Kyiv bị tập kích giữa lúc tìm kiếm giải pháp ngoại giao

Quan chức Timur Tkachenko đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv cho biết một tên lửa đạn đạo phóng đến vào rạng sáng 25.10 khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Hỏa hoạn bùng lên tại một tòa nhà không có người ở, trong khi mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu vực khác, làm hư hại cửa sổ của các tòa nhà lân cận. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko cho biết có 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương, bên cạnh thiệt hại tại các tòa nhà chung cư, nhà riêng và các tài sản khác.

Trực thăng chữa cháy tại kho thực phẩm ở Kyiv (Ukraine), nơi bị trúng tên lửa ngày 25.10 Ảnh: Reuters

Theo Không quân Ukraine, Nga phóng 9 tên lửa và 62 UAV, trong đó có 4 tên lửa và 50 UAV bị đánh chặn. Moscow chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.10 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 121 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có ít nhất 9 chiếc hướng đến Moscow, bên cạnh các vùng Rostov, Volgograd, Bryansk, Kaluga, Smolensk, Belgorod, Voronezh, Leningrad, Novgorod, Ryazan, Tambov, Tver và Tula. Tại vùng Volgograd, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết một trạm điện bị bốc cháy do UAV Ukraine tấn công.

Đặc sứ của ông Putin đến Mỹ, nói tiến gần 'giải pháp ngoại giao' cho xung đột Ukraine

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Nga, Mỹ và Ukraine đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu với CNN ngày 24.10 trong chuyến công du Washington để hội đàm với các quan chức Mỹ, ông Dmitriev cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Putin vẫn sẽ được tổ chức. "Thực tế, tôi tin rằng chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp ngoại giao", ông phát biểu, nhưng chưa nêu chi tiết.