Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ký ức 'Vọng' đầy cảm xúc của họa sĩ, kỷ lục gia Việt Nam Trần Văn Mãng

Lê Công Sơn
17/03/2026 11:46 GMT+7

"Vọng - đó là ý niệm, nơi những ký ức tiếp tục vang vọng. Đó cũng là nỗi nhớ về quê hương, đất nước, về con người và những trải nghiệm đã hình thành đời sống tinh thần của người nghệ sĩ trong tôi", họa sĩ Trần Văn Mãng xúc động chia sẻ.

Chiều 18.3 tại không gian mỹ thuật Maii Gallery Art Space (TP.HCM), họa sĩ Trần Văn Mãng sẽ có cuộc gặp gỡ với những người yêu tranh phương Nam bằng triển lãm cá nhân Vọng, do giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn thực hiện.

Vọng mang đến hơn 60 tác phẩm, với cấu trúc bề mặt được tác giả xử lý khá mạnh tay: đắp – gạt – chồng lớp – cào xước. Màu sắc không nằm yên, chúng va vào nhau, tạo thành những trường lực thị giác. Ở đó, hội họa không còn là mặt phẳng, mà gần với điêu khắc ánh sáng.

Vọng - đó là ý niệm, nơi những ký ức tiếp tục vang vọng

Tác phẩm Thiếu nữ (chất liệu acrylic trên canvas)

Tinh thần Vọng vẫn bắt nguồn từ quê hương Huế cổ kính và trầm mặc

Một Huế nằm trong cấu trúc thị giác của họa sĩ Trần Văn Mãng

Được biết đến là một kỷ lục gia với tác phẩm dài nhất Thị trấn Bao Vinh cùng những sáng tác giàu yếu tố hiện thực về phố cổ, sông nước và đời sống xứ Huế, với Vọng, họa sĩ Trần Văn Mãng cho thấy một bước ngoặt quan trọng trong ngôn ngữ hội họa. 

"Các tác phẩm trong triển lãm này là kết quả của một hành trình gắn bó lâu dài với hội họa của tôi. Trong đó hình ảnh không nhằm tái hiện hiện thực, mà chuyển hóa thành ngôn ngữ của màu sắc, hình khối và nhịp điệu, phản ánh những trạng thái nội tâm và suy tư đa chiều. Tinh thần Vọng, bắt nguồn từ quê hương Huế, được triển khai qua nhiều phong cách tạo hình khác nhau, như một nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm cẩn và mong muốn đóng góp phần nào vào đời sống nghệ thuật", họa sĩ Trần Văn Mãng bộc bạch.

Tác giả đã lựa chọn hướng đi giàu tính biểu cảm và trừu tượng hơn. Các hình ảnh quen thuộc như mái nhà, con thuyền, rặng cây… không còn được tái hiện trực diện mà được chuyển hóa thành ký hiệu thị giác, ẩn hiện dưới những lớp màu dày và cấu trúc bề mặt mạnh mẽ.

Họa sĩ, kỷ lục gia Việt Nam Trần Văn Mãng

Sông nước, mái ngói, ánh chiều… tất cả đã được trừu tượng hóa đến mức chỉ còn lại nhịp điệu

Giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét: "Huế trong Vọng không phải Huế du lịch hay Huế hoài niệm. Đó là Huế nội tâm – một Huế nằm trong cấu trúc thị giác. Sông nước, mái ngói, ánh chiều… tất cả đã được trừu tượng hóa đến mức chỉ còn lại nhịp điệu. Triển lãm vì thế không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là một lát cắt của hội họa Việt Nam đương đại: thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trước đổi mới đang tự tái cấu trúc ngôn ngữ để đối thoại với bối cảnh mới".

Sinh năm 1949 tại Huế, họa sĩ Trần Văn Mãng là gương mặt có đóng góp bền bỉ cho mỹ thuật Thừa Thiên - Huế suốt hơn 50 năm qua. Ông có nhiều triển lãm cá nhân tại TP.HCM và Đà Nẵng. Họa sĩ từng nhận giải thưởng Tác phẩm xuất sắc năm 2000 của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế. Ông cũng có tác phẩm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân tại Pháp, Anh, Mỹ, Ý...


Khám phá thêm chủ đề

Vọng Maii Gallery Art Huế Kỷ lục gia Việt Nam Trần Văn Mãng Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận