Lạ lùng cổ phiếu tăng sốc dù doanh nghiệp thua lỗ

Từ mức 6.100 đồng của một tháng trước, cổ phiếu AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang hiện đang ở giá 12.600 đồng, tăng hơn gấp đôi. Trong đó có nhiều phiên cổ phiếu này tăng trần tím lịm, mặc dù doanh nghiệp thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay.

Đi kèm với việc giá tăng cao là thanh khoản của AGM cũng đột biến trong vòng 1 tháng qua, vọt lên hơn 2 triệu đơn vị/phiên trong khi trước đó chỉ xoay quanh hơn 100.000 đơn vị/phiên. Đáng chú ý, cổ phiếu AGM hiện đã bị hạn chế giao dịch từ cuối tháng 5 đến nay (chỉ còn giao dịch trong đợt khớp lệnh phiên chiều và giao dịch thỏa thuận).

Nhiều cổ phiếu vẫn tăng cao dù doanh nghiệp thua lỗ NGỌC THẮNG

AGM là của doanh nghiệp có liên quan đến hệ sinh thái Louis Holdings do ông Đỗ Thành Nhân - cựu chủ tịch đã bị bắt khởi tố trong vụ án làm giá cổ phiếu. Trong 6 tháng đầu năm nay, công ty báo lỗ lên 56,6 tỉ đồng, cao gấp gần 10 lần số lỗ 6,1 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước. Giải trình của công ty cho biết, dù doanh thu sụt giảm mạnh nhưng nhiều chi phí vẫn gia tăng như lãi vay trong quý 2/2023 tăng vọt lên gần 44,3 tỉ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tương tự, cổ phiếu TAR của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cũng tăng gần 40% trong vòng 1 tháng qua, từ 15.900 đồng lên trên 22.000 đồng. Theo báo cáo tài chính quý 2/2023, công ty đạt doanh thu thuần 1.615 tỉ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước nhưng bị lỗ sau thuế gần 8 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi gần 24 tỉ đồng cùng kỳ năm 2022.

Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp thua lỗ từ khi lên sàn UPCoM hồi đầu năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty đạt doanh thu thuần 2.513 tỉ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế đạt vỏn vẹn hơn 600 triệu đồng, giảm tới gần 99%. Với kết quả trên, Trung An đã hoàn thành được 66% mục tiêu doanh thu nhưng mới chỉ đạt được hơn 1% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2023.

Một cổ phiếu khác là HNG của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã tăng gần 20% trong vòng 1 tháng qua, từ giá 3.850 đồng lên 4.570 đồng. Chỉ riêng trong quý 2/2023, HNG ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên mức 151,5 tỉ đồng nhưng tiếp tục lỗ sau thuế 128,3 tỉ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, HNG bị lỗ sau thuế 240,76 tỉ đồng, nâng số lỗ lũy kế đến ngày 30.6 là 7.244 tỉ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Tổng CTCP Đầu tư quốc tế Viettel (cổ phiếu VGI) khiến nhà đầu tư bất ngờ khi báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 đạt doanh thu 13.343 tỉ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty báo lỗ gần 625 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 2.500 tỉ đồng. Nguyên nhân chính khiến VGI thua lỗ là doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính tăng cao, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi... Dù vậy, cổ phiếu VGI vẫn đạt 25.400 đồng, tăng gần 5% sau 1 tháng và tăng 30% so với cuối quý 1/2023...