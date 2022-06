Lê Chí Thành bị phạt thêm 3 năm tù

Bị cáo Lê Chí Thành bị đưa ra xét xử vì đăng tải các video và bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được lực lượng Công an Bình Thuận bảo vệ nghiêm ngặt.

Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Z30D có mặt tại phiên tòa với tư cách người bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2020 - 10.2020, Lê Chí Thành (39 tuổi, trú xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đã làm và sử dụng tài khoản Facebook Lê Chí Thành của mình để đăng tải nhiều video và bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong đó có các hình ảnh, nội dung nói về đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Z30D và một cán bộ khác.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Bình Thuận xác định các nội dung, lời nói của Lê Chí Thành trong video nói đến 2 nội dung về ông Lê Bá Thụy và một cán bộ công an khác là xuyên tạc, sai sự thật.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Chí Thành khai do quá bức xúc khi bị đại tá Lê Bá Thụy cho xây hàng rào ngay cổng nhà mình, nên đã làm đơn tố cáo ông Thụy. Khi việc tố cáo chưa được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng thì Thành lên mạng xã hội làm các clip, có hình ảnh tố cáo đại tá Lê Bá Thụy. Bị cáo Lê Chí Thành đã thừa nhận những clip của mình được phát trên nền tảng mạng xã hội có những nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Bị cáo Lê Chí Thành cũng khai, do quá bức xúc với việc làm của lãnh đạo Trại giam Z30D nên đã vướng vào các sai phạm này. Đồng thời cho rằng bản thân có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang (hạng 3). Gia đình bị cáo là gia đình cách mạng, nên mong tòa có bản án thấp nhất để còn về với mẹ già; bản thân bị cáo vừa trải qua phẫu thuật chữa bệnh nên sức khỏe không tốt.





Tại tòa, ông Lê Bá Thụy cho rằng việc Lê Chí Thành phát các clip xuyên tạc sai sự thật về ông đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình ông. Ông Thụy đề nghị tòa xử bị cáo theo quy định của pháp luật, nhưng không yêu cầu bồi thường dân sự.

HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của bị cáo Lê Chí Thành đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần phải xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tòa tuyên Lê Chí Thành mức án từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù giam.

TAND H.Hàm Tân đã tuyên phạt Lê Chí Thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với mức án 3 năm tù giam. Tổng hợp mức án mà TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt 2 năm tù, Lê Chí Thành phải chịu hình phạt là 5 năm tù giam, tính từ 14.4.2021 (thời điểm bị bắt tạm giam).