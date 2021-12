Kỷ niệm 550 danh xưng Quảng Nam: Tôn vinh các giá trị lịch sử

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật với chủ đề Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam 30.12.2021 tại Dubai, sẽ có tiết mục nghệ thuật trống hội Hào khí non sông do 53 chiến sĩ của Học viện Cảnh sát Nhân dân từ Việt Nam sang trình diễn.