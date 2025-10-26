Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Kyiv bị tập kích giữa lúc tìm kiếm giải pháp ngoại giao

Khánh An
Khánh An
26/10/2025 06:05 GMT+7

AP ngày 25.10 đưa tin ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương tại Ukraine trong đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm của Nga.

Quan chức Timur Tkachenko đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv cho biết một tên lửa đạn đạo phóng đến vào rạng sáng 25.10 khiến 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Hỏa hoạn bùng lên tại một tòa nhà không có người ở, trong khi mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn rơi xuống khu vực khác, làm hư hại cửa sổ của các tòa nhà lân cận. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko cho biết có 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương, bên cạnh thiệt hại tại các tòa nhà chung cư, nhà riêng và các tài sản khác.

Kyiv bị tập kích giữa lúc tìm kiếm giải pháp ngoại giao - Ảnh 1.

Trực thăng chữa cháy tại kho thực phẩm ở Kyiv (Ukraine), nơi bị trúng tên lửa ngày 25.10

Ảnh: Reuters

Theo Không quân Ukraine, Nga phóng 9 tên lửa và 62 UAV, trong đó có 4 tên lửa và 50 UAV bị đánh chặn. Moscow chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.10 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 121 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó, trong đó có ít nhất 9 chiếc hướng đến Moscow, bên cạnh các vùng Rostov, Volgograd, Bryansk, Kaluga, Smolensk, Belgorod, Voronezh, Leningrad, Novgorod, Ryazan, Tambov, Tver và Tula. Tại vùng Volgograd, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết một trạm điện bị bốc cháy do UAV Ukraine tấn công.

Đặc sứ của ông Putin đến Mỹ, nói tiến gần 'giải pháp ngoại giao' cho xung đột Ukraine

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên về đầu tư và hợp tác kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Nga, Mỹ và Ukraine đang tiến gần đến một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát biểu với CNN ngày 24.10 trong chuyến công du Washington để hội đàm với các quan chức Mỹ, ông Dmitriev cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Putin vẫn sẽ được tổ chức. "Thực tế, tôi tin rằng chúng ta đang tiến gần tới một giải pháp ngoại giao", ông phát biểu, nhưng chưa nêu chi tiết.

Tin liên quan

Tiêm kích Gripen mang lại sức mạnh gì cho Ukraine?

Tiêm kích Gripen mang lại sức mạnh gì cho Ukraine?

Thụy Điển đã ký một bản ghi nhớ có thể cung cấp cho Ukraine tới 150 máy bay chiến đấu Gripen do nước này tự sản xuất. Vậy máy bay chiến đấu Gripen là gì và nó có thể mang lại điều gì cho Ukraine?

Chiến sự Ukraine ngày 1.339: Ukraine tấn công gây thiệt hại tại đất Nga

Mỹ, Ukraine và Nga tiến gần 'giải pháp ngoại giao' cho xung đột

Khám phá thêm chủ đề

Kyiv UKRAINE UAV nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận