Kỳ tích ‘Obsession’ phá kỷ lục phòng vé 53 năm của Lý Tiểu Long

Lật đổ những 'tượng đài' kinh phí thấp trong lịch sử điện ảnh

Trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của những câu chuyện cổ tích về các bộ phim "nhà nghèo" làm nên chuyện lớn không phải là hiếm. Khán giả từng chứng kiến Rocky (1976) tiêu tốn 1 triệu USD để đổi lấy tượng vàng Oscar và 225 triệu USD doanh thu; dự án Phù thủy rừng Blair (1999) gây sốt với 248,6 triệu USD từ khoản đầu tư 750.000 USD.

Theo Variety, những kỷ lục trên vừa bị đánh bại bởi Obsession. Sau 8 tuần ra rạp, bộ phim của đạo diễn trẻ Curry Barker đã chính thức vượt ngưỡng 400 triệu USD. Chiến thắng này giúp Obsession soán ngôi kiệt tác võ thuật Long tranh hổ đấu (1973) của huyền thoại Lý Tiểu Long, tác phẩm vốn nắm giữ ngai vàng suốt hơn 50 năm qua khi thu về 400 triệu USD từ khoản kinh phí 850.000 USD.

Cột mốc này gây chú ý không chỉ bởi chênh lệch giữa chi phí sản xuất và doanh thu, mà còn bởi Long tranh hổ đấu từng được xem là một trường hợp đặc biệt của điện ảnh thế giới. Bộ phim cuối cùng được hoàn thiện trước khi Lý Tiểu Long qua đời, con số 400 triệu USD của phim vẫn thường được nhắc đến như một thành tích hiếm có của dòng phim hành động võ thuật với ngân sách thấp.

Đáng chú ý, tại thị trường nội địa Bắc Mỹ, phim đã nhanh chóng thu về hơn 200 triệu USD. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp của điện ảnh hiện đại khi doanh thu tuần sau thậm chí còn tăng trưởng cao hơn tuần đầu nhờ hiệu ứng truyền miệng bùng nổ, biến nó thành phim nguyên tác thứ hai kể từ năm 2018 chạm đến cột mốc này, xếp ngang hàng với bom tấn Sinners của đạo diễn Ryan Coogler.

Obsession vừa chính thức vượt qua kỷ lục Long tranh hổ đấu ẢNH: CẮT TỪ PHIM OBSESSION (TRÁI) VÀ LONG TRANH HỔ ĐẤU

Tính đến thời điểm hiện tại, Obsession đang ở vị trí thứ 7 trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất toàn cầu trong năm 2026. Cái hay của bộ phim là tạo ra một cú tát thẳng vào tư duy "chuộng tiền" của các studio lớn tại Hollywood.

Với số vốn đầu tư hạn chế, dự án độc lập này đã vượt mặt hàng loạt siêu bom tấn có ngân sách gấp hàng trăm lần từ các "ông lớn" ngành giải trí. Từ dự án hoạt hình Hoppers của nhà Pixar, phần phim The mandalorian and grogu thuộc vũ trụ Lucasfilm, cho đến chương mới của thương hiệu kinh dị Scream 7 (Paramount Pictures) và ngay cả đứa con tinh thần khoa học viễn tưởng Disclosure day của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đều phải chịu lép vế trước sức hút của gã tân binh vô danh này.

Về mặt chất liệu, tác phẩm chọn một mô típ không hề mới: "điều ước phải trả giá" - một chủ đề đã nhẵn mặt trong các câu chuyện kinh dị dân gian lẫn hiện đại. Truyện phim xoay quanh Bear, một gã trai si tình nhưng yếu đuối, đã dùng món cổ vật bí ẩn để cưỡng ép cô gái mình thầm thương là Nikki (Inde Navarrette thủ vai) phải yêu mình. Sự ích kỷ đã biến hạnh phúc của Bear thành một địa ngục chiếm hữu đầy máu và nước mắt.

Sự khác biệt giúp bộ phim thoát khỏi lối mòn chính là tư duy làm phim mang đậm dấu ấn gen Z của đạo diễn Curry Barker (sinh năm 1999). Trưởng thành từ làn sóng sáng tạo nội dung trên internet, các nền tảng video trực tuyến và YouTube, Barker đại diện cho một thế hệ đạo diễn mới: xu hướng tâm lý của khán giả trẻ đương đại. Sự bùng nổ của Obsession cùng với các hiện tượng như Backrooms của hãng A24 đang buộc các hãng phim lớn phải thay đổi cuộc chơi.