Món ăn cay nhưng lại giúp giảm mỡ máu, cholesterol và đường huyết
Video Sức khỏe

Món ăn cay nhưng lại giúp giảm mỡ máu, cholesterol và đường huyết

Thiên Lan - Anh Trang
16/10/2025 17:45 GMT+7

Kim chi – món ăn cay quen thuộc của Hàn Quốc – không chỉ là biểu tượng ẩm thực mà còn được xem như “siêu thực phẩm” cho sức khỏe.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews, đã phát hiện kim chi có thể cải thiện đường huyết, hạ huyết áp.

Kết quả cho thấy  thường xuyên ăn kim chi giúp cải thiện đáng kể các chỉ số đường huyết, mức chất béo trung tính triglyceride và huyết áp, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Món ăn cay nhưng lại giúp giảm mỡ máu, cholesterol và đường huyết- Ảnh 1.

Kim chi có tác dụng giúp làm giảm huyết áp

ẢNH: FREEPIK

Người ăn kim chi có mức đường huyết lúc đói giảm 1,93 mg/dL, triglyceride giảm 28,88 mg/dL, huyết áp tâm thu giảm 3,48 mmHg và huyết áp tâm trương giảm 2,68 mmHg. Giáo sư Ock Chun, Đại học Connecticut, cho biết: trong lâm sàng, chỉ cần giảm 5 mmHg huyết áp tâm thu đã được coi là cải thiện có ý nghĩa.

Xem thêm bình luận