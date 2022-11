Lãi suất tiền đồng tăng

Từ đầu tháng 11 đến nay, gần như ngày nào NHNN cũng bơm tiền qua thị trường mở. Điều này giúp lãi suất có xu hướng giảm từ 0,4 - 2,75%/năm so với mức đỉnh từ hồi đầu tháng. Dù vậy trong ngày 21.11, lãi suất giao dịch giữa các NH trên thị trường liên NH tăng nhẹ từ 0,1 - 0,37%/năm. Lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 5,6%/năm, 1 tuần 6,46%/năm, 2 tuần lên 6,9%/năm, 1 tháng lên 7,7%/năm, từ 2 tháng trở lên có lãi suất từ 8,02 - 8,48%/năm.

Theo phân tích của Công ty CP chứng khoán SSI, các chỉ tiêu thanh khoản NH là tâm điểm chú ý. Trên thị trường giao dịch giữa các NH với doanh nghiệp và dân cư, chênh lệch giữa số dư huy động vốn và dư nợ của các NH đã chuyển sang trạng thái âm kể từ tháng 7 khi tăng trưởng tín dụng (11,4% so với đầu năm) vượt xa đáng kể so với tăng trưởng tiền gửi (4,8% so với đầu năm). Điều này diễn ra ngay cả trong bối cảnh các NH tăng mạnh lãi suất tiền gửi ở mức 3 - 4% so với đầu năm. Hiện tại, mức lãi suất huy động phổ biến của kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng lần lượt dao động trong khoảng 8 - 9% và 10 - 10,5% tại các NH thương mại cổ phần.