Cánh chim nối biển với đại ngàn

Nằm trên QL26, đèo Phượng Hoàng là cung đường nối Ninh Hòa (Khánh Hòa) với M'Drắk và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đường đèo uốn lượn qua sườn núi, triền rừng với những khúc cua liên tiếp, hiểm trở hơn khi mưa lớn, sương mù hoặc mặt đường trơn trượt. Dọc các khúc cua tay áo, những miếu nhỏ tạo nên nét trầm mặc giữa núi rừng.

Ông Y Ngoanh Mlô, Phó chủ tịch UBND xã Ea Trang (Đắk Lắk), chia sẻ QL26 không chỉ phục vụ đi lại mà còn kết nối kinh tế giữa hai vùng. Nông sản Tây nguyên theo tuyến đường này xuống các đô thị, cảng biển ở duyên hải; hàng hóa, vật tư và dịch vụ từ miền biển cũng theo đó lên cao nguyên.

Vẻ đẹp núi non trùng điệp của đèo Phượng Hoàng ẢNH: BÁ DUY

Di tích lịch sử Chiến thắng tại đèo M’Drắk - Phượng Hoàng năm 1975 ẢNH: BÁ DUY

Toàn cảnh khu Di tích lịch sử Chiến thắng tại đèo M'Drắk - Phượng Hoàng năm 1975 ẢNH: BÁ DUY

Tên gọi Phượng Hoàng gắn với những cách lý giải khác nhau trong ký ức người dân địa phương. Theo ông Y Ngoanh Mlô, người dân trước đây thường gọi nơi này là đèo Dốc Cao. Tên Phượng Hoàng có thể bắt nguồn từ hình dáng những dãy núi uốn lượn, gợi liên tưởng đến sải cánh chim phượng hoàng.

Già làng Y Út Byă (76 tuổi, ở buôn Ea Trang) thì nhớ lại câu chuyện về loài chim từng sinh sống nhiều trong vùng, được cho là gắn với tên gọi đèo Phượng Hoàng. Theo ông, tuyến đường này có từ thời Pháp nhưng còn nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một ô tô đi qua. Đến năm 1957, người Mỹ đưa kỹ sư và công nhân đến mở rộng, rải nhựa. Thời ấy, khu vực có nhiều chim phượng hoàng đất, thân lớn, nặng khoảng 3 - 4 kg, mỏ dài và cong, thường bay từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Con đường đèo uốn lượn quanh sườn núi, nhìn từ xa tựa sải cánh chim phượng hoàng ẢNH: BÁ DUY

Già làng Y Út Byă (76 tuổi, xã Ea Trang, Đắk Lắk) kể câu chuyện về nguồn gốc tên gọi đèo Phượng Hoàng ẢNH: BÁ DUY

"Trong lúc làm đường, công nhân đốn hạ một cây cổ thụ rất lớn, bất ngờ phát hiện một bọng cây có ổ chim phượng hoàng đất. Khi ấy, ông Y Nha Mlô, người trong buôn làm nhiệm vụ quản lý công nhân, giải thích với kỹ sư Mỹ rằng đó là chim phượng hoàng. Sau khi tuyến đường hoàn thành, con đèo được đặt tên là Phượng Hoàng", già làng Y Út Byă kể.

Những ghi chép về hành trình khám phá Tây nguyên của bác sĩ Alexandre Yersin cũng cho thấy việc vượt núi từ duyên hải lên cao nguyên đã được thực hiện từ cuối thế kỷ 19. Theo sách Những chuyến du hành qua xứ Thượng ở Đông Dương, từ tháng 7.1891 - 4.1894, ông thực hiện 4 chuyến thám hiểm, trong đó có hành trình từ Ninh Hòa lên Đắk Lắk và qua Kon Tum.

Những chuyến đi cho thấy việc vượt núi từ duyên hải lên cao nguyên đã được thực hiện từ cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, thời điểm hình thành tuyến đường đèo và nguồn gốc chính xác của tên gọi Phượng Hoàng vẫn cần thêm tư liệu để xác định.

Bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 10 khi giải phóng quận lỵ Khánh Dương trong trận đánh đèo M'Đrắk - Phượng Hoàng ẢNH: BÁ DUY

Tuyến đường đèo Phượng Hoàng uốn lượn ẢNH: BÁ DUY

"Cánh cổng thép" trong mùa xuân 1975

Nếu địa hình tạo nên diện mạo đặc biệt thì lịch sử đã làm nên chiều sâu cho đèo Phượng Hoàng. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, khu vực Khánh Dương - M'Drắk - Phượng Hoàng trở thành địa bàn có ý nghĩa chiến lược trên hướng tiến quân từ Tây nguyên xuống duyên hải miền Trung.

Lực lượng VNCH tổ chức phòng thủ tại khu vực phía đông Tây nguyên, trong đó M'Drắk - đèo Phượng Hoàng là địa bàn quan trọng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân giải phóng từ cao nguyên xuống duyên hải. Tại đây, Lữ đoàn Dù số 3 của quân đội chính quyền Sài Gòn được giao nhiệm vụ chặn đứng đường tiến công của lực lượng giải phóng, tạo điều kiện tổ chức phản công.

Đèo Phượng Hoàng quanh co ẢNH: BÁ DUY

Đèo Phượng Hoàng tuyến đường huyết mạch nối Đắk Lắk và Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Theo tư liệu lịch sử địa phương, ngày 22.3.1975, Sư đoàn 10 cùng các đơn vị phối thuộc tiến công giải phóng quận lỵ Khánh Dương (địa danh cũ, thuộc tỉnh Đắk Lắk). Từ ngày 29.3 - 1.4.1975, các đơn vị quân giải phóng tiến công khu vực đèo M'Đrắk - Phượng Hoàng với các trận đánh dữ dội.

Có mặt vào thời điểm đó, ông Y Út Byă, kể lại chỉ trong 4 ngày giao tranh mà 3 buôn làng ở đây gần như không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Người dân toàn bộ phải trốn xuống hầm. Pháo binh nổ rầm trời, máy bay từng tốp liên tục ném bom.

Đêm 30.3.1975, Lữ đoàn Dù số 3 tìm cách rút lui. Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 10 bí mật hành quân xuyên rừng, bố trí lực lượng phía sau đội hình đối phương tại khu vực Suối Chình, dưới chân đèo Phượng Hoàng, nhằm chặn đường rút và ngăn lực lượng chi viện từ quân trường Lam Sơn - Dục Mỹ lên ứng cứu.

Kể về thời khắc ấy, ông Lương Văn Nhân, nguyên Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, nhớ lại đơn vị lập trận địa ở Suối Chình, cách trận địa pháo 105 mm của đối phương không xa. "Chiều 31.3.1975, khi địch tháo chạy, đơn vị chúng tôi xông thẳng vào đội hình địch, đánh tan tác", ông Nhân kể.

Bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh phá vỡ tuyến phòng thủ đèo M’Drắk - Phượng Hoàng năm 1975 ẢNH: BÁ DUY

Miếu thờ trên đỉnh đèo Phường Hoàng tạo nên vẻ kỳ bí khi đi qua tuyến đường ẢNH: KỲ NAM

Rạng sáng 1.4.1975, Sư đoàn 10 mở nhiều mũi tiến công vào các cụm quân còn lại, phá tan tuyến phòng thủ được ví như "cánh cổng thép Phượng Hoàng".

Năm 2024, Bộ VH-TT-DL ban hành Quyết định số 3546/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng Di tích lịch sử Chiến thắng tại đèo M'Drắk - Phượng Hoàng năm 1975 là di tích quốc gia. Di tích nằm tại khu vực xã Cư M'ta, gắn với trận giải phóng Khánh Dương và các trận đánh tại đèo Phượng Hoàng. Công trình tưởng niệm ghi dấu sự hy sinh của gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ngày nay, QL26 tiếp tục giữ vai trò kết nối Khánh Hòa với Đắk Lắk. Trên cung đường vượt núi ấy, đèo Phượng Hoàng không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng mà còn lưu giữ những câu chuyện về vùng đất, con người và ký ức chiến tranh mùa xuân 1975. (còn tiếp)