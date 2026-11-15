Trần Phi Long bán 1/3 tranh mực trên giấy xuyến ngay buổi khai mạc triển lãm

Tối 14.11, tại 3B Gallery Art Space (38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), bác sĩ - họa sĩ Trần Phi Long (Long Phi Tran) khai mạc triển lãm cá nhân Trong vùng tối. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tranh ý niệm được anh tuyển chọn từ quá trình sáng tác hơn 3 năm qua, cùng sử dụng chất liệu mực tàu trên giấy xuyến.

Tác phẩm Những vòng tròn người Ảnh: TGCC

Khắc khoảI Ảnh: TGCC

Hồi ức của Eve Ảnh: TGCC

Xuất thân là bác sĩ, tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, Trần Phi Long còn được biết đến với vai trò nhà văn qua các tác phẩm như Thời đại Sodom (tập truyện ngắn), Đối - Hòa - Hỗn - Tận (bộ tiểu thuyết). Từ năm 2022, anh dành nhiều thời gian cho hội họa, tập trung theo đuổi dòng tranh mực ý niệm (Ink Conceptualist) và tham gia một số hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.

Quá trình tự học thư pháp và thủy mặc truyền thống đã góp phần định hình ngôn ngữ hội họa riêng của Trần Phi Long, theo hướng nghệ thuật ý niệm (conceptual art). Khai thác tương phản đen - trắng của mực tàu, kết hợp chất liệu cổ điển với tư duy đương đại, anh tạo nên những câu chuyện thị giác mang màu sắc siêu thực. Qua đó, các tác phẩm gợi suy ngẫm về vị thế mong manh của cá nhân trong những cấu trúc chính trị, tôn giáo và xã hội.

Nhà văn Trần Nhã Thụy, họa sĩ Trần Phi Long và giám tuyển Phan Trọng Văn (từ trái sang) tại lễ khai mạc Ảnh: Trà Trương

Một góc của triển lãm Ảnh: Trà Trương

Nhờ đó, tranh của Trần Phi Long thường có bố cục tối giản có chủ đích, với những nhân vật nhỏ bé, đơn độc giữa không gian rộng lớn. Cách thể hiện này gợi lên cảm giác về sự mong manh của cá nhân trước những cấu trúc quyền lực vô hình nhưng đầy áp lực.

"Quan điểm nghệ thuật ý niệm của tôi, trắng đen là khi ta cố tình triệt tiêu mọi yếu tố gây nhiễu thị giác và muốn tập trung toàn bộ ánh nhìn cũng như tư duy vào tác phẩm cùng nội dung của nó", Trần Phi Long chia sẻ.

Mực tàu và những câu chuyện trong vùng tối

Nhận xét về chất liệu mực tàu trên giấy xuyến, giám tuyển Phan Trọng Văn cho rằng đây là chất liệu "không biết tha thứ": mực đã xuống giấy thì không thể rút lại, thấm đến đâu, nét bút lưu lại đến đó. Việc lựa chọn chất liệu này để khai thác chủ đề Trong vùng tối đòi hỏi người họa sĩ phải có sự dứt khoát trong thao tác và trung thực với từng nét vẽ.

Theo ông, đen trắng trong tranh Trần Phi Long không đơn thuần là sự tiết chế màu sắc để tạo vẻ thanh nhã. Đen là thực thể, trắng là khoảng thở; những vệt loang hay nét khô đều lưu lại dấu vết của quá trình sáng tạo. Thách thức của mực tàu là dễ đưa người vẽ trở về với mỹ cảm thủy mặc hoài cổ. Vì vậy, vượt qua sức hút ấy để hình thành ngôn ngữ biểu đạt riêng cũng là điều đáng chú ý trong thực hành nghệ thuật của Trần Phi Long.

"Dưới góc nhìn giám tuyển lẫn người trực tiếp thực hành hội họa, tôi đọc chuỗi tác phẩm ý niệm này như một nhịp thở kéo dài. Sự cô đọng chất liệu buộc người xem gạt bỏ mỹ cảm bề mặt để đi thẳng vào cấu trúc và năng lượng nội tại", ông Phan Trọng Văn nhận xét.

Chọn chất liệu để chạm vào "vùng tối", Trần Phi Long đặt cược vào sự dứt khoát của tay nghề lẫn sự trung thực Ảnh: TGCC

"Có thể coi 30 tác phẩm như 30 bài thơ hay 30 câu chuyện kể", nhà văn Trần Nhã Thụy Ảnh: TGCC

Trong khi đó, nhà văn Trần Nhã Thụy, một người bạn văn của Trần Phi Long, cho biết 30 tác phẩm mang đến cho ông nhiều cảm xúc và những ý niệm mới, dù không phải bức tranh nào ông cũng hiểu hết thông điệp. Ông ví mỗi tác phẩm như một bài thơ hoặc một câu chuyện kể, nơi có sự giao thoa giữa tư duy văn chương và hội họa.

Trần Phi Long mở rộng sáng tạo sang nhiếp ảnh Bên cạnh tranh mực, Trần Phi Long còn theo đuổi nhiếp ảnh ý niệm đen trắng như một hướng thử nghiệm mở rộng, lấy cảm hứng từ chủ đề và ý tưởng trong hội họa. Ở lĩnh vực này, anh từng nhận giải bạc tại Exposure One Awards (2026), giải Danh dự tại Monochrome Photography Awards (2025) và giải thưởng tại MonoVisions Awards (2026).





