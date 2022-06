Sadio Mane ra đi và bài học từ những cầu thủ thất bại khi rời Liverpool

Sadio Mane khoác lên mình màu áo đỏ, bước xuống xe và ký tặng những người hâm mộ đang đứng xung quanh mình. Cầu thủ người Senegal vẫn tươi cười nhưng lạ lẫm thay, chiếc áo đỏ mà Mane mặc giờ đây đã chẳng còn là chiếc áo của Liverpool mà đó là màu áo đỏ của Bayern Munich. Đó có lẽ là những hình ảnh khiến các CĐV Lữ đoàn đỏ buồn nhất khi chúng xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 21.6.2022. Sau rất nhiều tin đồn, sau rất nhiều tuyên bố, cuối cùng Sadio Mane đã chính thức cập bến Bayern Munich với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng.

Sự ra đi của Sadio Mane chắc chắn để lại những nỗi buồn rất lớn dành cho CĐV của The Kop, nhất là khi nhìn vào những gì mà tiền đạo 30 tuổi đã làm cho Liverpool. Kể từ thời điểm Mane ký vào bản hợp đồng với Liverpool từ Southampton vào năm 2016, cầu thủ người Senegal chính là một trong những hạt nhân chính để HLV Jurgen Klopp áp dụng những triết lý của mình tại Anfield. Với tốc độ, sức mạnh và lối chơi cống hiến, Mane cho thấy rằng bản thân vô cùng phù hợp với những gì mà HLV người Đức mang đến nước Anh. Cùng với những cái tên như Mohamed Salah, Roberto Firmino cầu thủ số 10 tạo nên bộ 3 tấn công đáng sợ và sẵn sàng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự ở cả Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu. Và ngay cả khi Liverpool mang về những cái tên chất lượng khác như Diogo Jota và Luis Diaz, bằng sự chăm chỉ của mình Mane vẫn luôn trở thành một sự lựa chọn hàng đầu của Jurgen Klopp.

Sau 269 lần ra sân cho Lữ đoàn đỏ, Sadio Mane đã có cho riêng mình đến 120 bàn thắng và 48 đường kiến tạo. Sadio Mane đóng một vai trò cực lớn giúp đội giành được các danh hiệu như 1 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 chiếc cúp FA, 1 chiếc cúp Liên đoàn Anh, 1 UEFA Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 lần vô địch FIFA Club World Cup. Dù ở bất kỳ giải đấu gì, bắt đầu ở vị trí nào trên sân, số 10 của Liverpool vẫn cống hiến hết những gì tốt nhất của mình cho đội bóng.

Nhìn vào sự nhiệt huyết, tinh thần và cả tài năng của Mane, người ta vẫn tự đặt ra cho mình câu hỏi tại sao Sadio Mane lại phải rời Anfield trong lúc này? Hơn thế, người hâm mộ đang lo rằng việc cập bến Bayern Munich, một đội bóng đã 10 lần liên tiếp lên ngôi vô địch tại Bundesliga liệu rằng Sadio Mane rồi sẽ đánh mất chính mình ở đội bóng mới hay không?

Thực tế, những trường hợp trước đó của các các đồng đội Sadio Mane chính là cơ sở để dẫn đến những thắc mắc này. Tiêu biểu ở đây là 3 cái tên gồm Coutinho, Emre Can và Wijnaldum. Đối với Coutinho, cầu thủ người Brazil là cái tên bắt đầu cho sự thất bại khi rời Liverpool trong kỷ nguyên của HLV Jurgen Klopp. Philippe Coutinho đã chuyển tới Barcelona với bản hợp đồng trị giá 142 triệu bảng vào tháng 1.2018 với mong ước sẽ tìm được danh hiệu UEFA Champions League. Dù trước đó HLV người Đức đã thuyết phục anh ở lại và cam kết sẽ biến anh thành hạt nhân chính trong lối chơi của toàn đội nhưng khi đó, cầu thủ sinh năm 1993 đã từ chối. Kết quả là chỉ 1 năm sau, trong khi Liverpool lọt vào trận chung kết UEFA Champions League và sử dụng khoản tiền bán Coutinho để ký hợp đồng với trung vệ Virgil van Dijk thì Coutinho gặp khó khăn ở Nou Camp. Coutinho không khẳng định được mình, bị đem mượn ở Bayern Munich và Aston Villa trước khi được đội chủ sân Villa Park mua đứt với mức giá vỏn vẹn 40 triệu euro.





Cùng năm với Coutinho ra đi, cầu thủ người Đức Emre Can cũng quyết định rời đội bóng vùng Merseyside. Tiền vệ quan trọng của HLV Klopp đã gia nhập Juventus trong một hợp đồng 5 năm với mức lương 5 triệu euro một mùa, con số không thể so sánh với những gì mà tiền vệ này nhận được ở Anfield. Sau 29 lần khoác áo đang chơi ở Serie A, Emre Can không được HLV Maurizio Sarri thường xuyên sử dụng và thậm chí là bị loại khỏi đội hình tham dự UEFA Champions League 2019-2020.

Trường hợp thứ ba và gần đây nhất là tiền vệ Wijnaldum ra đi vào mùa hè năm 2021. Dù đã góp mặt 22/38 trận ở mùa giải vừa qua tại Ligue 1 nhưng hầu như Wijnaldum luôn là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất ở các trận đấu. Thậm chí, tiền vệ này còn thừa nhận bản thân anh không hoàn toàn hạnh phúc với vai trò của mình tại sân Công viên các hoàng tử. Mới đây, Wijnaldum đã bị loại khỏi đội tuyển Hà Lan và với nhiều người, anh cũng bản hợp đồng bị đánh giá tệ nhất năm của Ligue 1.

Giờ đây, Sadio Mane đã rời Liverpool, ban lãnh đạo The Kop cũng đã mang về cái tên Darwin Nunez trẻ trung hơn để thay thế. Với cầu thủ 30 tuổi, việc gia nhập Bayern Munich chắc chắn sẽ mở ra một chân trời mới cho bản thân. Thế nhưng, để thành công và chứng minh được những năng lực thật sự của mình như đã từng làm ở Liverpool đó là một việc mà tiền đạo này phải nỗ lực rất nhiều.