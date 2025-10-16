Kỷ nguyên vàng của smartphone 'không Pro'

Giờ đây, người dùng không cần phải chi tiền cho những mẫu smartphone cao cấp nhất để có trải nghiệm tốt. Hai sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng này là Pixel 10 và iPhone 17 khi chúng cho thấy smartphone cao cấp không còn là lựa chọn duy nhất.

iPhone 17 và Pixel 10 đang khiến nhiều người suy nghĩ lại về các phiên bản smartphone cao cấp tiêu chuẩn ẢNH: PHONEARENA

Đặc biệt, iPhone 17 tiêu chuẩn đã được trang bị màn hình ProMotion với tốc độ làm mới lên đến 120 Hz - một cải tiến quan trọng mà Apple đã khắc phục. Trước đây, sự thiếu hụt này đã khiến nhiều người phải lựa chọn các mẫu Pro đắt tiền, mặc dù họ không cần đến các tính năng "chuyên nghiệp" có trên chúng. Việc sở hữu màn hình 120 Hz giờ đây không còn là một đặc quyền mà đã trở thành tiêu chuẩn mà nhiều điện thoại khác đã áp dụng từ lâu.

Trái ngược với iPhone, Pixel 10 vẫn giữ màn hình 60 Hz, khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy nhiên, Pixel 10 lại bù đắp cho điểm yếu này bằng cụm camera ấn tượng, với ống kính tele 5X vượt trội hơn so với iPhone 17 Pro Max. Mặc dù không thể zoom đến 100X như các dòng Pixel cao cấp, tính năng này vẫn hữu ích hơn so với những gì mà các thương hiệu khác cung cấp.

Khi smartphone tiêu chuẩn lên ngôi

Cả Google và Apple đang dần biến các thiết bị cơ bản của họ thành những lựa chọn khả thi cho người tiêu dùng và lần đầu tiên sau nhiều năm, nhiều người trong số chúng ta thực sự không cảm thấy cần thiết phải sở hữu iPhone Pro Max hay Pixel Pro XL nữa.

Trong khi đó, Galaxy S26 đã chứng minh rằng smartphone cao cấp nhỏ gọn vẫn có thể kết hợp giữa màn hình tần số quét cao và camera tele. Chiếc điện thoại này, mặc dù không được chú ý nhiều, lại sở hữu màn hình AMOLED tuyệt vời và hiệu năng ổn định. Phần mềm One UI của Samsung cũng được đánh giá cao về tính tùy biến, mang lại trải nghiệm tốt hơn so với Android gốc trên Pixel 10.

Tuy nhiên, các mẫu Pro như Galaxy S25 Ultra hay Pixel 10 Pro XL đang dần trở nên lỗi thời. Thiết kế mới của Galaxy S25 Ultra không có nhiều khác biệt, trong khi Pixel 10 Pro XL chỉ là phiên bản cải tiến của Pixel 9 Pro XL mà không có sự đột phá về hiệu suất. Các mẫu Pro của iPhone cũng không có tính năng mới đáng chú ý nào.

Vào năm 2025, khoảng cách giữa smartphone cao cấp cơ bản và các mẫu cao cấp đã thu hẹp đáng kể. Mặc dù điện thoại đắt tiền vẫn mang lại nhiều tính năng hơn, nhưng người dùng sẽ không cảm thấy "mất mát" nhiều khi lựa chọn một chiếc smartphone cao cấp thông thường. Đây là một lựa chọn hợp lý hơn về mặt tài chính trong bối cảnh hiện tại.