại quay về xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai, sống cùng với em trai của mình cho đến năm 2000.

Sau năm 2000, Chi quay ra lại Sông Cầu, Phú Yên làm nghề đầu bếp. Tại đây, từ năm 2006, Chi sống như vợ chồng với chị N.T.L (sinh năm 1973), cho đến tháng 11.2021 thì bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và Bộ Công an phát hiện.

Hung thủ "diễn lại" phù hợp với hiện trường vụ án

Ngày 24.11.2021, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tổ chức thực nghiệm bằng hình thức cho Trương Đình Chi xác định hiện trường, vị trí chôn giấu vàng sau khi giết và cướp tài sản của bà Phan Thị Khanh. Kết quả phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường khi vụ án xảy ra.

Đến ngày 30.11.2021, Cơ quan CSĐT tiếp tục cho Chi thực nghiệm lại hành vi giết, cướp vàng của bà Phan Thị Khanh. Kết quả việc “diễn lại” hành vi phù hợp với các dấu vết trên cơ thể nạn nhân như trong kết quả khám nghiệm sau ngày xảy ra vụ án mạng năm 1980.

Đối với tài sản của bà Khanh mà Chi đã cướp, thì dựa vào lời khai của Chi, người nhà không biết rõ. Theo tài liệu thu thập được, công an xác định tài sản cướp được gồm 1 chiếc lắc vàng đã bị cắt 1 đoạn; 9 chỉ vàng 24, Chi đều đã tiêu xài hết không còn.

Ngày 30.11.2021, công an đã làm việc với ông T.Q.Đ (em ruột Chi). Ông Đ. xác định chính Trương Đình Chi kể cho mình nghe việc giết chết bà Khanh rồi cướp vàng. Công an cũng làm việc với bà B. (người sống chung như vợ chồng với Chi) và 2 con ruột đều xác định cha mình đổi tên thành Trương Đình Khôi, rồi Lê Minh Sơn. Đây là một phần trong kết luận điều tra số 02 của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận về "kỳ án" ông Võ Tê.