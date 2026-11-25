Tối 24.11, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” khai mạc, mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc kéo dài đến ngày 30.11.

Chương trình được tổ chức tại hai điểm cầu gồm quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa và điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà).

Chương trình khai màn với tiết mục cồng chiêng và nhảy sạp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương trình được tổ chức tại hai điểm cầu ở phường Đồng Hới và Nam Đông Hà ẢNH: B.H

Tại phường Nam Đông Hà, trước giờ khai mạc, không khí lễ hội đã được khuấy động bằng chương trình biểu diễn đường phố với các tiết mục múa cồng chiêng, múa sạp, mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu. Các đoàn nghệ nhân, câu lạc bộ tham gia diễu hành qua những tuyến đường trung tâm, thu hút sự quan tâm của người dân.

Tiết mục lân sư rồng và màn trình diễn áo dài làm không khí tại Trung tâm Văn hóa và điện ảnh tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Đông Hà) sôi động ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mở đầu chương trình nghệ thuật chính thức là tiết mục múa “Việt Nam ngàn năm gấm vóc” do các em học sinh biểu diễn. Tiếp đó, không khí đêm hội trở nên sôi động với màn trình diễn trống hội, lân sư rồng, tái hiện sắc màu văn hóa truyền thống, gửi gắm những lời chúc bình an, may mắn và thịnh vượng.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị diễn ra từ 24 - 30.11 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Việt Nam - Sắc màu văn hóa, vẻ đẹp quê hương Quảng Trị”. Khoảng 120 người mẫu, hoa hậu, người đẹp tham gia trình diễn, trong đó có 40 bộ áo dài truyền thống, hiện đại và 80 bộ áo dài tái chế. Qua từng bước catwalk, những thiết kế áo dài góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, kết hợp thông điệp quảng bá văn hóa và du lịch địa phương.

Gần 1.000 học sinh tham gia đồng diễn tại điểm cầu phường Nam Đông Hà ẢNH: BÁ CƯỜNG

Không gian nghệ thuật tiếp tục được làm mới bằng các tiết mục vũ điệu đường phố, dân vũ, kết hợp yoga, step, zumba và những điệu nhảy hiện đại. Các màn mashup Chiếc khăn piêu - Chiều lên bản thượng và Vietnamese cũng mang đến sự giao thoa giữa âm hưởng văn hóa dân gian với nhịp sống trẻ trung, năng động.

Pháo hoa rực rỡ kết thúc đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đặc biệt, khép lại chuỗi tiết mục nghệ thuật là màn đồng diễn dân vũ của gần 1.000 học sinh đến từ các trường học trên địa bàn phường Nam Đông Hà. Trên nền nhạc Bài ca phường Nam Đông Hà và Việt Nam tự hào viết tiếp tương lai, các em cùng hòa nhịp trong những động tác đồng đều, khỏe khoắn, thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào quê hương.

Ngay sau màn đồng diễn, bầu trời Quảng Trị rực sáng với màn pháo hoa, khép lại đêm khai mạc trong không khí náo nhiệt, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch quy mô của tỉnh.

Diễn ra từ ngày 24 - 30.11, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 còn có nhiều hoạt động đáng chú ý như liveshow rock của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave; lễ hội Khinh khí cầu quốc tế; lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn; lễ thả chim bồ câu hòa bình tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn kỵ binh, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân, lễ hội Yoga biển, biểu diễn mô tô nước, trải nghiệm dù lượn, xe địa hình ATV và các chương trình quảng bá du lịch Quảng Trị đến thị trường Ấn Độ thông qua điện ảnh Bollywood.



