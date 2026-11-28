Vùng cỏ tranh của người Ê Đê

Cách trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 30 km, đèo Hà Lan nằm giữa những triền đồi xanh, với hàng thông chạy dọc hai bên đường. Cung đèo có độ cao khoảng 700 - 800 m so với mực nước biển, không quá hiểm trở. Từ đây, có thể phóng tầm mắt ra những vùng đồi xanh và khu đô thị Buôn Ma Thuột phía xa.

Không chỉ có cảnh sắc đặc trưng của Tây nguyên, đèo Hà Lan còn gây chú ý bởi tên gọi nghe khá "tây". Theo một số tài liệu, tên gọi này hình thành qua quá trình biến âm từ tiếng của người Ê Đê. Trước đây, khu vực được gọi là Ea H'lang, trong đó "Ea" có nghĩa là suối, nước, còn "H'lang" là cỏ tranh. Một cách gọi khác là Chư H'lang, với "Chư" nghĩa là núi. Cả hai tên gọi đều gắn với loài cỏ tranh từng mọc phổ biến ở khu vực này.

Đèo Hà Lan trên QL14 (phường Cư Bao, Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với Thanh Niên, TS Lương Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, cho biết tên gọi đèo Hà Lan được biến chuyển từ tiếng Ê Đê qua thời gian. Theo ông, cách gọi liên quan đến cỏ tranh phản ánh đặc điểm tự nhiên của vùng đất này.

Đài tưởng niệm các liệt sĩ giao bưu - thông tin liên lạc Tây nguyên trên đèo Hà Lan

Khu vực đèo Hà Lan thuộc vùng đất đỏ bazan, mang những dấu ấn địa chất đặc trưng của Tây nguyên. Có giả thuyết cho rằng hoạt động núi lửa trong quá khứ từng tác động đến thảm thực vật, tạo điều kiện để cỏ tranh phát triển trên những khoảng đất trống. Tuy nhiên, mối liên hệ cụ thể giữa hoạt động núi lửa và sự xuất hiện của cỏ tranh tại đây vẫn cần thêm cơ sở nghiên cứu để xác nhận.

Đèo Hà Lan có nhiều khúc cua ẢNH: HIỂU LINH

Ngày nay, những đồi thông xanh đã trở thành hình ảnh quen thuộc của cung đèo. Dẫu cảnh quan thay đổi theo thời gian, tên gọi Hà Lan vẫn gợi nhắc về vùng đất từng gắn với loài cỏ tranh trong cách gọi của người Ê Đê.

Dấu ấn chiến trường năm 1973

Bên cạnh câu chuyện về tên gọi, đèo Hà Lan còn gắn với những trận đánh ác liệt của bộ đội Việt Nam trên chiến trường Tây nguyên năm 1973.

Theo tư liệu của Bảo tàng Đắk Lắk, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, từ tháng 2 - 5.1973, đối phương tập trung lực lượng phản kích, đánh phá nhằm lấn chiếm lại những vùng do ta kiểm soát tại đèo Hà Lan, buôn Tring, buôn Ea Đê, Cung Kiệm, Quảng Nhiêu… Họ huy động hơn 10 tiểu đoàn, có máy bay, pháo binh và xe thiết giáp chi viện.

Một góc trên đèo Hà Lan

Tại khu V và chiến trường Tây nguyên, Khu ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh B3 - Mặt trận Tây nguyên cũng ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang quân khu và lực lượng vũ trang giải phóng Tây nguyên. Bộ Tư lệnh B3 - Mặt trận Tây nguyên quyết định thành lập Trung đoàn 25 bộ binh "Độc lập, cơ động, tinh nhuệ".

Một đoạn đèo Hà Lan

Trung đoàn 25 được giao nhiệm vụ chiếm lĩnh khu vực Hà Lan trên đường 14, gần quận lỵ Buôn Hồ; tổ chức đánh, tạo thế và lực cho phong trào kháng chiến tại địa phương, đồng thời sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Toàn cảnh Đài tưởng niệm các liệt sĩ giao bưu - thông tin liên lạc Tây nguyên trên đèo Hà Lan

Sau khi thành lập, đơn vị khẩn trương củng cố lực lượng, huấn luyện và chuẩn bị chiến trường. Trước diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh B3 - Mặt trận Tây nguyên và Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ thị phải xóa bỏ 3 ấp Hà Lan do đối phương kiểm soát, giao Trung đoàn 25 chiếm lĩnh tuyến đường 14 đoạn giữa Buôn Hồ và Buôn Ma Thuột.

Đèo Hà Lan nhìn từ trên cao

Nhiệm vụ của trung đoàn là làm tê liệt tuyến giao thông này, sẵn sàng đánh chặn, cắt đứt đường cơ động và ngăn các cuộc càn quét vào vùng do ta kiểm soát. Đơn vị đồng thời vận động quần chúng, mở rộng cơ sở và củng cố phong trào kháng chiến tại địa phương.

Theo tư liệu lịch sử, trong gần một tháng bám trụ, chiến đấu, Trung đoàn 25 đã chống trả các đợt phản kích, lấn chiếm của địch. Thời điểm đó, lực lượng ta chỉ có hơn 2 tiểu đoàn nhưng phải đối đầu với lực lượng đông và được trang bị hỏa lực mạnh. Ngày 23.2.1973, do yêu cầu bảo toàn lực lượng, đơn vị được lệnh tạm ngừng chiến đấu rút về sau củng cố.

Điểm dừng chân trên đèo Hà Lan

Để ghi nhận tinh thần chiến đấu kiên cường, những cống hiến và hy sinh, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 25 được Bộ Tư lệnh B3 - Mặt trận Tây nguyên tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng I. Năm 2015, tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương và kinh phí để xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ của Trung đoàn 25 đã hy sinh tại đèo Hà Lan.

Đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ của Trung đoàn 25 đã hy sinh tại đèo Hà Lan

Ngoài ra, trên đèo Hà Lan còn có đài tưởng niệm các liệt sĩ giao bưu - thông tin liên lạc Tây nguyên, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì đất nước…

Đèo Hà Lan ghi dấu những trận đánh của Trung đoàn 25 trong năm 1973

Đèo Hà Lan nằm trên QL14, giữa Buôn Ma Thuột với Buôn Hồ, trên trục kết nối Đắk Lắk và Gia Lai. Ngày nay, đèo Hà Lan vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối lưu thông, phát triển kinh tế giữa các vùng và mang giá trị văn hóa đến với thế hệ trẻ; đồng thời là địa điểm có thể phát triển du lịch về nguồn trong tương lai gần.