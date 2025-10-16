Món ăn cay nhưng lại giúp giảm mỡ máu, cholesterol và đường huyết

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews, đã phát hiện kim chi có thể cải thiện đường huyết, hạ huyết áp.

Kết quả cho thấy thường xuyên ăn kim chi giúp cải thiện đáng kể các chỉ số đường huyết, mức chất béo trung tính triglyceride và huyết áp, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Kim chi có tác dụng giúp làm giảm huyết áp ẢNH: FREEPIK

Người ăn kim chi có mức đường huyết lúc đói giảm 1,93 mg/dL, triglyceride giảm 28,88 mg/dL, huyết áp tâm thu giảm 3,48 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 2,68 mmHg. Giáo sư Ock Chun, Đại học Connecticut, cho biết: trong lâm sàng, chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp tâm thu đã được coi là cải thiện có ý nghĩa.