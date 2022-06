Ký tiếp hợp đồng với VFF, HLV Mai Đức Chung vẫn đưa tuyển nữ dự World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp vào đầu tháng 7, và sau đó là giải vô địch nữ Đông Nam Á tại Philippines. Đang rộ lên thông tin, sau giải đấu này, HLV Mai Đức Chung sẽ nhường quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam cho người khác, vì hợp đồng của VFF và HLV 72 tuổi sẽ kết thúc vào cuối năm 2022.

Tuy nhiên, theo thông tin của Thanh Niên, VFF đã có kế hoạch ký tiếp hợp đồng với HLV Mai Đức Chung với thời hạn 1 năm (từ đầu năm 2023 đến hết tháng 12.2023). Vị HLV tài năng, đức độ này vẫn được VFF tín nhiệm, giao trọng trách dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 - đấu trường danh giá mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã kiên cường chiến đấu tại Asian Cup nữ 2022 vào đầu tháng 2 năm nay để có vé tham dự.

Theo 1 quan chức VFF, ở những giải bóng đá tầm cỡ do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trực tiếp tổ chức, AFC đòi hỏi tất cả các HLV dẫn dắt các đội bóng tham dự đều phải có bằng HLV Pro. Ví dụ như AFC Champions League, AFC Cup… (nên mới có tình huống HLV Trương Việt Hoàng của Viettel sẽ tạm thời không làm HLV đội bóng áo lính tại AFC Cup 2022 mà là HLV Hàn Quốc Bae Ji-won). Tuy nhiên, những giải đấu do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, trong đó có World Cup, FIFA lại không yêu cầu HLV bắt buộc phải có bằng Pro. HLV Mai Đức Chung hoàn toàn đủ điều kiện để cùng đội tuyển nữ Việt Nam có mặt ở World Cup nữ 2023 đồng tổ chức tại Úc và New Zealand.





Quay trở lại với chuyến thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Pháp. Dự kiến, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ lên đường vào ngày 26.6. Ông chia sẻ: “Ngoài những nước ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ được một đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng FIFA ở châu Âu mời sang thi đấu giao hữu. Đó là vinh dự cho toàn thể đội tuyển. Không chỉ bản thân các cầu thủ, HLV chúng tôi cũng rất háo hức với chuyến tập huấn này.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp, chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng, tăng cường thể lực cho các cầu thủ hơn nữa cùng với thể lực chuyên môn. Đội nữ Pháp cao hơn chúng ta nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy từng thành viên phải hết sức cố gắng mới đáp ứng được trận đấu đó”.

Cách đây gần 1 tuần, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 1.7. Trong đó có 5 cầu thủ của CLB nữ Lyon vừa vô địch Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021-2022, 5 cầu thủ của CLB Paris Saint Germain.

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ loại 3 cầu thủ trước ngày lên đường sang Pháp và sau trận giao hữu, đội sẽ bay thẳng đến Philippines dự giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.