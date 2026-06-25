Lạc vào thế giới đá nghệ thuật giữa biển Tam Thanh

Nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội "Sắc màu mùa hè" diễn ra tại Quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) từ ngày 25 - 28.6, triển lãm đá nghệ thuật với chủ đề "Đá hát trùng khơi" sẽ khai mạc vào chiều 26.6, hứa hẹn thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà sưu tầm cùng người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Triển lãm quy tụ 24 gian hàng với hơn 500 tác phẩm đá nghệ thuật, đá phong cảnh và bonsai đặc sắc, được trưng bày trong không gian mở bên biển Tam Thanh. Đây là dịp để công chúng khám phá vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật đá cảnh, đồng thời cảm nhận sức sáng tạo được khơi gợi từ những hình hài nguyên bản của thiên nhiên.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra công tác chuẩn bị ngày hội "Sắc màu mùa hè" diễn ra tại Quảng trường biển Tam Thanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hoạt động triển lãm diễn ra từ ngày 25 - 28.6, quy tụ hơn 100 nghệ nhân và nhà sưu tầm đá đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Phần lớn tác phẩm được giới thiệu là đá tự nhiên với hình dáng, màu sắc độc đáo do thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm, mang giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật riêng biệt.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu tại triển lãm là thành quả của hành trình tìm kiếm, sưu tầm công phu kéo dài nhiều năm của các nghệ nhân. Mỗi phiến đá mang một vẻ đẹp và câu chuyện riêng, gợi mở những liên tưởng phong phú, khơi dậy cảm xúc khác nhau trong mỗi người thưởng lãm.

Đây là lần thứ hai triển lãm đá phong cảnh được tổ chức với quy mô lớn tại Quảng trường biển Tam Thanh, từng bước khẳng định vị thế là một sân chơi nghệ thuật đá tiêu biểu của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Quy tụ 24 gian hàng với hơn 500 tác phẩm, triển lãm là nơi hội tụ của thế giới đá cảnh, đá phong thủy và bonsai trang trí đến từ mọi miền Tổ quốc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không chỉ tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa những người có chung niềm đam mê, triển lãm còn góp phần quảng bá rộng rãi nghệ thuật đá cảnh đến với cộng đồng và du khách.

Bên cạnh các tác phẩm đá cảnh, đá phong thủy, không gian triển lãm còn có sự tham gia của nhiều gian hàng trưng bày đá chế tác nghệ thuật, đá lưu niệm, đồ gỗ mỹ nghệ và các sản phẩm trầm hương điêu khắc, tạo nên sự phong phú và đa dạng cho sự kiện.

Gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, bình an và sự kết nối

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh (67 tuổi, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đá nghệ thuật là thú chơi đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và niềm đam mê bền bỉ. Những tác phẩm trong bộ sưu tập của ông đều là đá tự nhiên được sưu tầm từ nhiều vùng miền trên cả nước, giữ nguyên hình dáng, đường nét và vẻ đẹp vốn có do thiên nhiên kiến tạo, không qua đục đẽo hay bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh bên bộ tác phẩm 12 con giáp được tạo hình từ những đường nét nguyên bản của đá tự nhiên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Công việc của người chơi đá chủ yếu là làm sạch, bảo quản và lựa chọn phần đế phù hợp để tôn lên hình dáng, ý nghĩa của từng viên đá. Mỗi tác phẩm đều có giá trị riêng, phụ thuộc vào khả năng cảm nhận, liên tưởng và vốn hiểu biết của người thưởng lãm", ông Thịnh chia sẻ.

Ông cho rằng đây là một bộ môn nghệ thuật mang tính trừu tượng cao, đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, tư duy thẩm mỹ và niềm đam mê thuần khiết để có thể cảm nhận được "ngôn ngữ của đá". Việc chơi đá cũng giống như một quá trình học hỏi không ngừng nghỉ.

Sự kết hợp hài hòa giữa đá cảnh và bonsai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn trong bộ sưu tập của nghệ nhân Nguyễn Xuân Thịnh là nhóm tác phẩm tái hiện hình tượng 12 con giáp qua những đường nét, dáng hình hoàn toàn tự nhiên của đá. Mỗi tác phẩm vừa giữ được vẻ đẹp nguyên bản do thiên nhiên kiến tạo, vừa cho thấy khả năng quan sát tinh tế, óc liên tưởng phong phú và sự trân trọng của người sưu tầm trước những giá trị của tạo hóa.

Thông qua triển lãm, nghệ nhân Thịnh mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, giúp công chúng hiểu hơn về nghệ thuật đá cảnh cũng như vẻ đẹp của thiên nhiên và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm, thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá (TP.HCM), người kết nối các nghệ nhân tham gia sự kiện, cho biết tên gọi "Đá hát trùng khơi" mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Theo thầy, những khối đá được tìm thấy từ các dòng suối giữa núi rừng, khi hiện diện trong không gian biển Tam Thanh đã tạo nên sự giao hòa giữa núi và biển, như một bản hòa ca không lời của thiên nhiên. Đó là sự cộng hưởng của đất trời, gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, bình an và sự kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Thầy Thích Nhuận Tâm bên 2 tác phẩm độc bản ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Thích Nhuận Tâm cho hay sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu vẻ đẹp độc đáo của các tác phẩm đá tự nhiên mà còn là dịp quảng bá giá trị văn hóa, nghệ thuật của đá cảnh Việt Nam.

"Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn tạo nên không gian giao lưu cho những người yêu đá, góp phần đưa nghệ thuật đá cảnh đến gần hơn với công chúng, đồng thời từng bước xây dựng Quảng Phú trở thành điểm đến kết nối, trưng bày và giao lưu đá nghệ thuật trong tương lai", thầy Thích Nhuận Tâm nhấn mạnh.

Triển lãm là dịp giao lưu của những người yêu thích nghệ thuật đá cảnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi nhận về tác phẩm đá nghệ thuật, đá phong cảnh và bonsai độc đáo từ khắp mọi miền hội tụ tại triển lãm "Đá hát trùng khơi" bên biển Tam Thanh:

Tác phẩm đá hồ lô ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một dãy bàn trưng bày nhiều khối đá với đủ hình thù, màu sắc và kích cỡ khác nhau ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Thích Nhuận Tâm giới thiệu về ý nghĩa của tác phẩm đang được trưng bày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh nhân vật chính là đá phong cảnh, không gian sự kiện thêm phần phong phú với các gian hàng đá lưu niệm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Được đánh giá là một trong những sân chơi nghệ thuật đá quy mô và tiêu biểu của khu vực miền Trung - Tây nguyên, triển lãm không chỉ là nơi giao lưu giới mộ điệu mà còn là điểm nhấn du lịch văn hóa độc đáo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không có một khuôn mẫu định sẵn, mỗi viên đá mở ra một góc nhìn và cảm xúc riêng tùy thuộc vào sự liên tưởng và khả năng cảm nhận của mỗi người xem ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Du khách thích thú ghi lại hình ảnh bên những tác phẩm đá có hình dáng đặc biệt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Viên đá mang vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng đầy chất nghệ thuật ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tác phẩm đá phong thủy quy tụ tại buổi triển lãm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một tác phẩm đá tự nhiên có vân đá độc đáo, vân đá nổi rõ sắc nét dưới ánh sáng tự nhiên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi tác phẩm tại đây đều là "độc bản". Trải qua hàng triệu năm kiến tạo của tự nhiên, những khối đá thô ráp đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật mang giá trị thẩm mỹ cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tác phẩm tình mẫu tử được trưng bày tại buổi triển lãm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các tác phẩm được trưng bày chủ yếu là đá tự nhiên với hình dáng, màu sắc độc đáo do thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm. Mỗi viên đá đều mang những giá trị thẩm mỹ riêng, gợi mở nhiều liên tưởng khác nhau trong mắt người xem ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều du khách tìm đến chiêm ngưỡng các tác phẩm từ đá tự nhiên ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Thích Nhuận Tâm giới thiệu bộ sưu tập đá tự nhiên được sưu tầm từ nhiều vùng miền trên cả nước

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều tác phẩm sở hữu hình dáng độc đáo, gợi liên tưởng đến con người, động vật và phong cảnh thiên nhiên ẢNH: MẠNH CƯỜNG