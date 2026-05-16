Lái xích lô tại Nha Trang bắt buộc sẽ phải đội mũ bảo hiểm?

Bá Duy
16/05/2026 08:12 GMT+7

Trước tình trạng nhiều xe xích lô hoạt động tự do thiếu kiểm soát, một hợp tác xã xích lô du lịch tại Nha Trang vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa nhiều giải pháp để chấn chỉnh và phát triển chuyên nghiệp hơn.

Ngày 16.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kiến nghị của Hợp tác xã (HTX) xích lô du lịch Nha Trang - Chi nhánh Công Nông 79, về việc tăng cường quản lý và phát triển dịch vụ xích lô trên địa bàn Nha Trang.

Theo kiến nghị của HTX trên, hiện có nhiều xe xích lô hoạt động tự do, thiếu kiểm soát tại khu vực Nha Trang, gây ùn tắc giao thông, phục vụ kém chất lượng, chặt chém khách du lịch, thậm chí gây tai nạn rồi bỏ trốn. Đáng lo ngại hơn, một bộ phận lái xích lô nhậu nhẹt say xỉn, liên quan đến tệ nạn xã hội khi tham gia giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Xe xích lô chở khách du lịch tại phường Nha Trang (Khánh Hòa)

Tình trạng "độ chế" gắn động cơ điện trái phép cũng là vấn đề nhức nhối. Theo quy định, xích lô là phương tiện thô sơ, di chuyển bằng sức người và chỉ được chở một người. Tuy nhiên, việc gắn động cơ điện, thay đổi kết cấu khiến phương tiện tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc.

HTX xích lô du lịch Nha Trang đề xuất nhiều giải pháp. Đáng chú ý nhất là yêu cầu tất cả lái xích lô phải đội mũ bảo hiểm bắt buộc và kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên khi tham gia giao thông. HTX cũng đề xuất tiếp nhận, quản lý tập trung các xe xích lô tự do; cấp mã định danh điện tử trên cổng VNeID cho từng xe; yêu cầu lái xích lô được đào tạo nghiệp vụ và cấp thẻ hành nghề.

CSGT kiểm tra xe xích lô vi phạm trên đường Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa)

Ngoài ra, đơn vị này còn kiến nghị kiểm soát động cơ hỗ trợ, chỉ cho phép sử dụng động cơ nhỏ hoặc đạp truyền thống; lắp đồng hồ tính cước theo quy chuẩn taxi và triển khai đặt xe qua ứng dụng công nghệ để minh bạch giá cả.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, UBND phường Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cấm xích lô lưu thông trên địa bàn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phần lớn xích lô đang hoạt động là phương tiện thô sơ tự sản xuất, tự ý gắn động cơ điện nhưng chưa được kiểm định, đăng ký, tiềm ẩn nguy cơ lật khi vào cua gấp, chập cháy do ắc quy tự chế và không có bảo hiểm khi xảy ra tai nạn.

Xích lô là nét đặc trưng của du lịch Nha Trang và là sinh kế cho hàng nghìn lao động yếu thế tại địa phương

Xung quanh đề xuất này, nhiều ý kiến cho rằng cấm là biện pháp cuối cùng, chẳng đặng đừng. Nha Trang có thể tham khảo cách quản lý xích lô du lịch tại Huế, Vũng Tàu... nơi loại hình này được quy hoạch bài bản, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng thay vì nguồn gây rối trật tự.

Giải pháp khả thi hơn là quy hoạch tuyến đường và thời gian hoạt động, bắt buộc đăng ký phương tiện, cấp thẻ hành nghề cho tài xế, niêm yết giá dịch vụ và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa giữ được trật tự an toàn giao thông, vừa bảo tồn một nét đặc trưng của du lịch Nha Trang và sinh kế cho hàng nghìn lao động yếu thế tại địa phương.

Hơn 90 trường hợp xích lô bị xử phạt

Từ tháng 1.2026 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và xử phạt hành chính hơn 90 trường hợp lái xích lô vi phạm trật tự an toàn giao thông tại phường Nha Trang, với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm dừng, đỗ sai quy định; đi ngược chiều; chở quá số người; tự ý lắp thiết bị điện, loa kéo, đèn LED gây mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Hơn 120 trường hợp đã tự giác tháo gỡ thiết bị điện lắp đặt trái phép và ký cam kết không tái phạm. Phòng CSGT cũng phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông cho hơn 400 thành viên Nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang.

Đề xuất cấm xích lô ở Nha Trang: Sinh kế người lao động sẽ ra sao?

Ngày 12.4, UBND phường Nha Trang cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình hoạt động, đồng thời đề xuất cấm xích lô lưu thông trên địa bàn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

