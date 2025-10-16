Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỳ tích thông tim can thiệp bào thai, mở đường sống cho em bé chưa chào đời
Video Sức khỏe

Trang Châu
16/10/2025 20:00 GMT+7

Chiều 14.10.2025, ê kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai đặc biệt cho một sản phụ ở TP.HCM có thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh nặng.

Mang thai sau nhiều năm hiếm muộn, khi thai được 19 tuần, bác sĩ phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi, nguy cơ tiến triển thành tim một thất. Một tình trạng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong trước sinh hoặc ngay sau sinh. Dù kết quả sàng lọc nhiễm sắc thể và các xét nghiệm đều bình thường, nhưng đến tuần thứ 29, tim của thai nhi xấu đi nhanh chóng: thiểu sản thất phải, hở van ba lá nặng, mất gần như toàn bộ chức năng thất phải. Nếu không can thiệp, tiên lượng nguy cơ thai lưu vượt 40%. Tình hình này bắt buộc phải thông tim can thiệp bào thai.

Kỳ tích thông tim can thiệp bào thai, mở đường sống cho em bé chưa chào đời- Ảnh 1.

Thông tim thai giành lại sự sống cho thai nhi 29 tuẩn tuổi

ẢNH: TD


