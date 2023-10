Lái thử Jaecoo 7: Xe Trung Quốc tham vọng chen chân vào thị trường Việt Nam

Chưa chính thức gia nhập thị trường xe Việt Nam, tuy nhiên Jaecoo lại đang là một trong những thương hiệu ô tô nhận được sự quan tâm từ nhiều người dùng xe. Không chỉ bởi "cái uy" nhờ sự hậu thuẫn của "ông lớn" Chery (Tập đoàn xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc); mà còn bởi danh mục sản phẩm với những mẫu xe thiết kế bắt mắt, trang bị ngập tràn công nghệ sắp được hãng này đưa về phục vụ khách Việt.

Jaecoo 7, một trong 3 mẫu xe đầu tiên sẽ được hãng xe Trung Quốc phân phối tại Việt Nam thời gian tới Đình Tuyên

Trong đó, nổi bật phải kể đến mẫu Jaecoo 7, một trong 3 mẫu xe đầu tiên của Jaecoo sẽ trình làng thị trường Việt Nam thời gian tới. Mẫu xe hoàn toàn mới này được định vị ở phân khúc SUV đô thị, tham vọng cạnh tranh với nhóm xe Hàn Quốc và Nhật Bản như Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Kia Sonet hay Hyundai Creta…

Đáng chú ý, dù hướng đến nhóm SUV đô thị cỡ B, nhưng thực tế Jaecoo 7 lại có kiểu dáng bề thế, cùng kích thước xe vượt trội các đối thủ tại Việt Nam. Cụ thể, mẫu xe Trung Quốc có số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.500 x 1.863 x 1.680 (mm), cùng chiều dài trục cơ sở 2.670 mm. Thông số này vượt trội nếu so với xe SUV nhóm B như Kia Sonet hay Toyota Raize, đồng thời cũng nhỉnh hơn so với mẫu SUV B+ như Toyota Corolla Cross.

Kiểu dáng Jaecoo 7 bề thế, kích thước nhỉnh hơn so với những mẫu SUV đô thị đang phấn phối tại Việt Nam

Đình Tuyên

Xét về thiết kế, không thể phủ nhận, Jaecoo 7 có diện mạo bắt mắt, mang phong cách xe sang. Đầu xe vuông vức, cứng cáp với lưới tản nhiệt lớn, điểm xuyết bởi nhiều thanh nan xếp dọc, nối liền cụm đèn trước thiết kế dễ liên tưởng đến xe Anh quốc - Land Rover.

Giống với nhiều mẫu xe đời mới tại Trung Quốc, Jaecoo 7 cũng có thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn, cùng gương chiếu hậu tích hợp hệ thống camera. Phía sau xe tinh giản hóa, đèn hậu nhỏ gọn, nổi bật nhất là dải đèn LED định vị hai bên nối liền. Tổng thể đuôi xe cũng hút mắt, "hao hao" một số mẫu xe sang đến từ Đức.

Xe Trung Quốc thiết kế bắt mắt và sang trọng, "hao hao" giống xe sang châu Âu Đình Tuyên

Không chỉ gây chú ý ở thiết kế bên ngoài, nội thất trên Jaecoo 7 cũng khiến không ít người phải "trầm trồ". Đầu tiên là bởi cách phong cách thiết kế và cách bố trí tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Tiếp đến là các chi tiết ốp kim loại và da xuất hiện khắp không gian cabin và cả hàng ghế sau.

Đặc biệt, dù đại diện hãng cho biết Jaecoo 7 sẽ hướng đến cạnh tranh với các mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam; tuy nhiên trang bị công nghệ và tiện ích trên Jaecoo 7 lại không thua kém xe ở phân khúc cao hơn. Trong đó, ấn tượng nhất có cụm màn hình hiển thị dạng cảm ứng, gồm một màn hình thông tin đặt ngang sau vô-lăng và một màn hình giải trí đặt dọc ở khu vực trung tâm bảng táp-lô, kích thước lên đến 14 inch.

Khoang nội thất Jaecoo 7 thiết kế hiện đại với nhiều trang bị có phần cao cấp Đình Tuyên

Khu vực cần số trên Jaecoo 7 cũng thiết kế ấn tượng với các chi tiết ốp giả gỗ sang trọng. Cần số điện tử trang bị tiêu chuẩn, đặt cạnh núm xoay điều chỉnh chế độ lái cỡ lớn. Xe cũng trang bị phanh tay điện tử cùng hệ thống điều hòa tự động.

Với kích thước lớn, Jaecoo 7 có hàng ghế phía sau và khoang hành lý rộng rãi. Đặc biệt, tại Trung Quốc, mẫu xe này được trang bị tiêu chuẩn hệ thống cửa sổ trời cùng cửa cốp có tính năng chỉnh điện.

Jaecoo 7 trang bị nhiều tính năng công nghệ vượt trội so với các đối thủ ở phân khúc SUV đô thị Đình Tuyên

Ở khả năng vận hành, tương tự thị trường Trung Quốc, Jaecoo 7 bán ra thị trường Việt Nam thời gian tới sử dụng động cơ tăng áp 1,6 lít TGDI, 4 xi-lanh có công suất 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Dù định vị ở phân khúc B, tuy nhiên Jaecoo 7 lại sở hữu động cơ mạnh mẽ có công suất lên đến gần 200 mã lực Đình Tuyên

Thực tế khi lái thử Jaecoo 7 trên những cung đường tại TP. Vu Hồ (tỉnh An Huy, Trung Quốc), có thể thấy động cơ tăng áp giúp mẫu xe này có khả năng vận hành mạnh mẽ. Độ trễ chân ga hầu như rất khó cảm nhận. Bên cạnh đó, Jaecoo 7 cũng sở hữu khả năng an toàn vượt trội nhờ gói an toàn cao cấp ADAS, cùng hệ thống khung gầm chắc chắn, mang lại cảm giác lái tự tin, ngay cả khi vào cua gắt hoặc đường đá sỏi.

Mặc dù vậy, điểm trừ nhỏ trên mẫu xe này là vô-lăng khá "lỏng", kể cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó là cảm giác "bồng bềnh" khi ngồi ở hàng ghế thứ 2.

Jaecoo 7 mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, di chuyển linh hoạt trên nhiều dạng địa hình Đình Tuyên

Mẫu SUV/crossover - Jaecoo 7 sẽ chính thức "lên kệ" tại Việt Nam vào khoảng giữa năm 2024, theo dự kiến từ tập đoàn Chery. Trước mắt, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trước khi hãng xe Trung Quốc tính đến việc chuyển đổi nguồn cung sang lắp ráp tại Việt Nam.