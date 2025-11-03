Kỳ vọng gì ở phim Việt cuối năm 2025?

Ở dòng kinh dị, ngoài Cải mả vừa trình làng, sắp tới có sự đổ bộ của Hoàng tử quỷ, dự kiến ra rạp tháng 12 với sự góp mặt của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, hiện đang bắt đầu chiến dịch truyền thông rầm rộ.

Thể loại phim hành động cũng sôi động không kém với Truy tìm long diên hương, Thiên đường máu và Bẫy tiền - tác phẩm xoay quanh câu chuyện về nhân vật do Liên Bỉnh Phát thủ vai, bị cuốn vào một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi.

NSƯT Hữu Châu trong Cưới vợ cho cha và Quách Ngọc Ngoan trong Trái tim què quặt - hai phim ra rạp trong 2 tháng cuối năm 2025 ẢNH: NSX

Phim về đề tài gia đình sôi động với Cưới vợ cho cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm hay Bà đừng buồn con của Hoàng Nam. thị trường điện ảnh Việt cũng đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt, trong đó có Quách Ngọc Ngoan với Trái tim què quặt hay Đỗ Thị Hải Yến với Quán Kỳ Nam.

Như vậy, thời điểm cuối năm 2025 sẽ có hơn 10 phim Việt ra rạp, thuộc nhiều thể loại, đề tài khác nhau. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy các nhà sản xuất không còn bị bó hẹp trong những câu chuyện cũ, mà đã dám thử nghiệm những ý tưởng mới mẻ. Sự trở lại của những "người quen" cũng làm thị trường trở nên sôi động hơn.

Việc hàng loạt tác phẩm Việt ra rạp tạo nên nhiều sự lựa chọn cho khán giả. Tuy nhiên, sự đổ bộ này cũng mở ra thách thức lớn đối với các nhà sản xuất trong việc cạnh tranh. Chưa kể, việc nhiều phim ngoại ra mắt, đặc biệt là Tình người duyên ma, Avatar 3… được dự đoán sẽ "cản đường" phim Việt trong hành trình chinh phục cột mốc trăm tỉ.

Nhìn lại, từ tháng 1 - 10.2025, điện ảnh Việt có hơn 10 phim vượt mốc trăm tỉ. Đáng chú ý, Mưa đỏ đạt hơn 700 tỉ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến hiện tại. Song đi kèm những dự án có doanh thu cao, nhiều phim chỉ bỏ túi vài trăm triệu hay vài tỉ đồng khi ra rạp. Sự chênh lệch này cho thấy khán giả hiện tại khắt khe hơn khi lựa chọn phim.

Ông Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, nhận định những bộ phim ra mắt từ giờ đến cuối năm chưa có tác phẩm nào có tiềm năng nổi bật hẳn lên để tạo cơn sốt phòng vé như Mưa đỏ, có thể sẽ có 1 - 2 phim đạt doanh số trăm tỉ.