Lãi gần 7.000 tỉ đồng, VRG dồn lực đầu tư vào khu công nghiệp xanh, điện sạch

Mở rộng đầu tư ở Lào, Campuchia

Ngày 6.12, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác công đoàn, đoàn thanh niên năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tới dự.



Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo tại hội nghị tổng kết VRG ẢNH: ĐÀO PHONG

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, cho biết năm 2025 toàn tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống vững mạnh. Doanh thu hợp nhất toàn VRG ước đạt 32.007 tỉ đồng, bằng 103,1% kế hoạch và tăng 11,4% so với năm 2024. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.929 tỉ đồng, bằng 118,6% kế hoạch và cao hơn 23,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm nay, VRG dự kiến nộp ngân sách 4.350 tỉ đồng, tăng 3,1% so với kế hoạch đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng 80.000 lao động, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Cũng theo ông Lê Thanh Hưng, diện tích cao su của VRG ở Lào và Campuchia đạt 113.366 ha, chiếm 30,0% tổng diện tích, chiếm gần 40,5% tổng sản lượng mủ khai thác toàn tập đoàn. Dự kiến năm 2026, VRG tiếp tục mở rộng thêm 50.000 ha trồng cao su tại Lào, nghiên cứu các dự án trồng cao su, xây dựng nhà máy chế biến gỗ, mủ cao su ở 5 tỉnh của Lào; mở rộng thêm 28.000 ha tại Campuchia.

Các tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước ẢNH: ĐÀO PHONG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó của VRG khi hoàn thành và vượt chỉ tiêu tăng trưởng Chính phủ giao. Các dự án của VRG ở Lào, Campuchia góp phần tạo việc làm, an sinh xã hội, thu nhập ổn định cho người dân, được Chính phủ hai nước quan tâm, tạo điều kiện để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư.

Phó thủ tướng đề nghị năm 2026, VRG tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và xây dựng chiến lược giá, thị trường để phát triển bền vững.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc ẢNH: ĐÀO PHONG

Trong đó, Phó thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình sản xuất hiện nay không chỉ đặt ra yêu cầu với một doanh nghiệp. Trong các dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế, từ mô hình truyền thống dựa trên vốn, nguyên liệu thô để gia tăng năng suất, chất lượng sang dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

VRG cần tập trung nghiên cứu, đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nâng cao trình độ chế biến sản phẩm, mở rộng ngành nghề có ưu thế. Ngoài ra, VRG tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực, nghiên cứu mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới; tiếp tục đảm bảo chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập, điều kiện làm việc cho người lao động ở vùng sâu, biên giới, tại Lào và Campuchia.

VRG đặt mục tiêu tăng trưởng xanh trong chiến lược đa ngành

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG, cho biết năm 2026 tập đoàn tiếp tục chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm xã hội.

13 cá nhân trong các đơn vị thuộc VRG nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: ĐÀO PHONG

Đặc biệt, VRG sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ vào quản trị doanh nghiệp tạo đột phá để phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, gồm: Khu công nghiệp xanh - thông minh, đón dòng vốn FDI chất lượng cao; đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phù hợp với quy hoạch trên quỹ đất của tập đoàn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô lớn.



Theo thông tin từ VRG, đến nay tập đoàn này đã đăng ký với các cơ quan quản lý nhà nước địa phương để trình bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhiều dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời mặt đất quy hoạch trên đất cao su; bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất phát triển năng lượng theo hình thức DPPA (hợp đồng mua bán điện trực tiếp). Trong năm nay, VRG và các công ty thủy điện đăng ký, chuẩn bị đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và Đà Nẵng.

VRG tặng giấy khen cho các đơn vị xuất sắc năm 2025 ẢNH: ĐÀO PHONG

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, toàn tập đoàn đang có 15 dự án, chuyển đổi cây trồng trên diện tích 1.697 ha tại Đông Nam bộ, Tây Nguyên với các cây trồng chính: chuối, bắp lấy hạt, khoai lang, mía, mít, bưởi. VRG đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn tập đoàn có 10.000 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 đơn vị: Công ty cổ phần cao su Việt - Lào; Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo; tặng huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân: bà Lê Thị Xuyến, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An; ông Võ Toàn Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk. Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho 13 cá nhân; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc. VRG trao giấy khen cho nhiều đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.