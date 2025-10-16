Kỳ tích thông tim can thiệp bào thai, mở đường sống cho em bé chưa chào đời

Mang thai sau nhiều năm hiếm muộn, khi thai được 19 tuần, bác sĩ phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi, nguy cơ tiến triển thành tim một thất. Một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong trước sinh hoặc ngay sau sinh. Dù kết quả sàng lọc nhiễm sắc thể và các xét nghiệm đều bình thường, nhưng đến tuần thứ 29, tim của thai nhi xấu đi nhanh chóng: thiểu sản thất phải, hở van ba lá nặng, mất gần như toàn bộ chức năng thất phải. Nếu không can thiệp, tiên lượng nguy cơ thai lưu vượt 40%. Tình hình này bắt buộc phải thông tim can thiệp bào thai.

Thông tim thai giành lại sự sống cho thai nhi 29 tuẩn tuổi ẢNH: TD



