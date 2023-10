Kỷ niệm 55 năm sự kiện lịch sử Truông Bồn

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cùng nhiều vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, hàng trăm cựu thanh niên xung phong và hàng ngàn người dân tới dự lễ.



Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu bật công lao to lớn và ý chí kiên cường, bất khuất, dũng cảm của lực lượng thanh niên xung phong đã không ngại nguy hiểm đương đầu với bom đạn để giữ mạch máu giao thông thông suốt, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Khoảng 6 giờ 10 ngày 31.10.1968, máy bay địch trút mưa bom xuống Truông Bồn, cướp đi sinh mạng của 13 thanh niên xung phong ngay trước khi Mỹ buộc phải ngừng ném bom ở miền Bắc vào 0 giờ ngày 1.11.1968. Sự hy sinh lớn lao của những người con dũng cảm ấy đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ của mình vào những chiến công của quân và dân Nghệ An, vào chiến thắng của dân tộc, mang lại hòa bình cho đất nước.

Tại buổi lễ, các cơ quan, tổ chức đã tặng nhiều phần quà cho tỉnh Nghệ An để thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người dân, trao tặng 14 sổ tiết kiệm cho 13 thân nhân liệt sĩ đã hy sinh tại Truông Bồn và bà Trần Thị Thông, nhân chứng của sự kiện này. T.Ư Đoàn cũng trao tặng cờ thanh niên xung phong và 300 triệu đồng hỗ trợ các thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Nghệ An.