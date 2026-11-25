Từ tên gọi đến dấu tích lịch sử

Prenn là địa danh quen thuộc với người Đà Lạt và du khách, nhưng nguồn gốc tên gọi vẫn có những cách lý giải khác nhau.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Tranh trong công trình biên khảo Đà Lạt năm xưa cùng một số khảo cứu địa chí, tên Pren (Prenn) có nguồn gốc từ tiếng Chăm cổ, mang ý nghĩa liên quan đến sự xâm lấn, chiếm cứ hoặc "vùng xâm lấn".

Cách lý giải này gợi mở một lát cắt lịch sử về sự giao thoa, tiếp xúc giữa các cộng đồng cư dân ở Nam Tây nguyên và vùng duyên hải miền Trung. Trước khi Đà Lạt trở thành đô thị nghỉ dưỡng, khu vực chân đèo, thác Prenn và những thung lũng ven suối đã là không gian sinh sống lâu đời của các cộng đồng cư dân bản địa Lạch, Cil thuộc nhóm người K'Ho.

Đèo Prenn trước khi nâng cấp mở rộng 4 làn xe ẢNH: NGỌC THỤY

Đèo Prenn năm 2016 ẢNH: TRƯƠNG NGỌC THỤY

Nút giao đèo Prenn - đèo Mimosa ngay vị trí thác Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn trước khi được mở rộng lên 4 làn xe ẢNH: LÂM VIÊN

Vùng đất quanh thác Prenn có thể từng gắn với những cuộc va chạm giữa người Chăm và cư dân bản địa trong quá trình mở rộng địa bàn cư trú. Từ cách lý giải liên quan đến "vùng xâm lấn", tên gọi Prenn được dùng để định danh ngọn thác, rồi trở thành tên của con đèo.

Một cách lý giải khác cho rằng địa danh này bắt nguồn từ tiếng K'Ho, liên quan đến từ "Prềnh", nghĩa là cà đắng, loại cây mọc trong vùng và từng hiện diện trong đời sống ẩm thực của cư dân bản địa. Cách giải thích ấy đưa tên gọi Prenn trở về gần hơn với môi trường tự nhiên và sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây.

Dù theo cách lý giải nào, Prenn không đơn thuần là một địa danh để chỉ đường. Đằng sau tên gọi ấy có thể là những dấu vết ngôn ngữ, ký ức cộng đồng và biến động lịch sử từ trước khi tuyến đường đèo hình thành.

Con đường vào xứ sương mù

Theo tư liệu được nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Tranh ghi chép, trước khi tuyến đèo Prenn được mở, đường vào Đà Lạt từ phía nam đi qua ngả Khe Sanh - Trại Hầm, tương ứng khu vực đèo Mimosa ngày nay. Tuyến đường cũ dài khoảng 14 km, có độ dốc lớn và nhiều đoạn quanh co, gây khó khăn cho việc đi lại.

Khi Đà Lạt được người Pháp quy hoạch thành đô thị nghỉ dưỡng, nhu cầu kết nối giao thông ngày càng tăng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, rút ngắn hành trình từ vùng thấp lên cao nguyên, trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đèo Prenn năm 1980 ẢNH: NGUYỄN HỮU ANH

Cung đèo Prenn ẢNH: NGUYỄN BÁ MẬU

Cung đèo Prenn ngày nay vẫn nổi bật với cảnh quan rừng thông xanh mướt ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn được mở rộng vào năm 2024, trở thành con đèo rộng nhya61t nước với 4 làn xe ẢNH: LÂM VIÊN

Trong quá trình khảo sát, lập bản đồ và mở đường qua khu vực vào đầu thập niên 1940, người Pháp sử dụng tên thác Prenn nằm dưới chân đèo để đặt tên cho tuyến đường là đèo Prenn (Col de Prenn). Tên gọi này vừa xác định vị trí địa lý, vừa gắn con đường với địa danh đã tồn tại từ trước trong ký ức của cư dân bản địa.

Theo tư liệu địa chí Đà Lạt về giao thông, công trình xây dựng đèo Prenn do nhà thầu Gross thực hiện, khởi công vào tháng 2.1943, thay thế tuyến đường cũ nối khu vực thác Prenn với trung tâm Đà Lạt, nay thuộc hướng đèo Mimosa. Tuyến đèo mới dài gần 9 km, có 79 đoạn cong, mặt đường rộng 7 m. Giữa địa hình đồi núi hiểm trở, việc mở đường khi máy móc và phương tiện thi công còn hạn chế là một nỗ lực đáng kể. Hai bên đường, những hàng thông cao vút tạo nên cảnh quan xanh mướt đặc trưng của cung đường dẫn vào Đà Lạt.

Sau đợt cải tạo giai đoạn 2023 - 2024, đèo Prenn được nâng cấp lên 4 làn xe, một số khúc cua nguy hiểm được điều chỉnh và bổ sung các hạng mục cầu cạn, cải tuyến. Chiều dài tuyến đèo hiện còn khoảng 7,4 km. Việc mở rộng, nâng cấp giúp cải thiện năng lực lưu thông trên cửa ngõ phía nam Đà Lạt.

Cung đèo xanh và ký ức điện ảnh

Sức hấp dẫn của đèo Prenn không chỉ nằm ở vai trò cửa ngõ vào Đà Lạt mà còn ở cảnh quan rừng núi đặc trưng. Những khúc cua men theo sườn đồi, rừng thông xanh ngút mắt và không gian cao nguyên mờ sương tạo nên vẻ cuốn hút riêng cho cung đường này.

Cầu Datanla trên tuyến đèo Prenn hiện nay ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn cửa ngỏ vào phố núi ngàn hoa ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn 2026 ẢNH: LÂM VIÊN

Đèo Prenn cùng nhiều địa điểm ở Đà Lạt từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim Ván bài lật ngửa, tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của VN thập niên 1980. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã khai thác cảnh quan Đà Lạt, đèo Prenn và thác Datanla trong một số tập phim, trong đó có Phát súng trên cao nguyên (tập 3, năm 1983), Cơn hồng thủy và bản tango số 3 (tập 4, năm 1984).

Với những khán giả từng say mê Ván bài lật ngửa, đèo Prenn có thể gợi nhớ một thời phim Việt ghi dấu bằng những bối cảnh thực, những chiếc xe cổ và cảnh sắc cao nguyên. Với người Đà Lạt, nơi đây còn gắn với ký ức về những chuyến xe xuôi về vùng thấp, những lần đón người thân và hành trình đưa du khách đến với xứ ngàn hoa.

Trên cung đèo còn có thác Datanla, một thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt. Theo cách lý giải được lưu truyền, tên gọi Datanla gắn với tiếng nói của cư dân bản địa, mang nghĩa "nước giấu dưới tán lá". Câu chuyện về tên thác, cũng như những cách lý giải tên gọi Prenn, góp thêm một lớp màu sắc văn hóa cho cảnh quan dưới chân cao nguyên. (còn tiếp)