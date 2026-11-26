Cung đèo nối phố biển với phố hoa

Đèo Khánh Lê nằm trên QL27C, nối xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) với xã Lạc Dương (Lâm Đồng). Đỉnh đèo cao khoảng 1.700 m so với mực nước biển, nằm gần đỉnh núi Hòn Giao. Biển báo dưới chân đèo phía Khánh Hòa ghi đường đèo dài 29 km, trong khi nhiều tư liệu ghi nhận con số 33 km. Với chiều dài này, Khánh Lê thuộc nhóm đèo dài nhất cả nước.

Đèo Khánh Lê trên QL27C dài khoảng 29 km, nối phố biển Nha Trang với cao nguyên Lâm Viên, được mệnh danh là “cung đường nối biển và hoa” ẢNH: BÁ DUY

Con đèo mang nhiều tên gọi. Tên đèo Hòn Giao gắn với khối núi Hòn Giao cao 2.062 m ở phía bắc. Giới trẻ, dân phượt lại gọi đây là đèo Omega vì những khúc cua uốn hình chữ Ω, hay đèo Long Lanh theo tên làng K'Long K'lanh của người K'Ho ở đầu đèo phía Lạc Dương. Còn tên Khánh Lê được dùng chính thức trên biển báo, gắn với xã Khánh Lê trước đây.

Từ độ cao 1.000 m, cung đèo thường xuyên chìm trong sương mù ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, đèo Khánh Lê gần như chỉ có một sườn. Sườn phía Khánh Hòa chiếm phần lớn chiều dài, leo dốc liên tục từ độ cao khoảng 200 m lên 1.700 m. Sang địa phận Lạc Dương, đường thoai thoải xuống khoảng 1.500 m. Thực chất, con đèo là sườn đông của dãy Trường Sơn Nam.

Đường đèo Khánh Lê uốn lượn giữa biển mây ẢNH: BÁ DUY

Chênh lệch độ cao hơn 1.000 m khiến đèo trở thành nơi giao thoa hai vùng khí hậu. Dưới chân đèo, Khánh Vĩnh khô nóng với những cánh rừng lá rộng. Lên đỉnh đèo, Lạc Dương mát lạnh quanh năm, rừng lá kim phủ kín sườn núi. Khu vực này thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, nơi còn lưu giữ loài thông hai lá dẹt, một loài thực vật cổ quý hiếm.

Một con thác như đổ từ trên mây xuống trên đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Năm 1893, bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Lâm Viên và đề xuất chọn nơi đây làm chốn nghỉ dưỡng. Năm 1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer cử phái đoàn quân sự do đại úy Thouard chỉ huy đi tìm đường từ Nha Trang lên Lâm Viên. Sau gần một năm khảo sát, phái đoàn kết luận không thể mở đường trực tiếp từ Nha Trang lên cao nguyên, và đề nghị đi từ Phan Rang.

Suốt hơn một thế kỷ sau đó, muốn đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, người dân phải vòng qua Phan Rang, vượt đèo Ngoạn Mục, quãng đường hơn 220 km.

Biển mây dưới chân núi là cảnh sắc thu hút du khách khi qua đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Mở đèo, đổi thay quê hương

Những năm đầu thập niên 2000, khi lên vùng đất Khánh Vĩnh, ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trăn trở trước cảnh đường sá cách trở, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Phía bên kia dãy núi là Lâm Đồng, đời sống người dân cũng khó khăn không kém. Hai địa phương giàu tiềm năng nông nghiệp, du lịch nhưng việc giao thương chưa thuận tiện.

Sương giăng kín rừng thông hai bên QL27C, biến đèo Khánh Lê thành cung đường được nhiều bạn trẻ, dân phượt tìm đến chinh phục ẢNH: BÁ DUY

Từ thực tế ấy, ý tưởng mở tuyến đường vượt núi nối Nha Trang với Đà Lạt dần hình thành. Ông Chi tìm gặp người bạn của mình là ông Nguyễn Hoài Bảo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng lúc bấy giờ. Hai địa phương nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, cùng kiến nghị Trung ương cho chủ trương đầu tư tuyến đường.

Đèo Khánh Lê là nơi giao thoa hai vùng khí hậu, càng lên cao sương mù càng dày đặc ẢNH: BÁ DUY

"Chúng tôi ra Hà Nội gặp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải để trình bày về sự cần thiết của tuyến đường, rồi cùng thống nhất kiến nghị Thủ tướng", ông Chi nhớ lại.

Theo ông Chi, mở một con đường xuyên núi rừng không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là câu chuyện lớn về chủ trương, nhất là nguồn vốn lấy ở đâu. Để thuyết phục Trung ương, Khánh Hòa nhấn mạnh tuyến đường không chỉ kết nối hai địa phương mà còn có ý nghĩa về quốc phòng, an ninh, mở lối vận chuyển nông sản Tây nguyên và rút ngắn hơn 75 km so với tuyến đường cũ.

Đèo Khánh Lê xuyên qua những cánh rừng xanh bạt ngàn, dọc đường đèo có nhiều con thác nhỏ đổ trắng xóa qua những ghềnh đá ẢNH: BÁ DUY

Sau khi được các bộ, ngành đồng thuận, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trực tiếp mang hồ sơ ra Chính phủ, trình bày với Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Phương án đầu tư bằng ngân sách Trung ương được chấp thuận, mở đường cho dự án đi vào triển khai.

Rừng thông hai bên QL27C trên cao nguyên Lâm Viên, trái hẳn với rừng lá rộng khô nóng dưới chân đèo phía Khánh Vĩnh ẢNH: BÁ DUY

Ban đầu, Khánh Hòa giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu phương án với tổng vốn dự kiến hơn 100 tỉ đồng. Phương án này chưa đáp ứng yêu cầu nên tỉnh thuê đơn vị tư vấn thuộc Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu lại. Thiết kế mới có quy mô vượt xa dự kiến ban đầu, nhưng theo ông Chi, ngân sách tỉnh khi đó chỉ phải đóng góp khoảng 1% tổng kinh phí dự án.

Giới trẻ, dân phượt hay gọi đèo Khánh Lê là đèo Omega vì những khúc cua uốn hình chữ Ω ẢNH: BÁ DUY

Đèo Khánh Lê khởi công năm 2004 và thông xe cuối năm 2006, nối tỉnh lộ 652 phía Khánh Hòa với tỉnh lộ 723 phía Lâm Đồng, sau này được nâng lên thành QL27C. Hai bên con đèo chủ yếu là địa bàn sinh sống của đồng bào K'Ho, Raglai, T'Rin…

Một góc cua nguy hiểm trên đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Mấu Văn Phi, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Vĩnh, nguyên Bí thư H.Khánh Vĩnh (cũ), ngày thông đèo là dấu mốc quan trọng đối với người dân vùng núi. Khi con đường hoàn thành, bà con ở những thôn làng xa xôi mừng vui vì việc đi lại đến trung tâm thuận lợi hơn, lại có thêm tuyến kết nối trực tiếp với Đà Lạt và Nha Trang. Nông sản được vận chuyển dễ dàng, người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và các hoạt động kinh tế thuận tiện hơn.

Mai anh đào nở hồng sườn đồi bên QL27C đoạn qua Lạc Dương khiến nhiều du khách dừng lại check-in ẢNH: BÁ DUY

Con đường cũng kéo theo dòng du khách với những điểm dừng chân như Suối Đá Hòn Giao, Bến Lội mọc lên bên QL27C để đón khách nghỉ chân trước khi lên đèo. Ở đầu đèo phía Lạc Dương, làng K'Long K'lanh của người K'Ho Cil vốn bình yên cũng đổi thay khi từng đoàn xe nườm nượp dừng chân săn mây, ngắm mai anh đào mỗi mùa xuân. Rau, hoa của Đà Lạt có thêm đường xuống miền biển. Còn hải sản Nha Trang lên cao nguyên nhanh hơn. (còn tiếp)