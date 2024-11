Labubu hết thời, baby three lên ngôi?

Thiết kế xinh xắn cùng yếu tố bất ngờ khi ngẫu nhiên mở được hộp bí ẩn, chính là nguyên nhân thu hút phần lớn giới trẻ tìm mua dòng sản phẩm này. Không chỉ "săn" baby three trên các sàn thương mại điện tử mà loại đồ chơi này còn xuất hiện trên các vỉa hè, tạo nên không khí mua sắm sôi động. Điều đáng nói là việc mua bán này đã tạo ra việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vi phạm an toàn giao thông.



Nhiêu người trẻ mua baby three ẢNH: THÁI PHÚC

Baby three là bộ sưu tập đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc. Bộ sưu tập này gồm 6 mẫu thiết kế, mỗi mẫu là sự kết hợp đáng yêu giữa nhân vật baby three với các loài động vật như mèo, thỏ và nhiều động vật ngộ nghĩnh khác.



Tối 14.11, chúng tôi có mặt tại đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM, địa điểm bán baby three thu hút sự quan tâm của bạn trẻ dạo gần đây. Đến tìm mua cho mình món đồ chơi xu hướng này, Phan Thị Mỹ Liên, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết: “Mình phát hiện mẫu thú bông baby three qua một video TikTok. Bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu của "mấy bé", mình nhanh chóng tìm kiếm thông tin mua sắm. So với labubu, sản phẩm này được bán rộng rãi hơn trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, các phiên bản giới hạn thường nhanh chóng "cháy hàng", nên mình phải tìm mua trực tiếp”.

Lấn chiếm luôn lòng lề đường để bán hàng ẢNH: THÁI PHÚC

ẢNH: THÁI PHÚC

Một mẫu baby three được các bạn trẻ săn đón ẢNH: THÁI PHÚC

Hơn 8 giờ tối, tình hình buôn bán tại đây vẫn không có dấu hiệu thay đổi, người tìm mua đến đây càng nhiều, thu hút theo sự tò mò của người đi đường. Các hộp đồ chơi này được bán nhanh đến mức nhiều người đến trễ không còn các mẫu giới hạn, đành phải quay về và chờ đến ngày hôm sau.

Nguyễn Hoàng Phúc (24 tuổi) ngụ đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ: “Mình đi làm về thấy đông quá nên cũng ghé lại xem. Mình thấy "con" cũng dễ thương nên có mua về tặng cho bạn gái. Trước đó mình cũng có mua labubu giá tầm 500.000 - 600.000 đồng/ "con", còn baby three thì rẻ hơn tùy mức, như quà của mình mua là 160.000 đồng”.

Tương tự như Phúc, Trần Thị Mỹ Tiên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay cô tìm đến mua baby three vì vẻ ngoài đáng yêu. “Trước kia thì có labubu, mình cũng trầy trật mới săn được, giờ labubu hết thời nên chuyển sang chơi baby three, dễ mua hơn labubu mà cũng xinh xắn không kém”, Tiên nói.

Đến công viên Gia Định đoạn đường Hoàng Minh Giám, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cảnh người mua kẻ bán khá đông, thậm chí các thùng hàng được người bán đặt dưới lòng lề đường. Người mua thì đỗ xe lấn làn gây cản trở giao thông. Điều này làm không gian vỉa hè của công viên trở nên lộn xộn, thiếu mỹ quan đô thị.

Khi được hỏi về nguồn gốc của các món đồ chơi này, những người bán điều nói là "đảm bảo hàng chính hãng". Một người bán tại đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết: “Hiện tại thì mình đang kinh doanh nhiều loại baby three, tất cả điều được nhập từ Trung Quốc”. Nhưng khi được hỏi tiếp về giấy tờ chứng minh không, thì người bán này chỉ ậm ừ và ngay lập tức từ chối bán cho khách.



Khảo sát giá bán baby three trên đường Phan Văn Trị và địa điểm tại công viên Gia Định, người viết nhận được bảng giá đa dạng từ 100.000 đồng đến hơn 400.000 đồng. Điều này chứng tỏ, mặt hàng đồ chơi này được làm ra với nhiều phân khúc giá.

Là người chuyên sưu tầm các đồ chơi mô hình nhựa trong nhiều năm, M.H.L nhân viên tại một nhà thuốc, ngụ đường Quang Trung, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho hay: “Khi mua các mẫu đồ chơi này nên đến các cửa hàng uy tín, hoặc những kênh có thẩm định về chất lượng sản phẩm để đảm bảo an toàn. Vì đồ nhựa nếu không an toàn khi chơi rất nguy hiểm”.