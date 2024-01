Lạ lùng thịt, trứng dội chợ trước tết

Liên tục giảm giá

Sáng 31.1, bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ba Huân, thông báo với PV Thanh Niên về một chương trình đặc biệt: Giảm giá trứng ngay trong dịp tết. "Truyền thống hằng năm, các gia đình ăn tết đều có món ăn thịt kho trứng quen thuộc. Đó là lý do khiến giá trứng, giá thịt luôn tăng cao vào cuối năm. Nhưng năm nay sức mua rất yếu, các doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình bình ổn giá dự trữ hàng hóa phải tìm cách kích cầu. Từ ngày mai (1.2.2024 - PV), Ba Huân sẽ giảm thêm 10% giá trứng gà và giảm đến 20% các loại sản phẩm chế biến khác. Đây là động thái vừa kích thích sức mua vừa để hỗ trợ các hộ gia đình có thể mua sắm tết sau một năm kinh tế biến động", bà Huân cho hay.

Các kênh bán lẻ nỗ lực khuyến mãi, kích cầu mua sắm SGC

Tương tự, ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cũng gọi điện thoại trực tiếp cho PV Thanh Niên để thông báo: "Tình hình tiêu thụ trứng dịp tết năm nay căng quá. Hôm nay đã là 20 rồi, còn vài ngày nữa là năm hết tết đến nhưng sức mua chậm. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì nhu cầu đang giảm khoảng 10%, trong khi đó, các DN tham gia chương trình bình ổn giá phải cam kết chuẩn bị, dự trữ đầy đủ hàng hóa, thậm chí cao hơn 20% so với nhu cầu. Chính vì vậy, Vĩnh Thành Đạt quyết định giảm giá kéo dài hơn, thấp hơn 10% so với giá cam kết bình ổn với thành phố. Cụ thể, từ ngày 1.2, chúng tôi sẽ giảm giá trứng gà từ 3.350 đồng/quả xuống còn khoảng 3.000 đồng/quả thậm chí thấp hơn tùy địa điểm. Các loại trứng vịt thì có chương trình giảm giá riêng vào 2 ngày giáp tết. Đặc biệt, chương trình giảm giá trứng còn kéo dài đến tận 15 tháng giêng (tức ngày 24.2), nhằm kích cầu".

Không chỉ mặt hàng trứng lo ế ẩm, các loại thịt vốn được tiêu thụ nhiều trong dịp tết truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ "dội chợ". Ông Đặng Thanh Phong, đại diện truyền thông hệ thống cửa hàng thực phẩm Bách Hóa Xanh, cho biết: "Sức mua các mặt hàng thực phẩm phục vụ ngày tết như thịt, trứng... đang khá chậm. Ở các năm trước thì đây là nhu yếu phẩm gần như nhà nào cũng sử dụng, thậm chí mua tích trữ dài ngày, nhưng hiện nay lạ lùng là người tiêu dùng rất hờ hững. Bách Hóa Xanh đang có chương trình khuyến mãi giảm giá từ 10 - 49% cho các sản phẩm nạc dăm heo, thịt heo xay, chân giò heo, xương heo nhập khẩu... và sẽ còn kéo dài đến tận tết để người tiêu dùng mua sắm".

Tương tự, đại diện Saigon Co.op cũng cho biết sẽ áp dụng chương trình giảm giá không những đối với thịt heo mà còn nhiều loại thực phẩm khác. Cụ thể, từ ngày 25.1 - 9.2, tại hệ thống Co.opmart, cá diêu hồng chưng tương sơ chế giảm 15%; giò heo rút xương và nạc đùi heo giảm 20%; thịt đùi heo ướp kho tàu giảm 20%; thịt đùi heo, thịt vai heo giảm 20%; ba rọi bò Úc đông lạnh Finefood 250 gr giảm 15%; chân gà rút xương giảm 15%...

Vì sao èo uột ?

Đứng nhìn dòng xe lác đác tan ca từ Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai), ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường của Công ty Chăn nuôi C.P VN, thở dài nói: "Ngày nào tôi cũng đi làm ngang qua khu vực này. Trước đây tới giờ tan tầm thì công nhân ùa ra kẹt xe có khi cả tiếng đồng hồ, còn bây giờ đường sá thưa vắng, suốt cả ngày chẳng thấy ùn tắc gì cả. Các bếp ăn tập thể chính là đối tượng sử dụng thịt heo, thịt gà trắng lớn nhất. Công nhân đi làm nhiều tức là thịt, trứng cũng tiêu thụ nhiều, còn thưa vắng thế này thì dĩ nhiên tiêu thụ giảm sút".

Lần đầu tiên thịt, trứng phải giảm giá mạnh trong dịp tết Quang Thuần

Theo ông Lê Xuân Huy, tiêu thụ thịt, trứng giảm mạnh ngay giáp tết là điều chưa từng xảy ra trước đây. "Hiện nay C.P đang hợp tác với hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh để cung ứng thịt heo, thịt gà, trứng gà và các sản phẩm chế biến khác, nhưng hôm nay (ngày 31.1), thống kê sơ bộ cho thấy hệ thống Bách Hóa Xanh tiêu thụ giảm gần 100 con dù áp dụng các chương trình khuyến mãi. Nguyên nhân chính theo tôi là người dân thắt lưng buộc bụng do thu nhập giảm sút. Bên cạnh đó, việc kiểm soát nồng độ cồn gắt gao cũng khiến cho các quán ăn, quán nhậu bình dân vắng khách hơn, tiêu thụ các sản phẩm thịt ít hơn", ông Huy nhận định.

Ông Trương Chí Thiện đồng tình: "Các bếp ăn tập thể là nguồn tiêu thụ trứng rất lớn, mất đi lượng khách này thì nguồn tiêu thụ trứng tươi ở chợ, siêu thị không gánh nổi. Bên cạnh đó, các công ty sản xuất bánh ngọt cũng sử dụng lượng trứng rất lớn nhưng mùa tết năm nay bỗng dưng... vắng bóng. Có thể đây là mặt hàng được cho là không thiết yếu nên ít được người tiêu dùng ưu tiên trong giai đoạn khó khăn này. Mất đi hai nguồn tiêu thụ lớn như thế, có thể nói thị trường trứng gia cầm đang lâm vào cảnh cung vượt cầu. Không phải tết này người dân không ăn thịt kho trứng, mà là họ ăn ít lại, tiết kiệm lại trong khi nguồn cung đang rất nhiều".

Đối với câu hỏi liệu thị trường có bật tăng vào những ngày cận tết hay không, ông Lê Xuân Huy nhận định: "Thời điểm một tuần trước tết là cao điểm mua sắm của người dân. Vào cùng kỳ năm trước, khắp nơi đã tưng bừng tất niên, lượng heo quay, gà quay, vịt quay… tiêu thụ ầm ầm. Còn năm nay đi đâu cũng thấy ế ẩm, ảm đạm. Như vậy dù cho nhu cầu có bật tăng vào những ngày cuối cùng trước Tết Nguyên đán thì cũng không thể bù đắp được sự sụt giảm trong thời gian qua. Hiện nay hàng hóa thực phẩm tràn ngập, thậm chí phải khuyến mãi đến qua tết, nhưng vấn đề quan trọng nhất là người dân có tiền để mua sắm hay không?".