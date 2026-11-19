Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), sáng 21.11, tại Lê Gallery (48 Hưng Gia 3, phường Tân Hưng, TP.HCM), Nhà giáo ưu tú, họa sĩ Đặng Thị Dương khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên "Vườn ký ức" (Garden of Memories), do Q.AS giám tuyển. Triển lãm giới thiệu 25 tác phẩm mới, đưa người xem bước vào thế giới hội họa được vun đắp từ những hoài niệm, cảnh sắc thân thuộc và tình yêu thiên nhiên của nữ họa sĩ.

Tác phẩm Mẹ con dê xuống chợ Ảnh: TIỂU TÂN

Tác phẩm Mèo con trong vườn (sơn dầu - acrylic - 60 x 60 cm - 2026) Ảnh: TIỂU TÂN

Mang đến triển lãm một khu vườn được chăm chút qua ký ức và hội họa, Đặng Thị Dương không tìm cách tái hiện đời sống theo lối tả thực. Qua nét cọ của bà, những cảnh vật bình dị, con vật gần gũi và góc vườn thân quen hiện lên với vẻ ngộ nghĩnh, hồn nhiên, đôi khi phảng phất chất mộng mơ.

Lớn lên tại TP.HCM, họa sĩ Đặng Thị Dương trưởng thành trong không gian giao thoa văn hóa đặc trưng của Sài Gòn xưa. Những năm theo học tại Trường Colette và Marie Curie đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn học, hội họa Pháp trong bà. Từ nền tảng ấy, bà gắn bó với hai con đường song hành: giảng dạy mỹ thuật và sáng tác.

Cảnh vật quê hương bàng bạc trong tranh của họa sĩ Đặng Thị Dương Ảnh: TIỂU TÂN

Kể chuyện riêng, gợi mở ký ức chung

Với 25 tác phẩm được tuyển chọn, "Vườn ký ức" tựa một cuốn nhật ký bằng tranh, nơi những trải nghiệm và hoài niệm riêng tư được chuyển hóa thành hình ảnh, màu sắc. Ở đó, người xem bắt gặp những cảnh vật từng gắn bó với đời sống của tác giả, nhưng cũng có thể tìm thấy những miền ký ức của chính mình.

Trong nhóm tác phẩm Thanh âm ký ức bên sông Vàm Thuật, họa sĩ trở lại với mảnh vườn nhỏ trước ngôi nhà trắng, nơi nay đã nhường chỗ cho con đường và bờ kè ven sông. Không gian ấy còn lưu giữ tiếng ngựa hí, nhịp vó lộc cộc bên bến tắm ngựa sông Vàm Thuật những năm 2003 - 2004. Những hình ảnh tưởng chừng đã lùi xa được bà gọi về bằng màu sắc và đường nét, như một cách lưu giữ phần đời sống đang đổi thay.

Hướng đến năm Bính Ngọ 2026, họa sĩ dành nhiều cảm hứng cho hình tượng ngựa, gợi lại giấc mơ về những chú ngựa đua từ hai thập niên trước. Bên cạnh đó là hình ảnh nàng Xuân dạo bước dưới trăng và bản giao hưởng của côn trùng ven sông, mở ra những liên tưởng về mùa xuân Đinh Mùi 2027.

Ở nhóm tranh Thế giới thảo mộc và những người bạn nhỏ, cảm hứng sáng tác đến từ chính khu vườn mà bà chăm sóc hằng ngày. Từ những giờ ngồi ký họa từng gốc cây, ngọn cỏ, họa sĩ đưa vào tranh một hệ sinh thái gần gũi với hoa hồng, mai, lan, trang, ly, hoa bụp, hoàng yến cùng những cây trái miệt vườn như đu đủ, dừa nước, cau trầu, mận, xoài... Những người bạn nhỏ như mèo, búp bê ngựa cũng góp mặt, tạo nên thế giới sinh động và có phần tinh nghịch.

Không dừng ở việc ghi chép cảnh vật, Đặng Thị Dương còn thể hiện cách nhìn riêng qua ngôn ngữ tạo hình. Chịu ảnh hưởng từ tinh thần hội họa Pháp, bà không sa vào việc sao chép hiện thực mà chủ động giản lược hình khối, phóng khoáng trong đường nét và sử dụng những mảng màu tươi sáng, giàu biểu cảm.

Sự hồn nhiên trong cách nhìn giúp tranh của bà giữ được nét tươi mới, bất kể đề tài là cảnh vật, con vật hay những hồi ức đã xa. Mỗi tác phẩm vì thế không chỉ lưu giữ một câu chuyện cá nhân, mà còn gợi người xem trở về với những góc nhỏ thân thương trong ký ức của mình.