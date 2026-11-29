ICEOE 2026 quy tụ hơn 300 nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự ảnh: t.h

Từ ngày 27-29.11, Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về môi trường và kỹ thuật đại dương (ICEOE 2026) được tổ chức tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. ICEOE 2026 quy tụ hơn 300 nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường ĐH, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Hội thảo tập trung vào các hướng nghiên cứu về môi trường, kỹ thuật đại dương, hạ tầng ven biển, vật liệu, năng lượng và công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Tiến Thủy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho rằng những vấn đề được thảo luận tại hội thảo không còn là câu chuyện của riêng giới nghiên cứu mà đã hiện hữu trong đời sống. Ông dẫn thực tế, TP.HCM thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập do triều cường, trong khi Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển và hai vùng đồng bằng lớn chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đó còn là đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng giai đoạn 2019-2020, khi nước biển lấn sâu gần 100 km vào đất liền ở khu vực Nam bộ, ảnh hưởng đến phần lớn các tỉnh ĐBSCL.

"Chúng ta không nhất thiết phải là chuyên gia để hiểu tầm quan trọng của những vấn đề này. Khi biển thay đổi, khi đại dương thay đổi thì cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi", PGS-TS Nguyễn Tiến Thủy chia sẻ.

Những vấn đề được đặt ra đã được cụ thể hóa bằng các báo cáo khoa học. Chẳng hạn, nghiên cứu về tích hợp AI, điện toán lượng tử và mô hình bản sao số (Digital Twin) nhằm hỗ trợ tàu cập cảng an toàn. Các báo cáo từ Hàn Quốc, Malaysia, Croatia, Trung Quốc và các quốc gia khác giới thiệu nhiều nghiên cứu về xử lý đất ô nhiễm bằng vật liệu từ phụ phẩm thủy sản kết hợp than sinh học, công nghệ cảm biến phục vụ cảnh báo an toàn hàng hải, hạ tầng ven biển thân thiện với hệ sinh thái và khai thác năng lượng nước.

Theo Ban Tổ chức, ICEOE 2026 được tổ chức với nhiều phiên toàn thể và chuyên đề, tạo diễn đàn để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Kỷ yếu hội thảo sẽ được Nhà xuất bản Springer phát hành trong bộ sách Lecture Notes in Civil Engineering, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu của hội thảo đến với cộng đồng khoa học quốc tế.