Kỳ nghỉ lễ 2.9 không xảy ra ùn tắc kéo dài

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phương tiện tăng cao và xảy ra ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM vào đầu nghỉ lễ (chiều 31.8 và sáng 1.9) và cuối kỳ nghỉ lễ (chiều 3.9 và chiều 4.9). Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30.4 do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Hà Nội, TP.HCM ghi nhận ùn tắc nhẹ

Từ khoảng 15 giờ 30 ngày 3.9 đến trưa 4.9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô Hà Nội có xu hướng gia tăng trở lại. Chiều 4.9, người dân trở về thủ đô sau 4 ngày nghỉ lễ, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nhật Tân - Nội Bài ghi nhận ùn tắc nhẹ, phương tiện di chuyển chậm 1 - 2 km do các vụ va chạm ô tô liên hoàn. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cuối giờ chiều 4.9, ở các cửa ngõ ra vào TP.HCM, có xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do mật độ phương tiện tăng cao kèm trời mưa, song mức độ ùn tắc không quá căng thẳng.

Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) cho hay lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận tăng cao, nhưng giao thông vẫn diễn ra bình thường. Trưa 4.9, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ Tiền Giang về TP.HCM) thuộc TP.Tân An (Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 ô tô khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc gần 3 km.

Báo cáo của C08 cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, toàn quốc xảy ra hơn 40.000 trường hợp vi phạm giao thông, bị phạt tiền tổng cộng hơn 60 tỉ đồng.

Giao thông miền Tây thông thoáng

Từ chiều 1.9 đến chiều 4.9, giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu (QL60) khá thông thoáng. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết lượng phương tiện, đặc biệt là xe máy, ô tô đổ về trên QL60 và QL1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang dịp lễ này đông hơn nhiều so với ngày thường. Rút kinh nghiệm từ các dịp lễ, tết trước đó, trong dịp lễ này lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thống nhất điều tiết cho cầu Rạch Miễu thành đường một chiều hướng Tiền Giang sang Bến Tre trong ngày 1.9; trong 2 ngày 3 và 4.9 thì hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang nên không xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện quá nhiều như trước.





Tình trạng giao thông khu vực cầu Rạch Miễu thông thoáng được xem là hiếm gặp trong các ngày lễ, tết, thậm chí là các ngày cuối tuần. Bởi liên tục nhiều năm qua, vào các dịp lễ, tết luôn có rất đông phương tiện giao thông di chuyển qua khu vực này gây ra tình trạng kẹt xe rất nghiêm trọng.

Tương tự, tại phà Đình Khao (nằm trên QL57, nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre), kỳ nghỉ lễ này không xảy ra ùn ứ kéo dài như các kỳ nghỉ lễ, tết trước bởi bến phà vừa được bổ sung một phà 100 tấn, giúp người dân vượt sông an toàn và nhanh chóng.

Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng Bến phà Đình Khao, cho biết nhờ được bổ sung một phà trước lễ nên trong thời gian nghỉ lễ phà chỉ ùn ứ chút ít vào các khung giờ cao điểm chứ không kéo dài như trước. “Đến thời điểm hiện tại tình hình ở phà rất ổn, bà con đi lại thuận tiện. Hiện 3 phà (2 phà 200 tấn và 1 phà 100 tấn) đang được hoạt động hết công suất phục vụ người dân”, ông Thông nói.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 4.9, người dân miền Tây rời quê để về TP.HCM và các tỉnh làm việc khiến cầu Mỹ Thuận kẹt xe kéo dài phía bờ Vĩnh Long hướng về TP.HCM. Ở chiều ngược lại, đường thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng.

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông trong lĩnh vực đường bộ làm chết 48 người, bị thương 51 người. So với 4 ngày nghỉ lễ 2.9 năm 2021 (thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), số vụ tai nạn giao thông tăng 22 vụ, tăng 24 người chết và tăng 12 người bị thương.